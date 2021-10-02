18:39 02.10.2021 (обновлено: 22:16 02.10.2021)
В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром" у американцев
В США потребовали отомстить России из-за "гаванского синдрома" у американцев
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев.
Он напомнил о недавнем случае этого заболевания у одного из сотрудников ЦРУ, сопровождавшего главу ведомства Билла Бернса во время поездки в Индию.
По мнению колумниста, случаи недомогания у американских госслужащих за границей, называемые "гаванским синдромом", происходят не без "вмешательства извне".
"Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <…> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией", — утверждает Киллмейер.
Автор убежден, что Москва бросает вызов Вашингтону и ставит перед ним вопрос о том, как реагировать на подобные действия. Обозреватель считает, что Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении: руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американцев.
"Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни. <…> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего", — подытожил Киллмейер.
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Жалобы на самочувствие зафиксировали и у представителей США в Африке, Таджикистане и Москве. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое имело долговременные последствия для здоровья. В западных СМИ периодически обвиняют Россию в организации "акустических атак". В МИД назвали подобные выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
26 сентября, 11:46Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"