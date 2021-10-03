https://ria.ru/20211003/konkurs-1752877266.html

В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года"

В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 03.10.2021

В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года"

Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стартовала в Ростовском государственном музыкальном театре, озвучены имена РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:17

2021-10-03T16:17

2021-10-03T16:17

общество

казань

ростов-на-дону

василий голубев

государственный кремлевский дворец

сергей кравцов

дмитрий морозов

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стартовала в Ростовском государственном музыкальном театре, озвучены имена пятерки финалистов, передает корреспондент РИА Новости.Финальный этап конкурса проходит в Ростовской области с 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны. По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов.В воскресенье определилась пятерка финалистов. Ими стали учитель истории школы №38 Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы лицея №14 Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка гимназии №122 города Казани Мария Голованова, учитель физики школы №1520 Москвы Артем Барат и учитель физики гимназии №16 Тюмени Екатерина Костылева. Им были вручены хрустальные пеликаны и ценные призы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил учителей за труд. "Каждый учитель - герой нашей страны. Когда была пандемия, учителя сделали все, чтобы быть рядом со своими школьниками, не прерывать образовательный процесс", - сказал он. Министр напомнил о важности школьного образования для любого человека.Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что остался доволен конкурсом. "У вас, как и в первый день, продолжают гореть глаза. Вы очень любите свою профессию. Оставайтесь с горящими глазами, двигайтесь вперед, и тогда все вершины вы покорите", - обратился он к педагогам. Также губернатор пригласил всех участников конкурса бесплатно и в любое рабочее время посетить музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области.Конкурс "Учитель года России" проводится более 30 лет среди лучших педагогов общеобразовательных школ. Имя победителя в этом году станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20211003/prizery-1752871989.html

https://ria.ru/20210927/teleshou-1752070193.html

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ростов-на-дону

россия

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общество, казань, ростов-на-дону, василий голубев, государственный кремлевский дворец, сергей кравцов, дмитрий морозов, россия