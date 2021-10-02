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Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года

Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года - РИА Новости, 02.10.2021

Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года

Необходимые дополнения к закону о регулировании деятельности экскурсоводов будут приняты до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:45

2021-10-02T00:45

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ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости. Необходимые дополнения к закону о регулировании деятельности экскурсоводов будут приняты до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.В пятницу в Пятигорске прошло совещание, посвященное безопасности горного туризма на Северном Кавказе.В апреле Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ."Закон этот вступит в силу в следующем году, для его работы необходимо принятие целого ряда правовых и подзаконных актов. Мы сейчас вместе с коллегами этим занимаемся", — сказала Догузова журналистам.

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