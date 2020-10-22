https://ria.ru/20201022/batman-1580864530.html

Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок

Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины. РИА Новости, 22.10.2020

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культура

энди серкис

зои кравиц

кино и сериалы

новости культуры

колин фаррелл

чикаго

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины. Помимо звездного состава о проекте известно очень мало, но постепенно фанаты начинают прояснять детали. Одной из главных загадок было время действия ленты.На новых снимках, сделанных журналистом Брэндоном Дэвисом на съемочной площадке в Чикаго, можно разглядеть эмблему такси Готэма (вымышленного города из комиксов о Бэтмене), на которой ясно указан 2019 год.По всей видимости, действие ленты разворачивается в современном мире.Помимо Роберта Паттинсона (в главной роли) в ленте принимают участие Колин Фаррелл, Зои Кравиц и Энди Серкис. Премьеру фильма из-за пандемии перенесли на 4 марта 2022 года.

https://ria.ru/20200918/batman-1577408610.html

чикаго

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энди серкис, зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, колин фаррелл, чикаго