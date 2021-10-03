https://ria.ru/20211003/borisova-1752866460.html
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали - РИА Новости, 03.10.2021
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали
Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:39
2021-10-03T16:39
2021-10-03T16:39
шоубиз
знаменитости
дана борисова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93838/64/938386449_0:2:1176:664_1920x0_80_0_0_4853bcfe06271806acba7833c7da7ea9.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Маму Даны Борисовой госпитализировали. Об этом ведущая сообщила в сторис личного Instagram-аккаунта. "Вчера забрали в больницу, поддерживают кислородом. Держись, любимая! (...) И мне, и ей очень страшно", — рассказывает Борисова. "СтарХит" пишет, что мама телезвезды заболела ковидом. На днях в госпитале оказалась ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93838/64/938386449_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_ef772837b64dccdb21852b8aea3992f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дана борисова, коронавирус covid-19
"Ей очень страшно": маму Даны Борисовой госпитализировали
Маму Даны Борисовой госпитализировали с коронавирусной инфекцией