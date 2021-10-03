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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html
Коронавирус обманул все прогнозы врачей
Коронавирус обманул все прогнозы врачей
Коронавирус обманул все прогнозы врачей
Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:58
2021-10-03T16:27
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.За последние сутки в России зафиксировали 25 769 случаев коронавируса, 890 пациентов скончались, что стало антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали почти 7,6 миллиона заражений, спасти не удалось почти 210 тысяч человек.По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
14:58 03.10.2021 (обновлено: 16:27 03.10.2021)
 
Проценко заявил, что COVID-19 не оправдывает прогнозы врачей

Главврач больницы №40 Проценко заявил, что коронавирус обманывает все прогнозы врачей

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный врач больницы №40 Денис Проценко
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.
За последние сутки в России зафиксировали 25 769 случаев коронавируса, 890 пациентов скончались, что стало антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали почти 7,6 миллиона заражений, спасти не удалось почти 210 тысяч человек.
По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
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Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
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