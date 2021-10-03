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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211003/goroskop-1752710601.html
Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака
Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака - РИА Новости, 03.10.2021
Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака
Астролог Бриттани Берингер рассказала, какие знаки зодиака самые стойкие и упорные, и в тяжелые времена не унывают, а начинают действовать, сообщает Bustle. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:06
2021-10-03T06:06
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Астролог Бриттани Берингер рассказала, какие знаки зодиака самые стойкие и упорные, и в тяжелые времена не унывают, а начинают действовать, сообщает Bustle. Овны — не из тех, кто бросит проблемы, даже если к ним придется не раз возвращаться, чтобы решить. Стремление вырываться вперед и ответственный подход к поставленным задачам позволяют Овнам преодолевать серьезные препятствия. За это представители этого знака должны благодарить их правящую планету Марс, которая отвечает за решительность и настойчивость. "Пламенный и страстный характер Овнов заставляет их идти к успеху, — приводит Берингер слова астролога Эллен Боулз. — Они не боятся потерпеть неудачу или выглядеть глупо, поэтому всегда готовы рискнуть". Тельцы — упрямы. Но именно эта непоколебимая стойкость и делает их одним из самых неутомимых и упорных знаков зодиака. "Как только они видят цель, то готовы реализовать ее любой ценой", — объясняет Боулз. Тельцы никогда легко не сдаются и будут настойчиво преодолевать все испытания, которые встретятся на их пути. Во многом это связано с тем, что они относятся к земной стихии, в основе которой лежит, прежде всего, стабильность. Козероги выкладываются на все сто, когда ставят перед собой цель. "Козероги более медлительные, по сравнению с другими знаками зодиака, но у них на это есть уважительная причина, — говорит Боулз. — Они все видят наперед, поэтому действуют постепенно. Они не из тех, кто хочет мгновенно получить результат". Еще одна удивительная черта Козерогов — они редко расстраиваются, когда какую-то задачу становится тяжело исполнить. Это может быть связано с правящей планетой этого знака — Сатурном, которая отвечает за строгую дисциплину. Козероги — супер реалисты, поэтому знают, если грамотно рассчитают силы, то преодолеют все.
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
06:06 03.10.2021
 
Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака

Астролог Бриттани Берингер назвала три самых упорных знака зодиака

© Depositphotos / biletskiy_eКоманда на вершине горы
Команда на вершине горы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Depositphotos / biletskiy_e
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Астролог Бриттани Берингер рассказала, какие знаки зодиака самые стойкие и упорные, и в тяжелые времена не унывают, а начинают действовать, сообщает Bustle.
Овны — не из тех, кто бросит проблемы, даже если к ним придется не раз возвращаться, чтобы решить. Стремление вырываться вперед и ответственный подход к поставленным задачам позволяют Овнам преодолевать серьезные препятствия. За это представители этого знака должны благодарить их правящую планету Марс, которая отвечает за решительность и настойчивость. "Пламенный и страстный характер Овнов заставляет их идти к успеху, — приводит Берингер слова астролога Эллен Боулз. — Они не боятся потерпеть неудачу или выглядеть глупо, поэтому всегда готовы рискнуть".
Тельцы — упрямы. Но именно эта непоколебимая стойкость и делает их одним из самых неутомимых и упорных знаков зодиака. "Как только они видят цель, то готовы реализовать ее любой ценой", — объясняет Боулз. Тельцы никогда легко не сдаются и будут настойчиво преодолевать все испытания, которые встретятся на их пути. Во многом это связано с тем, что они относятся к земной стихии, в основе которой лежит, прежде всего, стабильность.
Козероги выкладываются на все сто, когда ставят перед собой цель. "Козероги более медлительные, по сравнению с другими знаками зодиака, но у них на это есть уважительная причина, — говорит Боулз. — Они все видят наперед, поэтому действуют постепенно. Они не из тех, кто хочет мгновенно получить результат". Еще одна удивительная черта Козерогов — они редко расстраиваются, когда какую-то задачу становится тяжело исполнить. Это может быть связано с правящей планетой этого знака — Сатурном, которая отвечает за строгую дисциплину. Козероги — супер реалисты, поэтому знают, если грамотно рассчитают силы, то преодолеют все.
Женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 04:25Культура
Названы самые опасные и коварные знаки зодиака
 
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