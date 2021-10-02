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Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко - РИА Новости, 02.10.2021
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:01
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минск
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совет федерации рф
александр башкин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Нужно тщательно разобраться в ситуации, обеспечив взвешенный подход. Чтобы не навредить, в том числе, журналисту", - сказал Башкин.
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минск, владимир сунгоркин, совет федерации рф, александр башкин, геннадий можейко
23:01 02.10.2021
 
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко

Сенатор Башкин: следует тщательно разобраться в задержании корреспондента "КП" Можейко

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним.
"Нужно тщательно разобраться в ситуации, обеспечив взвешенный подход. Чтобы не навредить, в том числе, журналисту", - сказал Башкин.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 20:03
Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко
 
МинскВладимир СунгоркинСовет Федерации РФАлександр БашкинГеннадий Можейко
 
 
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