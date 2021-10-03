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Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021" - РИА Новости, 03.10.2021
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:25
2021-10-03T15:43
общество
виктор садовничий
дмитрий морозов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и Тюменской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятёрку вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артём Барат, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева.Они примут участие в конкурсе "Пресс-конференция "Вопрос учителю" 4 октября в МИА "Россия сегодня".
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общество, виктор садовничий, дмитрий морозов, россия
15:25 03.10.2021 (обновлено: 15:43 03.10.2021)
 
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"

Глава Большого жюри конкурса "Учитель года — 2021" Садовничий назвал имена пяти призеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчитель во время урока в школе в Москве
Учитель во время урока в школе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и Тюменской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятёрку вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артём Барат, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева.
Они примут участие в конкурсе "Пресс-конференция "Вопрос учителю" 4 октября в МИА "Россия сегодня".
Учительница средней общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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ОбществоВиктор СадовничийДмитрий МорозовРоссия
 
 
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