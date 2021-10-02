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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752790735.html
Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко
Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021
Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране людей, заболевших коронавирусной инфекцией, лечат по соответствующим протоколом ВОЗ, а не баней и... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:08
2021-10-02T13:11
распространение коронавируса
в мире
сша
белоруссия
воз
александр лукашенко
россия
коронавирус covid-19
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране людей, заболевших коронавирусной инфекцией, лечат по соответствующим протоколом ВОЗ, а не баней и водкой."Мы лечим едиными протоколами. Всемирная организация здравоохранения дает протокол. Что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но мы оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно", - сказал Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого опубликовал официальный сайт президента Белоруссии.Глава государства также пояснил свои прежние советы выпить 100 грамм или сходить в баню, чтобы снизить вероятность заболевания инфекцией. "Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка", - подчеркнул президент.Лукашенко в интервью рассказал, что в Белоруссии пользуются как зарубежными вакцинами, так уже создали и отечественную, люди в стране обеспечены необходимыми лекарствами, средствами защиты. "Разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот "диктатор" в Беларуси - безумец, он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем все вместе взятые на Западе руководители", - заявил глава государства.Он отметил, что западным странам может не нравиться "белорусский путь лечения людей". "Но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун (когда пандемия еще не угасала – ред.)? Значит вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - подчеркнул Лукашенко.Ранее Лукашенко призывал население страны не поддаваться психозу из-за начавшейся пандемии коронавируса. И в этой связи советовал не зацикливаться на теме коронавируса, а заботиться в целом о своем здоровье. Среди советов президента в период пандемии - употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, глава государства советовал белорусам поработать в поле на тракторе, сходить в сауну и принять "сто грамм", но только в нерабочее время. Лукашенко позже пошутил еще об одном рецепте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19: могут помочь употребление меда и купание в расположенном на территории республики роднике.По последним данным минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 540 079 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 520 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Более 2,188 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,635 миллиона человек прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752789936.html
https://ria.ru/20210917/alyans-1750495631.html
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в мире, сша, белоруссия, воз, александр лукашенко, россия, коронавирус covid-19
13:08 02.10.2021 (обновлено: 13:11 02.10.2021)
 
Белорусов от COVID-19 лечат не баней и водкой, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии людей лечат от COVID-19 по протоколам ВОЗ, а не баней и водкой

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране людей, заболевших коронавирусной инфекцией, лечат по соответствующим протоколом ВОЗ, а не баней и водкой.
"Мы лечим едиными протоколами. Всемирная организация здравоохранения дает протокол. Что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но мы оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно", - сказал Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого опубликовал официальный сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 13:00
Лукашенко заявил, что не мстит ЕС с помощью мигрантов
Глава государства также пояснил свои прежние советы выпить 100 грамм или сходить в баню, чтобы снизить вероятность заболевания инфекцией. "Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка", - подчеркнул президент.
Лукашенко в интервью рассказал, что в Белоруссии пользуются как зарубежными вакцинами, так уже создали и отечественную, люди в стране обеспечены необходимыми лекарствами, средствами защиты. "Разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот "диктатор" в Беларуси - безумец, он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем все вместе взятые на Западе руководители", - заявил глава государства.
Он отметил, что западным странам может не нравиться "белорусский путь лечения людей". "Но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун (когда пандемия еще не угасала – ред.)? Значит вы подтверждаете наш метод, что он правильный", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко призывал население страны не поддаваться психозу из-за начавшейся пандемии коронавируса. И в этой связи советовал не зацикливаться на теме коронавируса, а заботиться в целом о своем здоровье. Среди советов президента в период пандемии - употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, глава государства советовал белорусам поработать в поле на тракторе, сходить в сауну и принять "сто грамм", но только в нерабочее время. Лукашенко позже пошутил еще об одном рецепте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19: могут помочь употребление меда и купание в расположенном на территории республики роднике.
По последним данным минздрава, всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 540 079 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 520 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Более 2,188 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,635 миллиона человек прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 12:05Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал ШОС создать альянс в области здравоохранения
 
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