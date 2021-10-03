https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html

Коронавирус обманул все прогнозы врачей

Коронавирус обманул все прогнозы врачей

Коронавирус обманул все прогнозы врачей

Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:58

2021-10-03T14:58

2021-10-03T16:27

распространение коронавируса

общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.За последние сутки в России зафиксировали 25 769 случаев коронавируса, 890 пациентов скончались, что стало антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали почти 7,6 миллиона заражений, спасти не удалось почти 210 тысяч человек.По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко