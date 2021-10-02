https://ria.ru/20211002/batman-1752660834.html

Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене

Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене - РИА Новости, 02.10.2021

Паттинсон рассказал о сюрпризах в новом фильме о Бэтмене

Британский актер Роберт Паттинсон на красной дорожке перед открытием музея Киноакадемии в беседе с корреспонденткой Анжеликой Джексон раскрыл некоторые... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:46

2021-10-02T00:46

2021-10-02T01:07

культура

роберт паттинсон

новости культуры

кино и сериалы

колин фаррелл

зои кравиц

энди серкис

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон на красной дорожке перед открытием музея Киноакадемии в беседе с корреспонденткой Анжеликой Джексон раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в котором исполнил главную роль Брюса Уэйна, сообщает Variety. По словам актера, зрители смогут по-новому посмотреть на взаимоотношения между знаменитым супергероем, скрывающимся под костюмом летучей мыши, и Женщиной-кошкой (Зои Кравиц). Актер также подтвердил, что уже посмотрел некоторые отрывки из фильма, основанного на комиксах DC. "Я посмотрел кадры из этой ленты. Хочу сказать, что получилось действительно круто", — заявил он. И хотя Роберт Паттинсон поделился некоторыми деталями, подробности сюжета держатся в секрете. Ранее фанаты "Бэтмена" выяснили по снимкам со съемкам ленты, что события картины развернутся в современном мире.Вместе с Паттинсоном и Кравиц в супергеройском боевике задействованы Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано, Джеффри Райт и другие. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210930/kinoakademiya-1752272348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, колин фаррелл, зои кравиц, энди серкис