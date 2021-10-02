https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко - РИА Новости, 02.10.2021
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:01
2021-10-02T23:01
2021-10-02T23:01
минск
владимир сунгоркин
совет федерации рф
александр башкин
геннадий можейко
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следует тщательно разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил РИА Новости в субботу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Нужно тщательно разобраться в ситуации, обеспечив взвешенный подход. Чтобы не навредить, в том числе, журналисту", - сказал Башкин.
https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html
минск
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минск, владимир сунгоркин, совет федерации рф, александр башкин, геннадий можейко
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
Сенатор Башкин: следует тщательно разобраться в задержании корреспондента "КП" Можейко