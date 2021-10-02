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Объявлен победитель шоу "Голос 60+". Скоро ему исполнится 100 лет

Объявлен победитель шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 02.10.2021

Объявлен победитель шоу "Голос 60+". Скоро ему исполнится 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+" по итогам финала, который транслировался в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T01:38

2021-10-02T01:38

2021-10-02T03:10

культура

олег газманов

первый канал (телеканал)

великая отечественная война (1941-1945)

музыка

россия

михаил серебряков

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.Подопечный наставника Олега Газманова набрал по итогам зрительского голосования 79,5 процента голосов.В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию "Моя любимая" Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню "Душечка", известную в исполнении Сергея Лемешева.В интервью после финала Газманов признался, что сильно переживал за подопечного.Триумфатору вручили миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег газманов, первый канал (телеканал), великая отечественная война (1941-1945), музыка, россия, михаил серебряков, видео