https://ria.ru/20211003/prizery-1752871989.html
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021" - РИА Новости, 03.10.2021
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:25
2021-10-03T15:25
2021-10-03T15:43
общество
виктор садовничий
дмитрий морозов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и Тюменской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятёрку вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артём Барат, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева.Они примут участие в конкурсе "Пресс-конференция "Вопрос учителю" 4 октября в МИА "Россия сегодня".
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общество, виктор садовничий, дмитрий морозов, россия
15:25 03.10.2021 (обновлено: 15:43 03.10.2021)
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
Глава Большого жюри конкурса "Учитель года — 2021" Садовничий назвал имена пяти призеров