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Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске
Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске - РИА Новости, 03.10.2021
Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска, сообщается... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:58
2021-10-03T16:58
происшествия
школа
дети
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска, сообщается на сайте СК РФ.По предварительным данным СК, в школе Железнодорожного района Новосибирска школьники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. Следствие проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы."Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил ... доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили.
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происшествия, школа, дети, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:58 03.10.2021
 
Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске

Главе СК Бастрыкину доложат о деле избиения восьмилетнего мальчика в школе в Новосибирске

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным СК, в школе Железнодорожного района Новосибирска школьники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. Следствие проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы.
"Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил ... доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили.
Водитель автобуса Мострансавто Евгений Тютькин из МАП № 1 г. Люберцы спас несовершеннолетнего пассажира от напавшего на него мужчины - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины
 
ПроисшествияШколаДетиНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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