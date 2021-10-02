https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752790735.html

Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко

Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021

Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране людей, заболевших коронавирусной инфекцией, лечат по соответствующим протоколом ВОЗ, а не баней и... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:08

2021-10-02T13:08

2021-10-02T13:11

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране людей, заболевших коронавирусной инфекцией, лечат по соответствующим протоколом ВОЗ, а не баней и водкой."Мы лечим едиными протоколами. Всемирная организация здравоохранения дает протокол. Что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но мы оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно", - сказал Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого опубликовал официальный сайт президента Белоруссии.Глава государства также пояснил свои прежние советы выпить 100 грамм или сходить в баню, чтобы снизить вероятность заболевания инфекцией. "Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка", - подчеркнул президент.Лукашенко в интервью рассказал, что в Белоруссии пользуются как зарубежными вакцинами, так уже создали и отечественную, люди в стране обеспечены необходимыми лекарствами, средствами защиты. "Разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот "диктатор" в Беларуси - безумец, он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем все вместе взятые на Западе руководители", - заявил глава государства.Он отметил, что западным странам может не нравиться "белорусский путь лечения людей". "Но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун (когда пандемия еще не угасала – ред.)? Значит вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - подчеркнул Лукашенко.Ранее Лукашенко призывал население страны не поддаваться психозу из-за начавшейся пандемии коронавируса. И в этой связи советовал не зацикливаться на теме коронавируса, а заботиться в целом о своем здоровье. Среди советов президента в период пандемии - употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, глава государства советовал белорусам поработать в поле на тракторе, сходить в сауну и принять "сто грамм", но только в нерабочее время. Лукашенко позже пошутил еще об одном рецепте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19: могут помочь употребление меда и купание в расположенном на территории республики роднике.По последним данным минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 540 079 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 520 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Более 2,188 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,635 миллиона человек прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752789936.html

https://ria.ru/20210917/alyans-1750495631.html

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в мире, сша, белоруссия, воз, александр лукашенко, россия, коронавирус covid-19