https://ria.ru/20211002/tramp-1752770033.html

Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд

Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд - РИА Новости, 02.10.2021

Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:56

2021-10-02T08:56

2021-10-02T08:56

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, передает агентство Bloomberg."Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт", - пишет Bloomberg.Запрос Трампа о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.Как сообщает агентство, Twitter не стал комментировать заявление Трампа.Трамп также добавил, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его аккаунт, помечая его посты как "информацию, вводящую в заблуждение" или указывая, что они якобы нарушают правила компании.В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/tramp-1752568098.html

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в мире, twitter, сша, флорида, дональд трамп, facebook