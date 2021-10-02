https://ria.ru/20211002/mid-1752808318.html

В МИД прокомментировали ситуацию с "Комсомольской правдой" в Белоруссии

В МИД прокомментировали ситуацию с "Комсомольской правдой" в Белоруссии - РИА Новости, 02.10.2021

В МИД прокомментировали ситуацию с "Комсомольской правдой" в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, заявила, что в ведомстве ждут от Минска... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:58

2021-10-02T16:58

2021-10-02T18:33

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

владимир сунгоркин

комсомольская правда (газета)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, заявила, что в ведомстве ждут от Минска соблюдения прав журналистов.Она добавила, что "посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии "КП".Захарова напомнила, что газета работает как филиал российского издания.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко задержали в Москве. РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В Мининформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752314128.html

https://ria.ru/20211001/kp-1752641548.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета)