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Объявлен победитель шоу "Голос 60+". Скоро ему исполнится 100 лет
Объявлен победитель шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 02.10.2021
Объявлен победитель шоу "Голос 60+". Скоро ему исполнится 100 лет
Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+" по итогам финала, который транслировался в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:38
2021-10-02T01:38
2021-10-02T03:10
культура
олег газманов
первый канал (телеканал)
великая отечественная война (1941-1945)
музыка
россия
михаил серебряков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.Подопечный наставника Олега Газманова набрал по итогам зрительского голосования 79,5 процента голосов.В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию "Моя любимая" Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню "Душечка", известную в исполнении Сергея Лемешева.В интервью после финала Газманов признался, что сильно переживал за подопечного.Триумфатору вручили миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.
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РИА Новости
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олег газманов, первый канал (телеканал), великая отечественная война (1941-1945), музыка, россия, михаил серебряков, видео
01:38 02.10.2021 (обновлено: 03:10 02.10.2021)
Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
Победителем шоу "Голос 60+" стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серебряков