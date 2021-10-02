https://ria.ru/20211002/sakhar-1752766014.html
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы - РИА Новости, 02.10.2021
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T06:53
2021-10-02T06:53
2021-10-02T06:53
общество
продукты
сахар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589137691_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_46113b1dd60f6e45d8a3894513ef3022.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.В рекомендациях Минздрава отмечается, что требованиям здорового питания соответствует потребление в год в среднем на человека 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата речь идет только о домашнем питании и не учитывается еда в общепите.Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада - 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий - 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда - 1 килограмм в пересчете на сахар.Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого - Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан - с показателем 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте - Мордовия 42,9 килограмма.Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские - 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.
https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html
https://ria.ru/20210820/sakhar-1746477507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589137691_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d59d1eb1df2f7dca333b1fa9750d453e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, продукты, сахар, россия
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Росстат: россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.
В рекомендациях Минздрава отмечается, что требованиям здорового питания соответствует потребление в год в среднем на человека 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата
речь идет только о домашнем питании и не учитывается еда в общепите.
Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада - 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий - 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда - 1 килограмм в пересчете на сахар.
Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого - Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан - с показателем 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте - Мордовия 42,9 килограмма.
Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские - 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.