https://ria.ru/20211003/prizery-1752871989.html

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021" - РИА Новости, 03.10.2021

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"

Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:25

2021-10-03T15:25

2021-10-03T15:43

общество

виктор садовничий

дмитрий морозов

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Пятёрка призеров была объявлена в ходе конкурса "Учитель года — 2021", среди них педагоги из Хабаровского и Ставропольского краёв, Москвы, Татарстана и Тюменской области, передаёт корреспондент РИА Новости.В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятёрку вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артём Барат, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева.Они примут участие в конкурсе "Пресс-конференция "Вопрос учителю" 4 октября в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211003/uchitelya-1752870839.html

россия

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2021

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общество, виктор садовничий, дмитрий морозов, россия