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В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске
В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске - РИА Новости, 02.10.2021
В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске
Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко - продолжающаяся после событий прошлого года реакция белорусских властей на протестную... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T22:38
2021-10-02T22:38
белоруссия
минск
константин затулин
владимир сунгоркин
кгб белоруссии
мария захарова
россия
геннадий можейко
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко - продолжающаяся после событий прошлого года реакция белорусских властей на протестную активность, это не должно становиться индульгенцией на подавление журналистики в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Отношение в Беларуси к СМИ, журналистам, лицам свободных профессий оставляет желать намного лучшего. События прошлого года до сих пор отзываются. Что касается в целом конфликтности между властями и представителями массмедиа, многие из них - я имею в виду журналистов - реально примкнули к оппозиции, стали ее неотъемлемой частью. Все это предопределяет ту конфронтационную враждебность взаимоотношений. Это не нормально", - заявил Затулин.Политик сказал, что не может говорить о том, по какой причине задержали журналиста и давать оценку его действиям и добавил, "что на слово надо отвечать словом, а не репрессиями"."Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши. Никто не может быть судьей заранее … Если журналист "КП" имел отношение к преступлению – тогда это понятно, но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может", - добавил депутат.Парламентарий считает, несмотря на то, что и Россия, и Белоруссия заинтересованы в недопущении дестабилизации в стране, в том числе, с участием западных стран, это не может стать оправданием для подавления журналистики в республике."Мне кажется, власть здесь верна себе, она подавляет инакомыслие и, хотя Россия озабочена тем, чтобы сохранить Союзное государство, тем, чтобы не допустить дестабилизации в Беларуси, власть России видит происки, в том числе, западных стран против Беларуси за то, что она состоит в Союзном государстве, но это не является индульгенцией по любому поводу, когда дело касается репрессий против журналистов", - заключил Затулин.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, заявила, что это филиал российского издания, исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752828905.html
https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html
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белоруссия, минск, константин затулин, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, мария захарова, россия, геннадий можейко
22:38 02.10.2021
 
В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске

Депутат Затулин раскритиковал минские власти за задержание журналиста Можейко

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко - продолжающаяся после событий прошлого года реакция белорусских властей на протестную активность, это не должно становиться индульгенцией на подавление журналистики в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним.
"Отношение в Беларуси к СМИ, журналистам, лицам свободных профессий оставляет желать намного лучшего. События прошлого года до сих пор отзываются. Что касается в целом конфликтности между властями и представителями массмедиа, многие из них - я имею в виду журналистов - реально примкнули к оппозиции, стали ее неотъемлемой частью. Все это предопределяет ту конфронтационную враждебность взаимоотношений. Это не нормально", - заявил Затулин.
Политик сказал, что не может говорить о том, по какой причине задержали журналиста и давать оценку его действиям и добавил, "что на слово надо отвечать словом, а не репрессиями".
Минск
Вчера, 21:48
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск
"Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши. Никто не может быть судьей заранее … Если журналист "КП" имел отношение к преступлению – тогда это понятно, но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может", - добавил депутат.
Парламентарий считает, несмотря на то, что и Россия, и Белоруссия заинтересованы в недопущении дестабилизации в стране, в том числе, с участием западных стран, это не может стать оправданием для подавления журналистики в республике.
"Мне кажется, власть здесь верна себе, она подавляет инакомыслие и, хотя Россия озабочена тем, чтобы сохранить Союзное государство, тем, чтобы не допустить дестабилизации в Беларуси, власть России видит происки, в том числе, западных стран против Беларуси за то, что она состоит в Союзном государстве, но это не является индульгенцией по любому поводу, когда дело касается репрессий против журналистов", - заключил Затулин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, заявила, что это филиал российского издания, исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 20:45
СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"
В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.
Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

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Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 20:03
Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко
 
БелоруссияМинскКонстантин ЗатулинВладимир СунгоркинКГБ БелоруссииМария ЗахароваРоссияГеннадий Можейко
 
 
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