Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/formaty-1752806923.html
Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров
Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров - РИА Новости, 02.10.2021
Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров
Создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:40
2021-10-02T16:40
в мире
япония
франция
мид франции‎
сергей лавров
жан-ив ле дриан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752166585_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_31a4f374e4f17915029d84938a1924a2.jpg
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона, существующих под эгидой АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике.Как сказал министр, Запад придумывает множественные форматы в развитие своей инициативы миропорядка. "Кстати, вот, сейчас одна из самых модных тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами, воплощением которых стала четверка QUAD и вот недавно создание блока AUKUS. Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН. Все они были асеаноцентричные. ...Но все они опирались на принцип консенсуса и все они вовлекали в условиях равноправия и взаимного учета интересов все без исключения ключевые страны этого региона", - отметил Лавров.По словам министра, сейчас идет переход к глобальной многополярности, который будет длительным и продолжается уже многие годы. "Конечно, переход от западоцентричной модели во главе с Соединенными Штатами к более демократичному, более устойчивому миропорядку будет длительным. Но то, что центр мировой жизни, мирового развития уже сместился из евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть - Евразию, это уже, наверно, очевидно всем", - полагает Лавров.Глава МИД РФ отметил, что международная жизнь становится более инклюзивной, традиционным балансом сил устойчиво и надежно решать проблемы уже невозможно, нужен баланс интересов.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.Первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), который объединяет четыре страны, прошел на минувшей неделе в Белом доме. Среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.
https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
япония
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752166585_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_37c9e616eb5123a65f8ca36dd05a8ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, франция, мид франции‎, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия
16:40 02.10.2021
 
Создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом форматов АТР, заявил Лавров

Лавров: создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом универсальных форматов в АТР

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона, существующих под эгидой АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике.
Как сказал министр, Запад придумывает множественные форматы в развитие своей инициативы миропорядка. "Кстати, вот, сейчас одна из самых модных тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами, воплощением которых стала четверка QUAD и вот недавно создание блока AUKUS. Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН. Все они были асеаноцентричные. ...Но все они опирались на принцип консенсуса и все они вовлекали в условиях равноправия и взаимного учета интересов все без исключения ключевые страны этого региона", - отметил Лавров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:51
Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS
По словам министра, сейчас идет переход к глобальной многополярности, который будет длительным и продолжается уже многие годы. "Конечно, переход от западоцентричной модели во главе с Соединенными Штатами к более демократичному, более устойчивому миропорядку будет длительным. Но то, что центр мировой жизни, мирового развития уже сместился из евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть - Евразию, это уже, наверно, очевидно всем", - полагает Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что международная жизнь становится более инклюзивной, традиционным балансом сил устойчиво и надежно решать проблемы уже невозможно, нужен баланс интересов.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.
Первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), который объединяет четыре страны, прошел на минувшей неделе в Белом доме. Среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 14:02
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
 
В миреЯпонияФранцияМИД Франции‎Сергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния