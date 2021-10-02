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В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"
В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"
В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"
Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:39
2021-10-02T22:16
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев.Он напомнил о недавнем случае этого заболевания у одного из сотрудников ЦРУ, сопровождавшего главу ведомства Билла Бернса во время поездки в Индию.По мнению колумниста, случаи недомогания у американских госслужащих за границей, называемые "гаванским синдромом", происходят не без "вмешательства извне".Автор убежден, что Москва бросает вызов Вашингтону и ставит перед ним вопрос о том, как реагировать на подобные действия. Обозреватель считает, что Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении: руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американцев."Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни. &lt;…&gt; Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего", — подытожил Киллмейер.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Жалобы на самочувствие зафиксировали и у представителей США в Африке, Таджикистане и Москве. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое имело долговременные последствия для здоровья. В западных СМИ периодически обвиняют Россию в организации "акустических атак". В МИД назвали подобные выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
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в мире, сша, россия
18:39 02.10.2021 (обновлено: 22:16 02.10.2021)
 
В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром" у американцев

В США потребовали отомстить России из-за "гаванского синдрома" у американцев

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Jon Elswick
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев.
Он напомнил о недавнем случае этого заболевания у одного из сотрудников ЦРУ, сопровождавшего главу ведомства Билла Бернса во время поездки в Индию.
По мнению колумниста, случаи недомогания у американских госслужащих за границей, называемые "гаванским синдромом", происходят не без "вмешательства извне".

"Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <…> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией", — утверждает Киллмейер.

Автор убежден, что Москва бросает вызов Вашингтону и ставит перед ним вопрос о том, как реагировать на подобные действия. Обозреватель считает, что Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении: руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американцев.
"Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни. <…> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего", — подытожил Киллмейер.
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Жалобы на самочувствие зафиксировали и у представителей США в Африке, Таджикистане и Москве. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое имело долговременные последствия для здоровья. В западных СМИ периодически обвиняют Россию в организации "акустических атак". В МИД назвали подобные выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 11:46
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"
 
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