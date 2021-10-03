https://ria.ru/20211003/letalnost-1752858008.html

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.10.2021

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

За сутки в России умерли 890 пациентов с COVID-19, сообщили в оперштабе. Это максимальный показатель за время пандемии. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:48

2021-10-03T11:48

2021-10-03T13:08

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За сутки в России умерли 890 пациентов с COVID-19, сообщили в оперштабе. Это максимальный показатель за время пандемии. В частности, в Москве за сутки умери 65 человек, в Санкт-Петербурге — 59, в Свердловской области — 46.За сутки в стране выявили 25 769 случаев коронавируса, это максимум с 2 января. Наибольшее количество приходится на Москву (4294), Санкт-Петербург (2463) и Подмосковье (1646). Меньше всего заражений в Магаданской области (19), Чукотском (16) и Ненецком (13) автономных округах.Всего с начала пандемии в России обнаружили 7 586 536 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 209 918 человек, 6 725 965 пациентов выздоровели.По данным ВОЗ, в мире коронавирусом переболели свыше 233,5 миллиона человек, более 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/covid-1752828624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии