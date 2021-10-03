https://ria.ru/20211003/proton-1752842293.html

"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года

"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года - РИА Новости, 03.10.2021

"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года

"Роскосмос" не намерен выходить к правительству Казахстана с инициативой продления эксплуатации российской тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" после 2025 года,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T07:30

2021-10-03T07:30

2021-10-03T07:39

казахстан

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

космос - риа наука

сергей савельев

протон-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742318620_0:27:2764:1582_1920x0_80_0_0_bc323af25e10d04d3d4854a370a67812.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" не намерен выходить к правительству Казахстана с инициативой продления эксплуатации российской тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" после 2025 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году.В 2019 году сообщалось, что у Центра Хруничева имелись контракты на пуски 20 ракет "Протон". С тех пор осуществлено семь пусков. Согласно открытой информации, в 2021-2022 годах планируется до пяти пусков этого носителя.На замену "Протону" в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета "Ангара", в которой используются экологически чистые компоненты топлива - кислород и керосин.

https://ria.ru/20210825/angara-1747123377.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, сергей савельев, протон-м