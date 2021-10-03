https://ria.ru/20211003/dolinskiy-1752864439.html
"Смакует чужое горе": Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину
"Смакует чужое горе": Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину - РИА Новости, 03.10.2021
"Смакует чужое горе": Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину
Актер Владимир Долинский заступился за Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в их конфликте с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Мнением он поделился в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:01
2021-10-03T14:01
шоубиз
алексей баталов
владимир долинский
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
знаменитости
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Актер Владимир Долинский заступился за Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в их конфликте с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Мнением он поделился в интервью "Собеседнику". "Есть документальное подтверждение, что еще в июле Гитане Аркадьевне было предложено расторгнуть договор ренты, но она категорически отказалась, ее устраивает весь этот шум, вся эта суета. (...) Вдову Баталова явно кто-то накрутил, и ей нравится вся эта игра, она жаждет крови, смакует чужое горе", — уверяет артист.Долинский считает, что в действиях Цивина и Дрожжиной не было криминального умысла. И ему жаль супругов. По мнению артиста, даже если суд признает их невиновными, то репутацию им уже не восстановить."Они все равно уже стали нерукопожатными. И что дальше? У всех сложилось мнение, что это преступники. И теперь уже пусть во всех газетах будет напечатано "они не виноваты", это мнение все равно закрепится за ними. На телевидении наверняка не будет программы о реабилитации Миши и Наташи, не поможет. Их судьба сломана", — Долинский сочувствует Цивину и Дрожжиной.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.Недавно старшая дочь Баталова впервые публично высказалась о суде о разделе имущества ее отца.
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алексей баталов, владимир долинский, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса), знаменитости
"Смакует чужое горе": Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину
Долинский заступился за Цивина и Дрожжину в их конфликте с вдовой Баталова
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Актер Владимир Долинский заступился за Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в их конфликте с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Мнением он поделился
в интервью "Собеседнику".
"Есть документальное подтверждение, что еще в июле Гитане Аркадьевне было предложено расторгнуть договор ренты, но она категорически отказалась, ее устраивает весь этот шум, вся эта суета. (...) Вдову Баталова явно кто-то накрутил, и ей нравится вся эта игра, она жаждет крови, смакует чужое горе", — уверяет артист.
Долинский считает, что в действиях Цивина и Дрожжиной не было криминального умысла. И ему жаль супругов. По мнению артиста, даже если суд признает их невиновными, то репутацию им уже не восстановить.
"Они все равно уже стали нерукопожатными. И что дальше? У всех сложилось мнение, что это преступники. И теперь уже пусть во всех газетах будет напечатано "они не виноваты", это мнение все равно закрепится за ними. На телевидении наверняка не будет программы о реабилитации Миши и Наташи, не поможет. Их судьба сломана", — Долинский сочувствует Цивину и Дрожжиной.
Алексей Баталов умер
15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили
на Преображенском кладбище рядом с матерью.
В прошлом году вдова Баталова обвинила Цивина и его супругу Наталью Дрожжину в том, что они обманом завладели частью ее имущества и средствами на банковских счетах.
Недавно старшая дочь Баталова впервые публично высказалась
о суде о разделе имущества ее отца.