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Туризм
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Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года - РИА Новости, 02.10.2021
Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
Необходимые дополнения к закону о регулировании деятельности экскурсоводов будут приняты до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T00:45
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туризм
пятигорск
совет федерации рф
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северный кавказ
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ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости. Необходимые дополнения к закону о регулировании деятельности экскурсоводов будут приняты до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.В пятницу в Пятигорске прошло совещание, посвященное безопасности горного туризма на Северном Кавказе.В апреле Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ."Закон этот вступит в силу в следующем году, для его работы необходимо принятие целого ряда правовых и подзаконных актов. Мы сейчас вместе с коллегами этим занимаемся", — сказала Догузова журналистам.
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пятигорск, совет федерации рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, северный кавказ, законы, туристы, туризм, зарина догузова, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
00:45 02.10.2021 (обновлено: 00:48 02.10.2021)
 
Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года

Ростуризм: акты к закону о гидах примут до конца года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭкскурсионные гиды на открытии главного здания Музея Победы
Экскурсионные гиды на открытии главного здания Музея Победы - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости. Необходимые дополнения к закону о регулировании деятельности экскурсоводов будут приняты до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
В пятницу в Пятигорске прошло совещание, посвященное безопасности горного туризма на Северном Кавказе.
В апреле Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ.
"Закон этот вступит в силу в следующем году, для его работы необходимо принятие целого ряда правовых и подзаконных актов. Мы сейчас вместе с коллегами этим занимаемся", — сказала Догузова журналистам.
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ТуризмПятигорскСовет Федерации РФФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмСеверный КавказзаконытуристыТуризмЗарина ДогузоваРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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