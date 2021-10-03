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Эрдоган поделился видео с игры в баскетбол после слухов о серьезной болезни

Эрдоган поделился видео с игры в баскетбол после слухов о серьезной болезни - РИА Новости, 03.10.2021

Эрдоган поделился видео с игры в баскетбол после слухов о серьезной болезни

Президент Турции Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:43

2021-10-03T18:43

2021-10-03T19:44

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол.Ранее журнал Foreign Policy опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками, среди которых можно заметить нескольких министров и высокопоставленных сотрудников президентской администрации. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!". Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".Эрдоган сопроводил видео подписью: "для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.

https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html

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в мире, спорт, реджеп тайип эрдоган, турция