https://ria.ru/20211002/twitter-1752823757.html

Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter - РИА Новости, 02.10.2021

Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:38

2021-10-02T20:38

2021-10-02T20:38

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.Трамп с июля судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку."Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", - говорится в документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида.Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но по решению компании-оператора лишился своего аккаунта 8 января - спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах. До этого Twitter неоднократно цензурировал публикации Трампа.Экс-президент утверждает, что компания обладает "властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, уровень которых не поддается измерению, исторически беспрецедентен и чрезвычайно опасен для открытой демократической дискуссии". "Ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца", - сказано в документе.Twitter пока не отреагировал на обращение Трампа в суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/tramp-1752568098.html

https://ria.ru/20210927/facebook-1752087790.html

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в мире, технологии, twitter, сша, флорида, джо байден, google, дональд трамп, капитолий