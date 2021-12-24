17:15 24.12.2021 (обновлено: 17:19 24.12.2021)
Кого повысят, кто влюбится: гороскоп-2022 для знаков зодиака по месяцам
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Знаки зодиака по месяцам и числам представляют собой зодиакальную систему, на которой строятся гороскопы. Таблица знаков зодиака по дням рождения, их планеты-покровители, календарь благоприятных месяцев для каждого знака по порядку в 2022 году — в материале РИА Новости.
Знаки зодиака
Знаки зодиака — это 12 расположенных вдоль эклиптики (круга, по которому Солнце проходит видимый с Земли путь в течение года) созвездий. В астрологии считается, что каждый человек относится к тому или иному знаку в соответствии с датой своего рождения. Эти данные используются для составления гороскопов.
“Помимо ежемесячного лунного цикла – от новолуния до полнолуния, существуют также периоды движения других небесных тел. Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон – все они являются покровителями знаков зодиака. Попадая в определенный цикл, каждая планета оказывает колоссальное влияние на свой знак”, — говорит астролог Анастасия Самусевич.
По солнечному календарю
Знак зодиака зависит от дня рождения человека. Европейский астрологический круг начинается с Овна в марте.
Знак зодиака
Даты рождения
Овен
21 марта – 20 апреля
Телец
21 апреля – 21 мая
Близнецы
22 мая – 21 июня
Рак
22 июня – 22 июля
Лев
23 июля – 23 августа
Дева
24 августа – 22 сентября
Весы
23 сентября – 23 октября
Скорпион
24 октября – 22 ноября
Стрелец
23 ноября – 21 декабря
Козерог
22 декабря – 20 января
Водолей
21 января – 18 февраля
Рыбы
19 февраля – 20 марта
Благоприятные месяцы для знаков зодиака в 2022 году
Астролог Анастасия Самусевич рассказала РИА Новости, какие месяцы в 2022 году будут наиболее благоприятными для каждого знака зодиака.
Овен
По словам астролога, для огненных, вспыльчивых и импульсивных Овнов важным будет май. В это время их планета-покровитель Марс окажется в знаке, что придаст больше энергии, сил и приятных сюрпризов. В этом месяце стоит ждать успехов в карьере и личной жизни.
Знаки зодиака по месяцам
Телец
Для Тельцов благоприятным периодом станет апрель.
“Представителям этого знака покровительница Венера позволит с головой окунуться в романтические чувства. А Меркурий в Тельце с 11 по 28 апреля даст огромное преимущество перед другими людьми в сферах карьеры, личного роста и обучении”, — уверена Анастасия.
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Близнецы
Июнь подарит Близнецам огромные возможности, чтобы проявить себя и избавиться от страхов. По словам эксперта, это время — лучшее для осуществления всех мечтаний. Управитель знака Меркурий с 13 июня по 4 июля будет в Близнецах, поэтому можно действовать, рисковать, поскольку удача будет сопутствовать во всех делах.
Рак
“Ракам нужно настроиться на июль. Это полностью их месяц. Он принесет хорошие новости и познакомит с нужными людьми. Более того, кто-то из жизни Раков уйдет навсегда, но оно только к лучшему. Очень семейный и романтический месяц”, — говорит астролог.
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Лев
Август – звездный час для Львов. “В это время покровитель, Солнце, будет проходить знак, — объясняет Анастасия Самусевич. — Лучший месяц для саморекламы, продвижения, похвалы себя и своих успехов. Не бойтесь проявлять себя. Уделите время интересам, карьере и хобби. Возможно, оно станет вашим делом жизни”.
Дева
Астролог советует Девам делать ставки на октябрь: “Меркурий в этом месяце попадает в соответствующее созвездие, он обратит внимание на вопросы карьеры и работы. Благоприятное время для общения с начальством, повышения и смены деятельности. Девы должны будут проявить инициативу и взять судьбу в свои руки. Нужно больше общаться и выдвигать новые идеи, особенно в период с 23 сентября по 10 октября”.
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Весы
Для Весов месяцем глобальных перемен станет февраль. В это время следует обратить внимание на личную жизнь и обучение. Возможны путешествия и разъезды. Благоприятен месяц для старта новых проектов или бизнеса, который давно откладывали, демонстрации своего успеха и таланта.
Скорпион
Скорпионов вознаградят под конец года. “Декабрь покажет вам итоги всего 2022-го. Так как год несет большую трансформацию для многих Скорпионов, именно в это время вы поймете, что полученный опыт привел к лучшему результату, даже если придется с кем-то из окружения попрощаться. Декабрь подарит вам мудрость и покой”, — прогнозирует эксперт.
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Стрелец
После зимы для Стрельцов откроются новые двери, и март станет месяцем перемен. В этот период возможны денежные поступления из новых источников. Это могут быть подработки, открытие своего дела и новых горизонтов. “Да, дел в плане финансов у Стрельцов будет много, как и сил. Но важно не переусердствовать. 11-19 марта начнется энергетический подъем”, — рассказывает Анастасия Смусевич.
Козерог
“2022 год готовит для Козерогов трудности, пройдя которые, они обретут силу и мудрость, — говорит астролог. — Сентябрь ожидается романтичным и спокойным месяцем. Он хорош для личной жизни. Высока вероятность найти свою любовь или вывести отношения на новый уровень. Сентябрь для Козерогов — время стабильности, не стоит упускать шанс наладить жизнь во всех сферах”.
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Водолей
По словам Анастасии Самусевич, ноябрь исполнит давние мечты Водолеев. Месяц хорош для начинаний и экспериментов. Рекомендуется строить планы на будущее, ставить перед собой новые цели. Важно общаться с друзьями и находить новые каналы общения. Однако личная жизнь уйдет на второй план. Если случится расставание – оно к лучшему.
Рыбы
Январь, особенно с 12 числа, даст Рыбам лучший старт для всех дальнейших планов. “Нужно быть аккуратными – близкие люди могут лгать и обманывать. Рыбам не надо бояться открыто выражать свои мысли, правда будет на их стороне. Январь придаст больше уверенности в себе и своих возможностях”, — предупреждает астролог.
Планеты-покровители
У каждого знака зодиака есть своя планета-покровитель, которая им управляет. Строго говоря, не все из них планеты с точки зрения современной науки, например, Луна — это спутник, Солнце — звезда. Однако в астрологии их называют так в силу традиции.
Считается, что планеты-покровители оказывают прямое влияние на характер и темперамент человека. Например, Марс символизирует силу воли, активность, храбрость, мужественность, а Венера — любовь, семью, гармонию и красоту.
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По положению планеты-покровителя на небе составляют натальные карты, астрологические прогнозы.
Знаки зодиака
Небесные тела — покровители
Овен
Марс
Телец
Венера
Близнецы
Меркурий
Рак
Луна
Лев
Солнце
Дева
Меркурий
Весы
Венера
Скорпион
Плутон
Стрелец
Юпитер
Козерог
Сатурн
Водолей
Уран
Рыбы
Нептун
Знаки зодиака по стихиям
Стихии, как и планеты-покровители, показывают устойчивые черты характера и темперамент отдельной группы знаков зодиака. Всего их четыре, к каждой, таким образом, относится по три созвездия:
- 1Стихия Огня — Овен, Лев, Стрелец.
- 2Стихия Земли — Телец, Дева, Козерог.
- 3Стихия Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей.
- 4Стихия Воды — Рак, Скорпион, Рыбы.
Символы знаков зодиака на экране планшета
Совместимость знаков зодиака
Считается, что есть знаки зодиака, которые хорошо подходят друг другу в деловых, дружеских, романтических отношениях. Астролог Анастасия Самусевич так описывает лучшие варианты совместимости:
- —Овен + Лев — самая яркая пара;
- —Телец + Рак — лучший союз для семьи;
- —Близнецы + Скорпион — очень сильная эмоциональная связь;
- —Рак + Рыбы — самая романтичная пара;
- —Лев + Козерог — союз для высокого благополучия;
- —Дева + Скорпион — самые жгучие, но при этом стабильные отношения;
- —Весы + Водолей — союз для бесконечного творчества;
- —Скорпион + Козерог — лучший союз для бизнеса;
- —Стрелец + Близнецы — пара идущих приключений;
- —Козерог + Рак — противоположности притягиваются;
- —Водолей + Овен — вихрь эмоций и чувств;
- —Рыбы + Весы — любовь с первого взгляда.