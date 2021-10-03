https://ria.ru/20211003/benzin-1752837285.html
Назван бензин, которым лучше заправляться зимой
Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой - РИА Новости, 03.10.2021
Назван бензин, которым лучше заправляться зимой
Заправлять машину нужно топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T03:18
2021-10-03T03:18
2021-10-03T03:18
бензин
зима
авилон
volkswagen group
авто
константин епанешников
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заправлять машину нужно топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям “Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.В СМИ встречаются сообщения о том, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом. Это объясняется наличием в топливе так называемых присадок для лучшей работы двигателя в мороз. Но производитель при проектировании автомобиля настраивает ДВС на определенный вид топлива. Стоит выбирать именно его, считает Епанешников.Нужно также быть внимательным к качеству бензина. Эксперт рекомендует заправляться на крупных сетевых АЗС, так как они, как правило, следят за качеством топлива, проводят его оценки и дорожат своей репутацией. Если заправлять автомобиль хорошим топливом, то при отсутствии технических проблем машина будет без заводиться и в достаточно сильные морозы, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210923/benzin-1751460132.html
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бензин, зима, авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников
Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
Эксперт Епанешников дал совет заправляться зимой топливом, рекомендованным производителем