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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211003/borisova-1752866460.html
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали - РИА Новости, 03.10.2021
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали
Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:39
2021-10-03T16:39
шоубиз
знаменитости
дана борисова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. "Вчера забрали в больницу, поддерживают кислородом. Держись, любимая! (...) И мне, и ей очень страшно", — рассказывает Борисова. "СтарХит" пишет, что мама телезвезды заболела ковидом. На днях в госпитале оказалась ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию.
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знаменитости, дана борисова, коронавирус covid-19
16:39 03.10.2021
 
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали

Маму Даны Борисовой госпитализировали с коронавирусной инфекцией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта.
"Вчера забрали в больницу, поддерживают кислородом. Держись, любимая! (...) И мне, и ей очень страшно", — рассказывает Борисова.
"СтарХит" пишет, что мама телезвезды заболела ковидом.
На днях в госпитале оказалась ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию.
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:57Шоубиз
Лариса Гузеева показала первое видео из больницы
 
ШоубизЗнаменитостиДана БорисоваКоронавирус COVID-19
 
 
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