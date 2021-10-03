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В Мексике во время студенческого марша пострадали пять полицейских
В Мексике во время студенческого марша пострадали пять полицейских - РИА Новости, 03.10.2021
В Мексике во время студенческого марша пострадали пять полицейских
Студенческий марш в Мехико в память о трагедии 1968 года, когда армия расстреляла толпу протестующей молодежи, закончился без серьезных инцидентов, от рук... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:34
2021-10-03T06:40
в мире
мехико (город)
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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Студенческий марш в Мехико в память о трагедии 1968 года, когда армия расстреляла толпу протестующей молодежи, закончился без серьезных инцидентов, от рук манифестантов пострадали пять сотрудников полиции, сообщило городское министерство общественной безопасности.Согласно данным полиции, акции в ознаменование 53-й годовщины резни 2 октября 1968 года прошли в основном мирно и с уважением к правам окружающих. В марше, который начался на Площади трех культур и закончился демонстрацией перед национальным дворцом, приняли участие 5200 человек.Колонну демонстрантов замыкала группа "энкапучадос", молодежи в чёрном, скрывающей лица под масками и балаклавами. Агрессивно настроенные манифестанты занимались по ходу движения вандализмом, бросали петарды и коктейли Молотова, а также атаковали сотрудников полиции, сопровождающих шествие, "с помощью молотков, камней и взрывчатых веществ, а также горящих предметов". Эти лица были отсечены от основной колонны с требованием разоружиться и не подвергать опасности других протестующих, после отказа их сопроводили до ближайшей станции метро.Манифестацию в Мехико сопровождали 1100 сотрудников правоохранительных органов. Согласно Соглашению о действиях полиции по предотвращению насилия и нарушения прав во время демонстраций и митингов полиция применяла только сдерживающие меры, огнетушители и щиты. Никто из участников протестов не был задержан.Массовые студенческие волнения 1968 года начались летом, когда митинг на столичной площади Сокало был жестоко разогнан спецподразделением столичной полиции, известным как гренадерский корпус. Участники очередного марша 2 октября планировали начать его на Площади трех культур в Тлателолько, однако выходы были перекрыты армейскими подразделениями. В момент, когда студенческие лидеры объявили об отмене марша для избежания насилия, началась стрельба. В отчете специального прокурора по общественным и политическим движениям от 2006 года приводится ориентировочная цифра 350 погибших, более 2 тысяч молодых людей были в тот день арестованы.
https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html
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в мире, мехико (город)
06:34 03.10.2021 (обновлено: 06:40 03.10.2021)
 
В Мексике во время студенческого марша пострадали пять полицейских

В Мехико во время марша в память о трагедии 1968 года ранили пять полицейских

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Fotolia / dan talson
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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Студенческий марш в Мехико в память о трагедии 1968 года, когда армия расстреляла толпу протестующей молодежи, закончился без серьезных инцидентов, от рук манифестантов пострадали пять сотрудников полиции, сообщило городское министерство общественной безопасности.
"Пять сотрудников министерства общественной безопасности (две женщины и трое мужчин) были ранены, помощь пострадавшим оказана на месте персоналом отряда неотложной медицинской помощи (ERUM) без необходимости госпитализации", - говорится в сообщении на сайте городской полиции.
Согласно данным полиции, акции в ознаменование 53-й годовщины резни 2 октября 1968 года прошли в основном мирно и с уважением к правам окружающих. В марше, который начался на Площади трех культур и закончился демонстрацией перед национальным дворцом, приняли участие 5200 человек.
Колонну демонстрантов замыкала группа "энкапучадос", молодежи в чёрном, скрывающей лица под масками и балаклавами. Агрессивно настроенные манифестанты занимались по ходу движения вандализмом, бросали петарды и коктейли Молотова, а также атаковали сотрудников полиции, сопровождающих шествие, "с помощью молотков, камней и взрывчатых веществ, а также горящих предметов". Эти лица были отсечены от основной колонны с требованием разоружиться и не подвергать опасности других протестующих, после отказа их сопроводили до ближайшей станции метро.
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Манифестацию в Мехико сопровождали 1100 сотрудников правоохранительных органов. Согласно Соглашению о действиях полиции по предотвращению насилия и нарушения прав во время демонстраций и митингов полиция применяла только сдерживающие меры, огнетушители и щиты. Никто из участников протестов не был задержан.
Массовые студенческие волнения 1968 года начались летом, когда митинг на столичной площади Сокало был жестоко разогнан спецподразделением столичной полиции, известным как гренадерский корпус. Участники очередного марша 2 октября планировали начать его на Площади трех культур в Тлателолько, однако выходы были перекрыты армейскими подразделениями. В момент, когда студенческие лидеры объявили об отмене марша для избежания насилия, началась стрельба. В отчете специального прокурора по общественным и политическим движениям от 2006 года приводится ориентировочная цифра 350 погибших, более 2 тысяч молодых людей были в тот день арестованы.
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