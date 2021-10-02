Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/dolgi-1752809596.html
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма" - РИА Новости, 02.10.2021
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"
Долги киностудии "Ленфильм" погашены, одобрена программа ее развития, сообщил журналистам председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" режиссер Федор... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:12
2021-10-02T18:06
федор бондарчук
ленфильм
долги
втб
институт развития интернета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156295/91/1562959150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7b406145be84c632ade5672418c37b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Долги киностудии "Ленфильм" погашены, одобрена программа ее развития, сообщил журналистам председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" режиссер Федор Бондарчук."Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию. На студии организовывается площадка "Дебют", - сказал он после совещания по вопросам развития "Ленфильма"."По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты. Я не верю своим ушам", - добавил Бондарчук.Ранее сообщалось, что киностудия "Ленфильм" надеется рассчитаться по долгам и расширить кинопроизводство. Основную часть задолженности "Ленфильма" составлял долг по кредиту банка ВТБ, также задолженность у киностудии была по уплате коммунальных и налоговых платежей.
https://ria.ru/20211002/dokhody-1752810283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156295/91/1562959150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_924848d9b4b80d1dd38a5aaf4b429a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федор бондарчук, ленфильм, долги, втб, институт развития интернета
17:12 02.10.2021 (обновлено: 18:06 02.10.2021)
 
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"

Председатель совета директоров "Ленфильма" Бондарчук сообщил о погашении долгов студии

© Фото : Пресс-служба WDSSPRРежиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Пресс-служба WDSSPR
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Долги киностудии "Ленфильм" погашены, одобрена программа ее развития, сообщил журналистам председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" режиссер Федор Бондарчук.
"Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию. На студии организовывается площадка "Дебют", - сказал он после совещания по вопросам развития "Ленфильма".
"По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты. Я не верю своим ушам", - добавил Бондарчук.
Ранее сообщалось, что киностудия "Ленфильм" надеется рассчитаться по долгам и расширить кинопроизводство. Основную часть задолженности "Ленфильма" составлял долг по кредиту банка ВТБ, также задолженность у киностудии была по уплате коммунальных и налоговых платежей.
Киностудия Ленфильм - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 17:28Культура
"Ленфильм" и Госфильмофонд поделят доходы от "золотой коллекции"
 
Федор БондарчукЛенфильмДолгиВТБИнститут развития интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния