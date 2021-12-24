https://ria.ru/20211224/astrologiya-1765374565.html

Кого повысят, кто влюбится: гороскоп-2022 для знаков зодиака по месяцам

Знаки зодиака по месяцам и числам: гороскоп, таблица, календарь

Кого повысят, кто влюбится: гороскоп-2022 для знаков зодиака по месяцам

Знаки зодиака по месяцам и числам представляют собой зодиакальную систему, на которой строятся гороскопы. Таблица знаков зодиака по дням рождения, их... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:15

2021-12-24T17:15

2021-12-24T17:19

марс

планеты

сатурн

солнце

меркурий

юпитер

венера

плутон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372714_0:73:1921:1153_1920x0_80_0_0_fd77b8c32d0adb7a08fe2a2d7cd43ed3.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Знаки зодиака по месяцам и числам представляют собой зодиакальную систему, на которой строятся гороскопы. Таблица знаков зодиака по дням рождения, их планеты-покровители, календарь благоприятных месяцев для каждого знака по порядку в 2022 году — в материале РИА Новости.Знаки зодиакаЗнаки зодиака — это 12 расположенных вдоль эклиптики (круга, по которому Солнце проходит видимый с Земли путь в течение года) созвездий. В астрологии считается, что каждый человек относится к тому или иному знаку в соответствии с датой своего рождения. Эти данные используются для составления гороскопов.“Помимо ежемесячного лунного цикла – от новолуния до полнолуния, существуют также периоды движения других небесных тел. Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон – все они являются покровителями знаков зодиака. Попадая в определенный цикл, каждая планета оказывает колоссальное влияние на свой знак”, — говорит астролог Анастасия Самусевич.По солнечному календарюЗнак зодиака зависит от дня рождения человека. Европейский астрологический круг начинается с Овна в марте.Благоприятные месяцы для знаков зодиака в 2022 годуАстролог Анастасия Самусевич рассказала РИА Новости, какие месяцы в 2022 году будут наиболее благоприятными для каждого знака зодиака.ОвенПо словам астролога, для огненных, вспыльчивых и импульсивных Овнов важным будет май. В это время их планета-покровитель Марс окажется в знаке, что придаст больше энергии, сил и приятных сюрпризов. В этом месяце стоит ждать успехов в карьере и личной жизни.ТелецДля Тельцов благоприятным периодом станет апрель.“Представителям этого знака покровительница Венера позволит с головой окунуться в романтические чувства. А Меркурий в Тельце с 11 по 28 апреля даст огромное преимущество перед другими людьми в сферах карьеры, личного роста и обучении”, — уверена Анастасия.БлизнецыИюнь подарит Близнецам огромные возможности, чтобы проявить себя и избавиться от страхов. По словам эксперта, это время — лучшее для осуществления всех мечтаний. Управитель знака Меркурий с 13 июня по 4 июля будет в Близнецах, поэтому можно действовать, рисковать, поскольку удача будет сопутствовать во всех делах.Рак“Ракам нужно настроиться на июль. Это полностью их месяц. Он принесет хорошие новости и познакомит с нужными людьми. Более того, кто-то из жизни Раков уйдет навсегда, но оно только к лучшему. Очень семейный и романтический месяц”, — говорит астролог.ЛевАвгуст – звездный час для Львов. “В это время покровитель, Солнце, будет проходить знак, — объясняет Анастасия Самусевич. — Лучший месяц для саморекламы, продвижения, похвалы себя и своих успехов. Не бойтесь проявлять себя. Уделите время интересам, карьере и хобби. Возможно, оно станет вашим делом жизни”.ДеваАстролог советует Девам делать ставки на октябрь: “Меркурий в этом месяце попадает в соответствующее созвездие, он обратит внимание на вопросы карьеры и работы. Благоприятное время для общения с начальством, повышения и смены деятельности. Девы должны будут проявить инициативу и взять судьбу в свои руки. Нужно больше общаться и выдвигать новые идеи, особенно в период с 23 сентября по 10 октября”.ВесыДля Весов месяцем глобальных перемен станет февраль. В это время следует обратить внимание на личную жизнь и обучение. Возможны путешествия и разъезды. Благоприятен месяц для старта новых проектов или бизнеса, который давно откладывали, демонстрации своего успеха и таланта.СкорпионСкорпионов вознаградят под конец года. “Декабрь покажет вам итоги всего 2022-го. Так как год несет большую трансформацию для многих Скорпионов, именно в это время вы поймете, что полученный опыт привел к лучшему результату, даже если придется с кем-то из окружения попрощаться. Декабрь подарит вам мудрость и покой”, — прогнозирует эксперт.СтрелецПосле зимы для Стрельцов откроются новые двери, и март станет месяцем перемен. В этот период возможны денежные поступления из новых источников. Это могут быть подработки, открытие своего дела и новых горизонтов. “Да, дел в плане финансов у Стрельцов будет много, как и сил. Но важно не переусердствовать. 11-19 марта начнется энергетический подъем”, — рассказывает Анастасия Смусевич.Козерог“2022 год готовит для Козерогов трудности, пройдя которые, они обретут силу и мудрость, — говорит астролог. — Сентябрь ожидается романтичным и спокойным месяцем. Он хорош для личной жизни. Высока вероятность найти свою любовь или вывести отношения на новый уровень. Сентябрь для Козерогов — время стабильности, не стоит упускать шанс наладить жизнь во всех сферах”.ВодолейПо словам Анастасии Самусевич, ноябрь исполнит давние мечты Водолеев. Месяц хорош для начинаний и экспериментов. Рекомендуется строить планы на будущее, ставить перед собой новые цели. Важно общаться с друзьями и находить новые каналы общения. Однако личная жизнь уйдет на второй план. Если случится расставание – оно к лучшему.РыбыЯнварь, особенно с 12 числа, даст Рыбам лучший старт для всех дальнейших планов. “Нужно быть аккуратными – близкие люди могут лгать и обманывать. Рыбам не надо бояться открыто выражать свои мысли, правда будет на их стороне. Январь придаст больше уверенности в себе и своих возможностях”, — предупреждает астролог.Планеты-покровителиУ каждого знака зодиака есть своя планета-покровитель, которая им управляет. Строго говоря, не все из них планеты с точки зрения современной науки, например, Луна — это спутник, Солнце — звезда. Однако в астрологии их называют так в силу традиции.Считается, что планеты-покровители оказывают прямое влияние на характер и темперамент человека. Например, Марс символизирует силу воли, активность, храбрость, мужественность, а Венера — любовь, семью, гармонию и красоту.По положению планеты-покровителя на небе составляют натальные карты, астрологические прогнозы.Знаки зодиака по стихиямСтихии, как и планеты-покровители, показывают устойчивые черты характера и темперамент отдельной группы знаков зодиака. Всего их четыре, к каждой, таким образом, относится по три созвездия:Совместимость знаков зодиакаСчитается, что есть знаки зодиака, которые хорошо подходят друг другу в деловых, дружеских, романтических отношениях. Астролог Анастасия Самусевич так описывает лучшие варианты совместимости:

https://ria.ru/20211024/horoscope-1755799061.html

https://ria.ru/20211003/goroskop-1752710601.html

https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html

https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html

https://ria.ru/20210905/goroskop-1748568792.html

https://ria.ru/20210822/astrologiya-1746265879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/1756992684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576063143.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/paranormalnoe-1603478237.html

марс

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марс, планеты, сатурн, солнце, меркурий, юпитер, венера, плутон, луна, астрология, уран, нептун, гороскоп