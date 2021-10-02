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Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд
Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд - РИА Новости, 02.10.2021
Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд
Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:56
2021-10-02T08:56
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, передает агентство Bloomberg."Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт", - пишет Bloomberg.Запрос Трампа о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.Как сообщает агентство, Twitter не стал комментировать заявление Трампа.Трамп также добавил, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его аккаунт, помечая его посты как "информацию, вводящую в заблуждение" или указывая, что они якобы нарушают правила компании.В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.
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в мире, twitter, сша, флорида, дональд трамп, facebook
08:56 02.10.2021
 
Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд

Трамп обратился в суд, чтобы вернуть свою учетную запись в Twitter

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, передает агентство Bloomberg.
"Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт", - пишет Bloomberg.
Запрос Трампа о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.
Как сообщает агентство, Twitter не стал комментировать заявление Трампа.
Трамп также добавил, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его аккаунт, помечая его посты как "информацию, вводящую в заблуждение" или указывая, что они якобы нарушают правила компании.
В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.
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