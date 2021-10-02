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Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter
Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter - РИА Новости, 02.10.2021
Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T20:38
2021-10-02T20:38
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку."Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", - говорится в документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида.Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но по решению компании-оператора лишился своего аккаунта 8 января - спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах. До этого Twitter неоднократно цензурировал публикации Трампа.Экс-президент утверждает, что компания обладает "властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, уровень которых не поддается измерению, исторически беспрецедентен и чрезвычайно опасен для открытой демократической дискуссии". "Ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца", - сказано в документе.Twitter пока не отреагировал на обращение Трампа в суд.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/tramp-1752568098.html
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в мире, технологии, twitter, сша, флорида, джо байден, google, дональд трамп, капитолий
20:38 02.10.2021
 
Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.
Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.
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"Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", - говорится в документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида.
Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но по решению компании-оператора лишился своего аккаунта 8 января - спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах. До этого Twitter неоднократно цензурировал публикации Трампа.
Экс-президент утверждает, что компания обладает "властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, уровень которых не поддается измерению, исторически беспрецедентен и чрезвычайно опасен для открытой демократической дискуссии". "Ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца", - сказано в документе.
Twitter пока не отреагировал на обращение Трампа в суд.
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