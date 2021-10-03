https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html

Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске

Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске - РИА Новости, 03.10.2021

Главе СК доложат о деле избиения ребенка в школе в Новосибирске

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска, сообщается... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:58

2021-10-03T16:58

2021-10-03T16:58

происшествия

школа

дети

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска, сообщается на сайте СК РФ.По предварительным данным СК, в школе Железнодорожного района Новосибирска школьники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. Следствие проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы."Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил ... доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники, а учителя за безопасностью детей не проследили.

https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html

новосибирск

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2021

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происшествия, школа, дети, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия