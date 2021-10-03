https://ria.ru/20211003/benzin-1752837285.html

Назван бензин, которым лучше заправляться зимой

Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой - РИА Новости, 03.10.2021

Назван бензин, которым лучше заправляться зимой

Заправлять машину нужно топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T03:18

2021-10-03T03:18

2021-10-03T03:18

бензин

зима

авилон

volkswagen group

авто

константин епанешников

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заправлять машину нужно топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям “Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.В СМИ встречаются сообщения о том, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом. Это объясняется наличием в топливе так называемых присадок для лучшей работы двигателя в мороз. Но производитель при проектировании автомобиля настраивает ДВС на определенный вид топлива. Стоит выбирать именно его, считает Епанешников.Нужно также быть внимательным к качеству бензина. Эксперт рекомендует заправляться на крупных сетевых АЗС, так как они, как правило, следят за качеством топлива, проводят его оценки и дорожат своей репутацией. Если заправлять автомобиль хорошим топливом, то при отсутствии технических проблем машина будет без заводиться и в достаточно сильные морозы, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210923/benzin-1751460132.html

зима

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, зима, авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников