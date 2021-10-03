https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"

В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ" - РИА Новости, 03.10.2021

В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"

Подобные космической обсерватории "Спектр-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года, поэтому России важно не откладывать ее запуск, чтобы не упустить... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T03:11

2021-10-03T03:11

2021-10-03T03:12

российская академия наук

хаббл

ангара (ракета)

космос - риа наука

восточный

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подобные космической обсерватории "Спектр-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года, поэтому России важно не откладывать ее запуск, чтобы не упустить шанс сделать новые открытия в науке, заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков."Для запуска обсерватории "Спектр-УФ" в 2025 году складываются уникальные условия. В настоящее время основным проектом для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолете является знаменитый Космический телескоп имени Хаббла НАСА. Проект "Спектр-УФ" во многом аналогичен этому проекту", - сказал он.По его словам, американский телескоп "по всей видимости, в ближайшем будущем завершит свой полет", так как работает на орбите уже более 30 лет."А вот обсерваторий нового поколения, с телескопами значительно большего или даже схожего размера, пока в мире не создается. Все планы крупных космических агентств говорят о том, что это возможно не ранее 2035 года. То есть "Спектр-УФ", несмотря на длительное время создания, актуальность не потерял. Скорее наоборот", - пояснил ученый.Он считает, что после завершения работы американского телескопа зарубежными странами будут предприняты срочные мероприятия по созданию конкурента "Спектру-УФ"."И дальнейшая задержка в запуске "Спектра-УФ" будет критична. Нельзя упустить научный шанс", - добавил Сачков.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.

https://ria.ru/20200315/1568619032.html

https://ria.ru/20210904/observatoriya-1748654998.html

восточный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, хаббл, ангара (ракета), космос - риа наука, восточный, россия