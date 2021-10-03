https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html
В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов
В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов - РИА Новости, 03.10.2021
В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов
В России ступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:10
2021-10-03T00:10
2021-10-03T07:35
законы
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В России ступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.Соответствующие изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".Теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалам иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.Структурные подразделения НКО-иноагентов теперь должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться согласно решению суда по иску Минюста России.Также вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html
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законы, россия
00:10 03.10.2021 (обновлено: 07:35 03.10.2021)
В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов
В России вступил в силу закон, ужесточающий правила деятельности НКО-иноагентов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
В России
ступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.
Соответствующие изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".
Теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалам иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.
Структурные подразделения НКО-иноагентов теперь должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться согласно решению суда по иску Минюста России.
Также вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.