Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html
В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ" - РИА Новости, 03.10.2021
В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
Подобные космической обсерватории "Спектр-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года, поэтому России важно не откладывать ее запуск, чтобы не упустить... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T03:11
2021-10-03T03:12
российская академия наук
хаббл
ангара (ракета)
космос - риа наука
восточный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158264_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a390901165f0c4b156ad1a5108fd573b.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подобные космической обсерватории "Спектр-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года, поэтому России важно не откладывать ее запуск, чтобы не упустить шанс сделать новые открытия в науке, заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков."Для запуска обсерватории "Спектр-УФ" в 2025 году складываются уникальные условия. В настоящее время основным проектом для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолете является знаменитый Космический телескоп имени Хаббла НАСА. Проект "Спектр-УФ" во многом аналогичен этому проекту", - сказал он.По его словам, американский телескоп "по всей видимости, в ближайшем будущем завершит свой полет", так как работает на орбите уже более 30 лет."А вот обсерваторий нового поколения, с телескопами значительно большего или даже схожего размера, пока в мире не создается. Все планы крупных космических агентств говорят о том, что это возможно не ранее 2035 года. То есть "Спектр-УФ", несмотря на длительное время создания, актуальность не потерял. Скорее наоборот", - пояснил ученый.Он считает, что после завершения работы американского телескопа зарубежными странами будут предприняты срочные мероприятия по созданию конкурента "Спектру-УФ"."И дальнейшая задержка в запуске "Спектра-УФ" будет критична. Нельзя упустить научный шанс", - добавил Сачков.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
https://ria.ru/20200315/1568619032.html
https://ria.ru/20210904/observatoriya-1748654998.html
восточный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158264_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4cbe5453cf5c91a32a9a609ab74cec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, хаббл, ангара (ракета), космос - риа наука, восточный, россия
03:11 03.10.2021 (обновлено: 03:12 03.10.2021)
 
В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"

Профессор РАН Сачков: подобные "Спектру-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года

CC BY-SA 2.0 / Andrzej Olchawa / Модель "Спектр-УФ"
Модель Спектр-УФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Andrzej Olchawa /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подобные космической обсерватории "Спектр-УФ" проекты появятся за рубежом не ранее 2035 года, поэтому России важно не откладывать ее запуск, чтобы не упустить шанс сделать новые открытия в науке, заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
"Для запуска обсерватории "Спектр-УФ" в 2025 году складываются уникальные условия. В настоящее время основным проектом для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолете является знаменитый Космический телескоп имени Хаббла НАСА. Проект "Спектр-УФ" во многом аналогичен этому проекту", - сказал он.
По его словам, американский телескоп "по всей видимости, в ближайшем будущем завершит свой полет", так как работает на орбите уже более 30 лет.
"А вот обсерваторий нового поколения, с телескопами значительно большего или даже схожего размера, пока в мире не создается. Все планы крупных космических агентств говорят о том, что это возможно не ранее 2035 года. То есть "Спектр-УФ", несмотря на длительное время создания, актуальность не потерял. Скорее наоборот", - пояснил ученый.
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта 2020, 03:47Наука
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
Он считает, что после завершения работы американского телескопа зарубежными странами будут предприняты срочные мероприятия по созданию конкурента "Спектру-УФ".
"И дальнейшая задержка в запуске "Спектра-УФ" будет критична. Нельзя упустить научный шанс", - добавил Сачков.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
Космический телескоп Спектр-УФ
4 сентября, 03:09
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"
 
Российская академия наукХабблАнгара (ракета)Космос - РИА НаукавосточныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния