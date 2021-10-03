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"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года
"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года - РИА Новости, 03.10.2021
"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года
"Роскосмос" не намерен выходить к правительству Казахстана с инициативой продления эксплуатации российской тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" после 2025 года,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T07:30
2021-10-03T07:39
казахстан
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
сергей савельев
протон-м
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" не намерен выходить к правительству Казахстана с инициативой продления эксплуатации российской тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" после 2025 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году.В 2019 году сообщалось, что у Центра Хруничева имелись контракты на пуски 20 ракет "Протон". С тех пор осуществлено семь пусков. Согласно открытой информации, в 2021-2022 годах планируется до пяти пусков этого носителя.На замену "Протону" в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета "Ангара", в которой используются экологически чистые компоненты топлива - кислород и керосин.
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казахстан, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, сергей савельев, протон-м
07:30 03.10.2021 (обновлено: 07:39 03.10.2021)
 
"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года

В "Роскосмосе" сообщили, что не будут обсуждать с Казахстаном продление пусков "Протонов"

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" не намерен выходить к правительству Казахстана с инициативой продления эксплуатации российской тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" после 2025 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"У нас имеются договоренности с Казахстаном, что мы эксплуатируем "Протон" до 2025 года. В планах до этого срока имеются как коммерческие пуски, так и федеральные. Мы обсуждали вопрос продолжения эксплуатации "Протонов" не раз, но все-таки это ракета с вредным топливом и у населения Казахстана данный вопрос вызывает неприятие. Возвращаться к этому вопросу больше не планируется", - сказал Савельев.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году.
В 2019 году сообщалось, что у Центра Хруничева имелись контракты на пуски 20 ракет "Протон". С тех пор осуществлено семь пусков. Согласно открытой информации, в 2021-2022 годах планируется до пяти пусков этого носителя.
На замену "Протону" в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета "Ангара", в которой используются экологически чистые компоненты топлива - кислород и керосин.
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КазахстанДмитрий РогозинРоскосмосАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаСергей СавельевПротон-М
 
 
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