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Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров

Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров - РИА Новости, 02.10.2021

Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров

Создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:40

2021-10-02T16:40

2021-10-02T16:40

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона, существующих под эгидой АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике.Как сказал министр, Запад придумывает множественные форматы в развитие своей инициативы миропорядка. "Кстати, вот, сейчас одна из самых модных тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами, воплощением которых стала четверка QUAD и вот недавно создание блока AUKUS. Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН. Все они были асеаноцентричные. ...Но все они опирались на принцип консенсуса и все они вовлекали в условиях равноправия и взаимного учета интересов все без исключения ключевые страны этого региона", - отметил Лавров.По словам министра, сейчас идет переход к глобальной многополярности, который будет длительным и продолжается уже многие годы. "Конечно, переход от западоцентричной модели во главе с Соединенными Штатами к более демократичному, более устойчивому миропорядку будет длительным. Но то, что центр мировой жизни, мирового развития уже сместился из евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть - Евразию, это уже, наверно, очевидно всем", - полагает Лавров.Глава МИД РФ отметил, что международная жизнь становится более инклюзивной, традиционным балансом сил устойчиво и надежно решать проблемы уже невозможно, нужен баланс интересов.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.Первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), который объединяет четыре страны, прошел на минувшей неделе в Белом доме. Среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

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в мире, япония, франция, мид франции‎, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия