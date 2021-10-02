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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/batman-1752660834.html
Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене
Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене - РИА Новости, 02.10.2021
Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене
Британский актер Роберт Паттинсон на красной дорожке перед открытием музея Киноакадемии в беседе с корреспонденткой Анжеликой Джексон раскрыл некоторые... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T00:46
2021-10-02T01:07
культура
роберт паттинсон
новости культуры
кино и сериалы
колин фаррелл
зои кравиц
энди серкис
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон на красной дорожке перед открытием музея Киноакадемии в беседе с корреспонденткой Анжеликой Джексон раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в котором исполнил главную роль Брюса Уэйна, сообщает Variety. По словам актера, зрители смогут по-новому посмотреть на взаимоотношения между знаменитым супергероем, скрывающимся под костюмом летучей мыши, и Женщиной-кошкой (Зои Кравиц). Актер также подтвердил, что уже посмотрел некоторые отрывки из фильма, основанного на комиксах DC. "Я посмотрел кадры из этой ленты. Хочу сказать, что получилось действительно круто", — заявил он. И хотя Роберт Паттинсон поделился некоторыми деталями, подробности сюжета держатся в секрете. Ранее фанаты "Бэтмена" выяснили по снимкам со съемкам ленты, что события картины развернутся в современном мире.Вместе с Паттинсоном и Кравиц в супергеройском боевике задействованы Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано, Джеффри Райт и другие. Премьера фильма запланирована на 2022 год.
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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, колин фаррелл, зои кравиц, энди серкис
00:46 02.10.2021 (обновлено: 01:07 02.10.2021)
 

Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене

© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон на красной дорожке перед открытием музея Киноакадемии в беседе с корреспонденткой Анжеликой Джексон раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в котором исполнил главную роль Брюса Уэйна, сообщает Variety.
По словам актера, зрители смогут по-новому посмотреть на взаимоотношения между знаменитым супергероем, скрывающимся под костюмом летучей мыши, и Женщиной-кошкой (Зои Кравиц).

"Мы с Зои сделали кое-что. Назовем это забавной мелочью, — сказал Паттинсон. — И таких маленьких сюрпризов в фильме будет много",

Актер также подтвердил, что уже посмотрел некоторые отрывки из фильма, основанного на комиксах DC. "Я посмотрел кадры из этой ленты. Хочу сказать, что получилось действительно круто", — заявил он.
И хотя Роберт Паттинсон поделился некоторыми деталями, подробности сюжета держатся в секрете. Ранее фанаты "Бэтмена" выяснили по снимкам со съемкам ленты, что события картины развернутся в современном мире.
Вместе с Паттинсоном и Кравиц в супергеройском боевике задействованы Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.
Премьера фильма запланирована на 2022 год.
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КультураРоберт ПаттинсонНовости культурыКино и сериалыКолин ФарреллЗои КравицЭнди Серкис
 
 
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