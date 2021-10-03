https://ria.ru/20211003/goroskop-1752710601.html

Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака

Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака - РИА Новости, 03.10.2021

Названы самые упорные и стойкие знаки зодиака

Астролог Бриттани Берингер рассказала, какие знаки зодиака самые стойкие и упорные, и в тяжелые времена не унывают, а начинают действовать, сообщает Bustle. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T06:06

2021-10-03T06:06

2021-10-03T06:06

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Астролог Бриттани Берингер рассказала, какие знаки зодиака самые стойкие и упорные, и в тяжелые времена не унывают, а начинают действовать, сообщает Bustle. Овны — не из тех, кто бросит проблемы, даже если к ним придется не раз возвращаться, чтобы решить. Стремление вырываться вперед и ответственный подход к поставленным задачам позволяют Овнам преодолевать серьезные препятствия. За это представители этого знака должны благодарить их правящую планету Марс, которая отвечает за решительность и настойчивость. "Пламенный и страстный характер Овнов заставляет их идти к успеху, — приводит Берингер слова астролога Эллен Боулз. — Они не боятся потерпеть неудачу или выглядеть глупо, поэтому всегда готовы рискнуть". Тельцы — упрямы. Но именно эта непоколебимая стойкость и делает их одним из самых неутомимых и упорных знаков зодиака. "Как только они видят цель, то готовы реализовать ее любой ценой", — объясняет Боулз. Тельцы никогда легко не сдаются и будут настойчиво преодолевать все испытания, которые встретятся на их пути. Во многом это связано с тем, что они относятся к земной стихии, в основе которой лежит, прежде всего, стабильность. Козероги выкладываются на все сто, когда ставят перед собой цель. "Козероги более медлительные, по сравнению с другими знаками зодиака, но у них на это есть уважительная причина, — говорит Боулз. — Они все видят наперед, поэтому действуют постепенно. Они не из тех, кто хочет мгновенно получить результат". Еще одна удивительная черта Козерогов — они редко расстраиваются, когда какую-то задачу становится тяжело исполнить. Это может быть связано с правящей планетой этого знака — Сатурном, которая отвечает за строгую дисциплину. Козероги — супер реалисты, поэтому знают, если грамотно рассчитают силы, то преодолеют все.

https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп