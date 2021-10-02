https://ria.ru/20211002/sindrom-1752814959.html

В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"

В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"

В США потребовали отомстить России за "гаванский синдром"

Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T18:39

2021-10-02T18:39

2021-10-02T22:16

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев.Он напомнил о недавнем случае этого заболевания у одного из сотрудников ЦРУ, сопровождавшего главу ведомства Билла Бернса во время поездки в Индию.По мнению колумниста, случаи недомогания у американских госслужащих за границей, называемые "гаванским синдромом", происходят не без "вмешательства извне".Автор убежден, что Москва бросает вызов Вашингтону и ставит перед ним вопрос о том, как реагировать на подобные действия. Обозреватель считает, что Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении: руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американцев."Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни. <…> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего", — подытожил Киллмейер.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Жалобы на самочувствие зафиксировали и у представителей США в Африке, Таджикистане и Москве. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое имело долговременные последствия для здоровья. В западных СМИ периодически обвиняют Россию в организации "акустических атак". В МИД назвали подобные выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

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