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Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы - РИА Новости, 02.10.2021
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T06:53
2021-10-02T06:53
общество
продукты
сахар
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.В рекомендациях Минздрава отмечается, что требованиям здорового питания соответствует потребление в год в среднем на человека 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата речь идет только о домашнем питании и не учитывается еда в общепите.Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада - 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий - 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда - 1 килограмм в пересчете на сахар.Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого - Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан - с показателем 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте - Мордовия 42,9 килограмма.Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские - 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.
https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html
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общество, продукты, сахар, россия
06:53 02.10.2021
 
Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы

Росстат: россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТростниковый сахар
Тростниковый сахар - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.
В рекомендациях Минздрава отмечается, что требованиям здорового питания соответствует потребление в год в среднем на человека 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата речь идет только о домашнем питании и не учитывается еда в общепите.
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Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада - 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий - 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда - 1 килограмм в пересчете на сахар.
Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого - Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан - с показателем 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте - Мордовия 42,9 килограмма.
Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские - 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.
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