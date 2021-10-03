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В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года"
В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 03.10.2021
В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года"
Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стартовала в Ростовском государственном музыкальном театре, озвучены имена РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:17
2021-10-03T16:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стартовала в Ростовском государственном музыкальном театре, озвучены имена пятерки финалистов, передает корреспондент РИА Новости.Финальный этап конкурса проходит в Ростовской области с 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны. По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов.В воскресенье определилась пятерка финалистов. Ими стали учитель истории школы №38 Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы лицея №14 Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка гимназии №122 города Казани Мария Голованова, учитель физики школы №1520 Москвы Артем Барат и учитель физики гимназии №16 Тюмени Екатерина Костылева. Им были вручены хрустальные пеликаны и ценные призы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил учителей за труд. "Каждый учитель - герой нашей страны. Когда была пандемия, учителя сделали все, чтобы быть рядом со своими школьниками, не прерывать образовательный процесс", - сказал он. Министр напомнил о важности школьного образования для любого человека.Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что остался доволен конкурсом. "У вас, как и в первый день, продолжают гореть глаза. Вы очень любите свою профессию. Оставайтесь с горящими глазами, двигайтесь вперед, и тогда все вершины вы покорите", - обратился он к педагогам. Также губернатор пригласил всех участников конкурса бесплатно и в любое рабочее время посетить музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области.Конкурс "Учитель года России" проводится более 30 лет среди лучших педагогов общеобразовательных школ. Имя победителя в этом году станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.
https://ria.ru/20211003/prizery-1752871989.html
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общество, казань, ростов-на-дону, василий голубев, государственный кремлевский дворец, сергей кравцов, дмитрий морозов, россия
16:17 03.10.2021
 
В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года"

В Ростове-на-Дону стартовала церемония закрытия конкурса "Учитель года России"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" стартовала в Ростовском государственном музыкальном театре, озвучены имена пятерки финалистов, передает корреспондент РИА Новости.
Финальный этап конкурса проходит в Ростовской области с 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны. По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов.
Учитель во время урока в школе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
15:25
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
В воскресенье определилась пятерка финалистов. Ими стали учитель истории школы №38 Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы лицея №14 Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка гимназии №122 города Казани Мария Голованова, учитель физики школы №1520 Москвы Артем Барат и учитель физики гимназии №16 Тюмени Екатерина Костылева. Им были вручены хрустальные пеликаны и ценные призы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил учителей за труд. "Каждый учитель - герой нашей страны. Когда была пандемия, учителя сделали все, чтобы быть рядом со своими школьниками, не прерывать образовательный процесс", - сказал он. Министр напомнил о важности школьного образования для любого человека.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что остался доволен конкурсом. "У вас, как и в первый день, продолжают гореть глаза. Вы очень любите свою профессию. Оставайтесь с горящими глазами, двигайтесь вперед, и тогда все вершины вы покорите", - обратился он к педагогам. Также губернатор пригласил всех участников конкурса бесплатно и в любое рабочее время посетить музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Конкурс "Учитель года России" проводится более 30 лет среди лучших педагогов общеобразовательных школ. Имя победителя в этом году станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 19:24
Путин поручил создать телешоу "Учитель года"
 
ОбществоКазаньРостов-на-ДонуВасилий ГолубевГосударственный Кремлевский дворецСергей КравцовДмитрий МорозовРоссия
 
 
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