https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html

Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко

Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко - РИА Новости, 02.10.2021

Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко

Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T23:01

2021-10-02T23:01

2021-10-02T23:01

минск

владимир сунгоркин

совет федерации рф

александр башкин

геннадий можейко

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Нужно тщательно разобраться в ситуации, обеспечив взвешенный подход. Чтобы не навредить, в том числе, журналисту", - сказал Башкин.

https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

минск

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2021

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минск, владимир сунгоркин, совет федерации рф, александр башкин, геннадий можейко