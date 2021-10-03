Базилевский вступил в должность сенатора от Хабаровского края
Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совета Федерации от исполнительной власти Хабаровского края, свидетельствуют данные на сайте Совфеда.
"Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Базилевский Андрей Александрович, 1967 года рождения, наделен полномочиями 24 сентября 2021 года", - сообщается на сайте.
До назначения Базилевский ("Единая Россия") занимал должность зампредседателя правительства Хабаровского края.
Ранее сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова сообщила о завершении своей работы в Совете Федерации и предложении ей Партией пенсионеров должности в одной из образовательных организаций. Срок полномочий Грешняковой закончился в сентябре 2021 года. Она была членом комитета по науке, образованию и культуре.
Михаил Дегтярев в должности врио губернатора Хабаровского края называл тройку кандидатов в Совфед от исполнительной власти региона. В их числе были медик Наталья Болоняева, подводник Георгий Перов и зампред правительства региона Андрей Базилевский. Позже, уже в должности главы региона, он акцентировал внимание на Базилевском.
Хабаровский край в Совете Федерации от законодательного органа региона представляет Сергей Безденежных (член комитета по обороне и безопасности). Его полномочия заканчиваются в 2024 году. Весной этого года из-за несогласия с политикой партии в отношении арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала Безденежных покинул ряды ЛДПР.
24 сентября, 05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края