Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/senator-1752841050.html
Базилевский вступил в должность сенатора от Хабаровского края
Базилевский вступил в должность сенатора от Хабаровского края - РИА Новости, 03.10.2021
Базилевский вступил в должность сенатора от Хабаровского края
Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от исполнительной власти Хабаровского края, свидетельствуют данные на сайте Совфеда. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:03
2021-10-03T06:03
политика
справки
хабаровский край
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от исполнительной власти Хабаровского края, свидетельствуют данные на сайте Совфеда.До назначения Базилевский ("Единая Россия") занимал должность зампредседателя правительства Хабаровского края.Ранее сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова сообщила о завершении своей работы в Совете Федерации и предложении ей Партией пенсионеров должности в одной из образовательных организаций. Срок полномочий Грешняковой закончился в сентябре 2021 года. Она была членом комитета по науке, образованию и культуре.Михаил Дегтярев в должности врио губернатора Хабаровского края называл тройку кандидатов в Совфед от исполнительной власти региона. В их числе были медик Наталья Болоняева, подводник Георгий Перов и зампред правительства региона Андрей Базилевский. Позже, уже в должности главы региона, он акцентировал внимание на Базилевском.Хабаровский край в Совете Федерации от законодательного органа региона представляет Сергей Безденежных (член комитета по обороне и безопасности). Его полномочия заканчиваются в 2024 году. Весной этого года из-за несогласия с политикой партии в отношении арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала Безденежных покинул ряды ЛДПР.
https://ria.ru/20210920/khabarovsk-1750895825.html
https://ria.ru/20210924/degtyarev-1751553944.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, справки, хабаровский край, совет федерации рф
06:03 03.10.2021
 
Базилевский вступил в должность сенатора от Хабаровского края

Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от Хабаровского края

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от исполнительной власти Хабаровского края, свидетельствуют данные на сайте Совфеда.
"Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Базилевский Андрей Александрович, 1967 года рождения, наделен полномочиями 24 сентября 2021 года", - сообщается на сайте.
До назначения Базилевский ("Единая Россия") занимал должность зампредседателя правительства Хабаровского края.
Ранее сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова сообщила о завершении своей работы в Совете Федерации и предложении ей Партией пенсионеров должности в одной из образовательных организаций. Срок полномочий Грешняковой закончился в сентябре 2021 года. Она была членом комитета по науке, образованию и культуре.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 07:49Выборы в Государственную думу
Базилевский станет сенатором от исполнительной власти Хабаровского края
Михаил Дегтярев в должности врио губернатора Хабаровского края называл тройку кандидатов в Совфед от исполнительной власти региона. В их числе были медик Наталья Болоняева, подводник Георгий Перов и зампред правительства региона Андрей Базилевский. Позже, уже в должности главы региона, он акцентировал внимание на Базилевском.
Хабаровский край в Совете Федерации от законодательного органа региона представляет Сергей Безденежных (член комитета по обороне и безопасности). Его полномочия заканчиваются в 2024 году. Весной этого года из-за несогласия с политикой партии в отношении арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала Безденежных покинул ряды ЛДПР.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 05:41
Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
 
ПолитикаСправкиХабаровский крайСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния