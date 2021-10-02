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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/osen-1752541647.html
Бабушкины кофты и платья с пайетками: модные тренды осени
Что носить этой осенью
Бабушкины кофты и платья с пайетками: модные тренды осени
Последний год дизайнеры работали практически в вакууме. Известные дома моды представили коллекции онлайн или в очень камерной обстановке, пытаясь идти по... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:00
2021-10-02T16:00
культура
стиль жизни
мода
осень
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галина Соколова, Ольга Распопова. Последний год дизайнеры работали практически в вакууме. Известные дома моды представили коллекции онлайн или в очень камерной обстановке, пытаясь идти по подиуму в ногу с этой странной новой реальностью. И это удалось. О том, что носить этой осенью, чтобы не замерзать, но выглядеть модно и выделяться из толпы, — в материале РИА Новости.Трендов не будет! Вместо них — сочные цветаНа карантине все настолько устали от серости, печали и даже любимых треников, что теперь массово скупают всякие радостные предметы гардероба. Этот явление даже получило название — дофаминовые наряжалки (dopamine dressing).Стилисты особенно рекомендуют обратить внимание на вещи зеленого, оранжевого и лилового цветов. Но кроме этого жизнерадостного трио, гардероб на осень можно составить из желтых и горчичных оттенков, фуксии, розового, фиолетового и индиго, фигурировавшего чуть ли не во всех модных показах сезона осень-зима.Коричневый — новый черныйЕсли яркие, смелые цвета не нравятся, и осенью хочется чего-то более сдержанного, то стоит остановится на коричневых сочетаниях. Исторически сложилось, что коричневый всегда уступал темно-синему, черному и серому, дизайнеры его игнорировали. Но из-за интереса модного сообщества к минимализму и естественной красоте этот недооцененный цвет сейчас актуален как никогда, причем и на подиумах, и в повседневном стиле. Активнее всех шоколадные оттенки популяризируют сестры Кардашьян-Дженнер. Они регулярно размещают снимки в коричневых тонах. А их образы после публикаций в Instagram пытаются скопировать не реже, чем с подиумов. Девяностые и нулевые возрождаются Да, они снова с нами. К моде 90-х и нулевых дизайнеры частично обращаются уже несколько лет, но этой осенью в фешен-сообществе уверены: теперь нам от этого тренда вообще никуда не деться. И если раньше модники расставляли лишь акценты, то сейчас будут копировать этот стиль от прически до сапог.Поэтому смело сочетайте высокие ботинки с квадратным носом с кардиганом макси-длины, а укороченный джемпер — с мини-юбкой и кроссовками с высокими носками. От укороченных топов на осенне-зимний период все же лучше отказаться и приберечь голые пупки до лета.Толстовку в отпуск — пайетки в модный бой!Просидев на самоизоляции больше года, люди соскучились по вечеринкам и праздникам. Поэтому сейчас из гардеробов извлекают платья с пайетками, блестками и бахромой, а измученные толстовки, кроме флисовых, которые в тренде, отправляют в заслуженный отпуск. В таком виде спокойно идут по самым обычным делам — за кофе или в ближайший супермаркет.А Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style, отмечает, что в России этот тренд проявляется иначе.Свитер парняНа мужское плечо бывает сложно опереться, но с него всегда можно что-то снять. И если раньше девушки осторожно покупали уютные толстовки в соседнем отделе, а потом хвастались ими перед подругами, то теперь, по мнению Екатерины Лемех, гендерные границы стерлись настолько, что женскую одежду не отличить от мужской."И бренды активно пользуются этим, миксуя что-то маскулинное и женственное. Пиджаки "как с мужского плеча" не теряют актуальности. Главное правило — добавить феминное платье или блузу с бантом. Такое сочетание противоположностей смотрится интересно и неизбито, а заодно добавляет образу шарма", — подчеркивает Лемех.На голову: кепи, платок и хит сезона — балаклаваЗалина Амирова, автор Telegram-канала "Шмот", уверена: эту осень трудно представить без балаклавы. Изначально шапки-шлемы появились во многих осенне-зимних коллекциях, а затем "интерес к ним подогрели медиаперсоны".Еще одно преимущество шлемов по сравнению с другими головными уборами — универсальность. "Некоторые модели заменяют маску, — добавляет Залина Амирова. — Ну и, в конце концов это просто удобно: один аксессуар вместо шапки и шарфа".Но если не хочется вспоминать детский сад и чихать в тренд сезона, то голову можно прикрыть кепкой или платком любой расцветки. Кстати, оба аксессуара сочетаются, если завязать косынку поверх кепки. В холода можно укутаться стильноПогода у нас с некоторых пор почти везде питерская: если утром солнце, то к обеду жди дождь и наоборот. Так что лучше всегда иметь при себе и солнечные очки, и зонтик. Что касается одежды, то дизайнеры нашли выход — объем. Ведь объемный крой означает, что любимый свитер или толстовка без проблем поместятся внутри рукавов и не стеснят движения.Трикотаж — чем ярче, тем лучшеЦенители комфорта и уюта, ликуйте. А лучше бегите к бабушкиному или дедушкиному шкафу и доставайте оттуда их свитера. И чем они ярче, тем лучше. Во всяком случае, в этом уверены дизайнеры и фешен-эксперты.Тренд на вязание быстро подхватили бренды, и появилось множество специализированных марок одежды."Дополнять гардероб в новом сезоне стоит кардиганами в ретро-стиле, такими, будто вы вытащили их из бабушкиного сундука, яркими жилетками с наивными, если не сказать детскими, принтами, а также объемными свитерами грубой вязки. К слову, искать красивый трикотаж можно не только у зарубежных брендов, но и у локальных героев", — рекомендует Татьяна Пятых.А для большего уюта — еще и в вязаные платья-макси укутаться. И снова клеткаНе удивлены? Мы тоже. Клетка возвращается чуть ли не каждый год. В 2021-м такие изделия — обязательный атрибут осеннего гардероба. Поэтому если на ваших полках и вешалках залежались клетчатые брюки, юбки, жилеты, рубашки и пальто, доставайте или скорее на шопинг. Тем более что клетка такая разная: гленчек, тартан, виши, гусиная лапка, принц Уэльский. В этом году в моде все ее вариации. Аксессуары: в трендах — массивные и винтажПо ее словам, модна почти вся коллекционная бижутерия: массивные серьги самых разных форм и другие необычные украшения. Речь идет о всем том красивом, что до этого скучало в шкатулках ваших мам и бабушек. И самое главное — мода на винтаж только начинается, и точно задержится не на один сезон.
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стиль жизни, мода, осень, россия
08:00 02.10.2021 (обновлено: 16:00 02.10.2021)
 

Бабушкины кофты и платья с пайетками: модные тренды осени

© AP PhotoКоллаж "Модные тренды осени-2021". Модели на показах Christian Dior, Max Mara, Michael Kors и Daniel Del Core
Коллаж Модные тренды осени-2021. Модели на показах Christian Dior, Max Mara, Michael Kors и Daniel Del Core - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галина Соколова, Ольга Распопова. Последний год дизайнеры работали практически в вакууме. Известные дома моды представили коллекции онлайн или в очень камерной обстановке, пытаясь идти по подиуму в ногу с этой странной новой реальностью. И это удалось. О том, что носить этой осенью, чтобы не замерзать, но выглядеть модно и выделяться из толпы, — в материале РИА Новости.

Трендов не будет! Вместо них — сочные цвета

На карантине все настолько устали от серости, печали и даже любимых треников, что теперь массово скупают всякие радостные предметы гардероба. Этот явление даже получило название — дофаминовые наряжалки (dopamine dressing).
© AP Photo / Bernat ArmangueПоказ осенне-зимней коллекции испанского дизайнера Агаты Руис де ла Прада во время Недели моды Mercedes-Benz в Мадриде
Показ осенне-зимней коллекции испанского дизайнера Агаты Руис де ла Прада во время Недели моды Mercedes-Benz в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Показ осенне-зимней коллекции испанского дизайнера Агаты Руис де ла Прада во время Недели моды Mercedes-Benz в Мадриде
Стилисты особенно рекомендуют обратить внимание на вещи зеленого, оранжевого и лилового цветов.
© AP Photo / Antonio Calanni, Luca BrunoПоказ коллекций Gucci и Daniel Del Core
Показ из коллекций Gucci и Daniel Del Core - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Antonio Calanni, Luca Bruno
Показ коллекций Gucci и Daniel Del Core
Но кроме этого жизнерадостного трио, гардероб на осень можно составить из желтых и горчичных оттенков, фуксии, розового, фиолетового и индиго, фигурировавшего чуть ли не во всех модных показах сезона осень-зима.

Коричневый — новый черный

Если яркие, смелые цвета не нравятся, и осенью хочется чего-то более сдержанного, то стоит остановится на коричневых сочетаниях.
Исторически сложилось, что коричневый всегда уступал темно-синему, черному и серому, дизайнеры его игнорировали. Но из-за интереса модного сообщества к минимализму и естественной красоте этот недооцененный цвет сейчас актуален как никогда, причем и на подиумах, и в повседневном стиле. Активнее всех шоколадные оттенки популяризируют сестры Кардашьян-Дженнер.
Они регулярно размещают снимки в коричневых тонах. А их образы после публикаций в Instagram пытаются скопировать не реже, чем с подиумов.

Девяностые и нулевые возрождаются

Да, они снова с нами. К моде 90-х и нулевых дизайнеры частично обращаются уже несколько лет, но этой осенью в фешен-сообществе уверены: теперь нам от этого тренда вообще никуда не деться. И если раньше модники расставляли лишь акценты, то сейчас будут копировать этот стиль от прически до сапог.
© AP Photo / Luca Bruno, Antonio CalanniКоллекции Prada и Versace осень-зима — 2020/2021
Коллекции Prada осень-зима 2020-2021 и Versace осень-зима 2020-2021 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Luca Bruno, Antonio Calanni
Коллекции Prada и Versace осень-зима — 2020/2021

"Известные модные дома вернули нам ультрамини, джинсовые сапоги, топы с Джей Ло, выглядывающее из-под одежды нижнее белье. И обувь на массивной платформе", — утверждает автор Telegram-канала о моде MUR Мадонна Мур.

Поэтому смело сочетайте высокие ботинки с квадратным носом с кардиганом макси-длины, а укороченный джемпер — с мини-юбкой и кроссовками с высокими носками. От укороченных топов на осенне-зимний период все же лучше отказаться и приберечь голые пупки до лета.

Толстовку в отпуск — пайетки в модный бой!

Просидев на самоизоляции больше года, люди соскучились по вечеринкам и праздникам. Поэтому сейчас из гардеробов извлекают платья с пайетками, блестками и бахромой, а измученные толстовки, кроме флисовых, которые в тренде, отправляют в заслуженный отпуск. В таком виде спокойно идут по самым обычным делам — за кофе или в ближайший супермаркет.
© AP Photo / Antonio Calanni, Chris PizzelloПоказ коллекций Nº 21 и Tom Ford
Показ коллекций Nº21 и Tom Ford - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Antonio Calanni, Chris Pizzello
Показ коллекций Nº 21 и Tom Ford

"После пандемии всем захотелось праздника, и коллекции брендов по максимуму наполнились блеском. Серебро, золото, стразы и пайетки. В повседневных образах лучше сочетать такие вещи с чем-то максимально простым, например джинсами, кедами, свитерами, чтобы понизить градус праздничности", — объясняет Екатерина Лемех, автор Telegram-канала Dressed to kill.

А Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style, отмечает, что в России этот тренд проявляется иначе.

"У многих крупных ретейлеров выросли продажи нарядных вещей, и даже на "Авито" — всплеск спроса на вечерние платья. Все-таки в сложные тревожные времена и кризисы людям больше, чем обычно, хочется поддержать себя, порадовать и отвлечься, и блестящий топ или платье — один из самых простых способов создать себе ощущение маленького праздника", — говорит Ярцева.

Свитер парня

На мужское плечо бывает сложно опереться, но с него всегда можно что-то снять. И если раньше девушки осторожно покупали уютные толстовки в соседнем отделе, а потом хвастались ими перед подругами, то теперь, по мнению Екатерины Лемех, гендерные границы стерлись настолько, что женскую одежду не отличить от мужской.
© AFP/Francois Guillot, Christophe Archambault, AP/Evan Agostini Показ коллекций Alexander McQueen, Lacoste и Christian Siriano
Показ коллекций Alexander McQueen, Lacoste и Christian Siriano
© AFP/Francois Guillot, Christophe Archambault, AP/Evan Agostini
Показ коллекций Alexander McQueen, Lacoste и Christian Siriano
"И бренды активно пользуются этим, миксуя что-то маскулинное и женственное. Пиджаки "как с мужского плеча" не теряют актуальности. Главное правило — добавить феминное платье или блузу с бантом. Такое сочетание противоположностей смотрится интересно и неизбито, а заодно добавляет образу шарма", — подчеркивает Лемех.

На голову: кепи, платок и хит сезона — балаклава

Залина Амирова, автор Telegram-канала "Шмот", уверена: эту осень трудно представить без балаклавы. Изначально шапки-шлемы появились во многих осенне-зимних коллекциях, а затем "интерес к ним подогрели медиаперсоны".

"Канье Уэст и Ким Кардашьян носили аксессуары, похожие на балаклаву, Эмма Корин была в ней на красной ковровой дорожке. Я вспоминаю капор, который носила в детстве, или шапку-шлем, что надевала на ребенка под зимний головной убор. А кому-то — чепчик. В общем, у балаклавы "ноги растут" из двух тенденций сразу: аутдор-эстетики и инфантильности", — указывает Амирова.

Еще одно преимущество шлемов по сравнению с другими головными уборами — универсальность. "Некоторые модели заменяют маску, — добавляет Залина Амирова. — Ну и, в конце концов это просто удобно: один аксессуар вместо шапки и шарфа".
© AP Photo / Michel Euler, Luca BrunoПоказ коллекции Dior Haute Couture осень-зима — 2021/2022 и Benetton осень-зима — 2020/2021
 Показ коллекции Dior Haute Couture осень-зима 2021-2022 и Benetton осень-зима 2020-2021 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Michel Euler, Luca Bruno
Показ коллекции Dior Haute Couture осень-зима — 2021/2022 и Benetton осень-зима — 2020/2021
Но если не хочется вспоминать детский сад и чихать в тренд сезона, то голову можно прикрыть кепкой или платком любой расцветки. Кстати, оба аксессуара сочетаются, если завязать косынку поверх кепки.

В холода можно укутаться стильно

Погода у нас с некоторых пор почти везде питерская: если утром солнце, то к обеду жди дождь и наоборот. Так что лучше всегда иметь при себе и солнечные очки, и зонтик. Что касается одежды, то дизайнеры нашли выход — объем.
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat, Christophe ArchambaultПоказ коллекций Yves Saint Laurent, Lacoste и Miu Miu
Показ из коллекций Yves Saint Laurent, Lacoste и Miu Miu - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat, Christophe Archambault
Показ коллекций Yves Saint Laurent, Lacoste и Miu Miu
Ведь объемный крой означает, что любимый свитер или толстовка без проблем поместятся внутри рукавов и не стеснят движения.

Трикотаж — чем ярче, тем лучше

Ценители комфорта и уюта, ликуйте. А лучше бегите к бабушкиному или дедушкиному шкафу и доставайте оттуда их свитера. И чем они ярче, тем лучше. Во всяком случае, в этом уверены дизайнеры и фешен-эксперты.

"Будем честны, российские холода и цель "выглядеть хорошо" уживаются друг с другом тяжело, — рассуждает независимый фешен-журналист Татьяна Пятых. — В текущем сезоне я бы советовала делать ставку на трикотаж, который с недавнего времени переживает ренессанс. Причина тому — пандемия. В изоляции люди по всему миру начали осваивать новые хобби, и вязание закрепило за собой если и не первое место, то точно одну из лидерских позиций".

Тренд на вязание быстро подхватили бренды, и появилось множество специализированных марок одежды.
© AFP 2021 / Francois Guillot, Lucas BariouletПоказ коллекций Chanel и Vivienne Westwood
Показ из колекций Chanel и Vivienne Westwood - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Francois Guillot, Lucas Barioulet
Показ коллекций Chanel и Vivienne Westwood
"Дополнять гардероб в новом сезоне стоит кардиганами в ретро-стиле, такими, будто вы вытащили их из бабушкиного сундука, яркими жилетками с наивными, если не сказать детскими, принтами, а также объемными свитерами грубой вязки. К слову, искать красивый трикотаж можно не только у зарубежных брендов, но и у локальных героев", — рекомендует Татьяна Пятых.
© AP Photo / Domenico StinellisПоказ коллекции Jil Sander
Показ коллекции Jil Sander - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Показ коллекции Jil Sander
А для большего уюта — еще и в вязаные платья-макси укутаться.

И снова клетка

Не удивлены? Мы тоже. Клетка возвращается чуть ли не каждый год. В 2021-м такие изделия — обязательный атрибут осеннего гардероба. Поэтому если на ваших полках и вешалках залежались клетчатые брюки, юбки, жилеты, рубашки и пальто, доставайте или скорее на шопинг.
© AP Photo / Antonio Calanni, Richard Drew, Vianney Le CaerПоказ коллекций Versace, Michael Kors и Dior
Показ коллекций Versace, Michael Kors и Dior - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Antonio Calanni, Richard Drew, Vianney Le Caer
Показ коллекций Versace, Michael Kors и Dior
Тем более что клетка такая разная: гленчек, тартан, виши, гусиная лапка, принц Уэльский. В этом году в моде все ее вариации.

Аксессуары: в трендах — массивные и винтаж

"Винтаж и архивные модели домов высокой моды второй год подряд числятся в fashion-трендах", — утверждает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового".
© Flickr / Jenn DurfeyВинтажная бижутерия
Винтажная бижутерия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Flickr / Jenn Durfey
Винтажная бижутерия
По ее словам, модна почти вся коллекционная бижутерия: массивные серьги самых разных форм и другие необычные украшения. Речь идет о всем том красивом, что до этого скучало в шкатулках ваших мам и бабушек. И самое главное — мода на винтаж только начинается, и точно задержится не на один сезон.
Меган Фокс на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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