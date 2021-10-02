https://ria.ru/20211002/osen-1752541647.html

Бабушкины кофты и платья с пайетками: модные тренды осени

Что носить этой осенью

Бабушкины кофты и платья с пайетками: модные тренды осени

Последний год дизайнеры работали практически в вакууме. Известные дома моды представили коллекции онлайн или в очень камерной обстановке, пытаясь идти по... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:00

2021-10-02T08:00

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галина Соколова, Ольга Распопова. Последний год дизайнеры работали практически в вакууме. Известные дома моды представили коллекции онлайн или в очень камерной обстановке, пытаясь идти по подиуму в ногу с этой странной новой реальностью. И это удалось. О том, что носить этой осенью, чтобы не замерзать, но выглядеть модно и выделяться из толпы, — в материале РИА Новости.Трендов не будет! Вместо них — сочные цветаНа карантине все настолько устали от серости, печали и даже любимых треников, что теперь массово скупают всякие радостные предметы гардероба. Этот явление даже получило название — дофаминовые наряжалки (dopamine dressing).Стилисты особенно рекомендуют обратить внимание на вещи зеленого, оранжевого и лилового цветов. Но кроме этого жизнерадостного трио, гардероб на осень можно составить из желтых и горчичных оттенков, фуксии, розового, фиолетового и индиго, фигурировавшего чуть ли не во всех модных показах сезона осень-зима.Коричневый — новый черныйЕсли яркие, смелые цвета не нравятся, и осенью хочется чего-то более сдержанного, то стоит остановится на коричневых сочетаниях. Исторически сложилось, что коричневый всегда уступал темно-синему, черному и серому, дизайнеры его игнорировали. Но из-за интереса модного сообщества к минимализму и естественной красоте этот недооцененный цвет сейчас актуален как никогда, причем и на подиумах, и в повседневном стиле. Активнее всех шоколадные оттенки популяризируют сестры Кардашьян-Дженнер. Они регулярно размещают снимки в коричневых тонах. А их образы после публикаций в Instagram пытаются скопировать не реже, чем с подиумов. Девяностые и нулевые возрождаются Да, они снова с нами. К моде 90-х и нулевых дизайнеры частично обращаются уже несколько лет, но этой осенью в фешен-сообществе уверены: теперь нам от этого тренда вообще никуда не деться. И если раньше модники расставляли лишь акценты, то сейчас будут копировать этот стиль от прически до сапог.Поэтому смело сочетайте высокие ботинки с квадратным носом с кардиганом макси-длины, а укороченный джемпер — с мини-юбкой и кроссовками с высокими носками. От укороченных топов на осенне-зимний период все же лучше отказаться и приберечь голые пупки до лета.Толстовку в отпуск — пайетки в модный бой!Просидев на самоизоляции больше года, люди соскучились по вечеринкам и праздникам. Поэтому сейчас из гардеробов извлекают платья с пайетками, блестками и бахромой, а измученные толстовки, кроме флисовых, которые в тренде, отправляют в заслуженный отпуск. В таком виде спокойно идут по самым обычным делам — за кофе или в ближайший супермаркет.А Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style, отмечает, что в России этот тренд проявляется иначе.Свитер парняНа мужское плечо бывает сложно опереться, но с него всегда можно что-то снять. И если раньше девушки осторожно покупали уютные толстовки в соседнем отделе, а потом хвастались ими перед подругами, то теперь, по мнению Екатерины Лемех, гендерные границы стерлись настолько, что женскую одежду не отличить от мужской."И бренды активно пользуются этим, миксуя что-то маскулинное и женственное. Пиджаки "как с мужского плеча" не теряют актуальности. Главное правило — добавить феминное платье или блузу с бантом. Такое сочетание противоположностей смотрится интересно и неизбито, а заодно добавляет образу шарма", — подчеркивает Лемех.На голову: кепи, платок и хит сезона — балаклаваЗалина Амирова, автор Telegram-канала "Шмот", уверена: эту осень трудно представить без балаклавы. Изначально шапки-шлемы появились во многих осенне-зимних коллекциях, а затем "интерес к ним подогрели медиаперсоны".Еще одно преимущество шлемов по сравнению с другими головными уборами — универсальность. "Некоторые модели заменяют маску, — добавляет Залина Амирова. — Ну и, в конце концов это просто удобно: один аксессуар вместо шапки и шарфа".Но если не хочется вспоминать детский сад и чихать в тренд сезона, то голову можно прикрыть кепкой или платком любой расцветки. Кстати, оба аксессуара сочетаются, если завязать косынку поверх кепки. В холода можно укутаться стильноПогода у нас с некоторых пор почти везде питерская: если утром солнце, то к обеду жди дождь и наоборот. Так что лучше всегда иметь при себе и солнечные очки, и зонтик. Что касается одежды, то дизайнеры нашли выход — объем. Ведь объемный крой означает, что любимый свитер или толстовка без проблем поместятся внутри рукавов и не стеснят движения.Трикотаж — чем ярче, тем лучшеЦенители комфорта и уюта, ликуйте. А лучше бегите к бабушкиному или дедушкиному шкафу и доставайте оттуда их свитера. И чем они ярче, тем лучше. Во всяком случае, в этом уверены дизайнеры и фешен-эксперты.Тренд на вязание быстро подхватили бренды, и появилось множество специализированных марок одежды."Дополнять гардероб в новом сезоне стоит кардиганами в ретро-стиле, такими, будто вы вытащили их из бабушкиного сундука, яркими жилетками с наивными, если не сказать детскими, принтами, а также объемными свитерами грубой вязки. К слову, искать красивый трикотаж можно не только у зарубежных брендов, но и у локальных героев", — рекомендует Татьяна Пятых.А для большего уюта — еще и в вязаные платья-макси укутаться. И снова клеткаНе удивлены? Мы тоже. Клетка возвращается чуть ли не каждый год. В 2021-м такие изделия — обязательный атрибут осеннего гардероба. Поэтому если на ваших полках и вешалках залежались клетчатые брюки, юбки, жилеты, рубашки и пальто, доставайте или скорее на шопинг. Тем более что клетка такая разная: гленчек, тартан, виши, гусиная лапка, принц Уэльский. В этом году в моде все ее вариации. Аксессуары: в трендах — массивные и винтажПо ее словам, модна почти вся коллекционная бижутерия: массивные серьги самых разных форм и другие необычные украшения. Речь идет о всем том красивом, что до этого скучало в шкатулках ваших мам и бабушек. И самое главное — мода на винтаж только начинается, и точно задержится не на один сезон.

https://ria.ru/20210914/gala-1750057590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, мода, осень, россия