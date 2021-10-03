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Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида
Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида - РИА Новости, 03.10.2021
Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида
Социальная сеть Twitter временно ограничила доступ к аккаунту представителя движения "Талибан"*, заместителя министра культуры и информации временного... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:05
2021-10-03T23:05
2021-10-03T23:05
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно ограничила доступ к аккаунту представителя движения "Талибан"*, заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида."Внимание: доступ к этой учетной записи временно ограничен. Вы видите это предупреждение, потому что в этом аккаунте была замечена необычная активность", - написано на странице Муджахида в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, twitter, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида
Twitter ограничил доступ к аккаунту официального представителя талибов Муджахида