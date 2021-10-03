https://ria.ru/20211003/borisova-1752866460.html

"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали

"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали - РИА Новости, 03.10.2021

"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали

Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:39

2021-10-03T16:39

2021-10-03T16:39

шоубиз

знаменитости

дана борисова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. "Вчера забрали в больницу, поддерживают кислородом. Держись, любимая! (...) И мне, и ей очень страшно", — рассказывает Борисова. "СтарХит" пишет, что мама телезвезды заболела ковидом. На днях в госпитале оказалась ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дана борисова, коронавирус covid-19