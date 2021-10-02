https://ria.ru/20211002/zaderzhanie-1752830815.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске

В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске - РИА Новости, 02.10.2021

В Госдуме прокомментировали ситуацию с задержанием Можейко в Минске

Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко - продолжающаяся после событий прошлого года реакция белорусских властей на протестную... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:38

2021-10-02T22:38

2021-10-02T22:38

белоруссия

минск

константин затулин

владимир сунгоркин

кгб белоруссии

мария захарова

россия

геннадий можейко

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко - продолжающаяся после событий прошлого года реакция белорусских властей на протестную активность, это не должно становиться индульгенцией на подавление журналистики в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Отношение в Беларуси к СМИ, журналистам, лицам свободных профессий оставляет желать намного лучшего. События прошлого года до сих пор отзываются. Что касается в целом конфликтности между властями и представителями массмедиа, многие из них - я имею в виду журналистов - реально примкнули к оппозиции, стали ее неотъемлемой частью. Все это предопределяет ту конфронтационную враждебность взаимоотношений. Это не нормально", - заявил Затулин.Политик сказал, что не может говорить о том, по какой причине задержали журналиста и давать оценку его действиям и добавил, "что на слово надо отвечать словом, а не репрессиями"."Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши. Никто не может быть судьей заранее … Если журналист "КП" имел отношение к преступлению – тогда это понятно, но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может", - добавил депутат.Парламентарий считает, несмотря на то, что и Россия, и Белоруссия заинтересованы в недопущении дестабилизации в стране, в том числе, с участием западных стран, это не может стать оправданием для подавления журналистики в республике."Мне кажется, власть здесь верна себе, она подавляет инакомыслие и, хотя Россия озабочена тем, чтобы сохранить Союзное государство, тем, чтобы не допустить дестабилизации в Беларуси, власть России видит происки, в том числе, западных стран против Беларуси за то, что она состоит в Союзном государстве, но это не является индульгенцией по любому поводу, когда дело касается репрессий против журналистов", - заключил Затулин.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, заявила, что это филиал российского издания, исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752828905.html

https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html

https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

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минск

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белоруссия, минск, константин затулин, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, мария захарова, россия, геннадий можейко