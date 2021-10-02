https://ria.ru/20211002/dolgi-1752809596.html
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма" - РИА Новости, 02.10.2021
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"
Долги киностудии "Ленфильм" погашены, одобрена программа ее развития, сообщил журналистам председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" режиссер Федор... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:12
2021-10-02T17:12
2021-10-02T18:06
федор бондарчук
ленфильм
долги
втб
институт развития интернета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Долги киностудии "Ленфильм" погашены, одобрена программа ее развития, сообщил журналистам председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" режиссер Федор Бондарчук."Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию. На студии организовывается площадка "Дебют", - сказал он после совещания по вопросам развития "Ленфильма"."По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты. Я не верю своим ушам", - добавил Бондарчук.Ранее сообщалось, что киностудия "Ленфильм" надеется рассчитаться по долгам и расширить кинопроизводство. Основную часть задолженности "Ленфильма" составлял долг по кредиту банка ВТБ, также задолженность у киностудии была по уплате коммунальных и налоговых платежей.
https://ria.ru/20211002/dokhody-1752810283.html
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федор бондарчук, ленфильм, долги, втб, институт развития интернета
17:12 02.10.2021 (обновлено: 18:06 02.10.2021)
Бондарчук сообщил о погашении долгов "Ленфильма"
Председатель совета директоров "Ленфильма" Бондарчук сообщил о погашении долгов студии