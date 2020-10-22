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https://ria.ru/20201022/batman-1580864530.html
Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T00:22
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культура
энди серкис
зои кравиц
кино и сериалы
новости культуры
колин фаррелл
чикаго
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины. Помимо звездного состава о проекте известно очень мало, но постепенно фанаты начинают прояснять детали. Одной из главных загадок было время действия ленты.На новых снимках, сделанных журналистом Брэндоном Дэвисом на съемочной площадке в Чикаго, можно разглядеть эмблему такси Готэма (вымышленного города из комиксов о Бэтмене), на которой ясно указан 2019 год.По всей видимости, действие ленты разворачивается в современном мире.Помимо Роберта Паттинсона (в главной роли) в ленте принимают участие Колин Фаррелл, Зои Кравиц и Энди Серкис. Премьеру фильма из-за пандемии перенесли на 4 марта 2022 года.
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энди серкис, зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, колин фаррелл, чикаго

Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок

00:22 22.10.2020 (обновлено: 00:43 22.10.2020)
 
© Аккаунт в Twitter "Matt Reeves"Постер к новому фильму "Бэтмен"
Постер к новому фильму Бэтмен - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Аккаунт в Twitter "Matt Reeves"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины.
Помимо звездного состава о проекте известно очень мало, но постепенно фанаты начинают прояснять детали. Одной из главных загадок было время действия ленты.
На новых снимках, сделанных журналистом Брэндоном Дэвисом на съемочной площадке в Чикаго, можно разглядеть эмблему такси Готэма (вымышленного города из комиксов о Бэтмене), на которой ясно указан 2019 год.
По всей видимости, действие ленты разворачивается в современном мире.
Помимо Роберта Паттинсона (в главной роли) в ленте принимают участие Колин Фаррелл, Зои Кравиц и Энди Серкис.
Премьеру фильма из-за пандемии перенесли на 4 марта 2022 года.
Актер Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 01:41Культура
Роберт Паттинсон вернулся на съемки "Бэтмена" после COVID-19
 
КультураЭнди СеркисЗои КравицКино и сериалыНовости культурыКолин ФарреллЧикаго
 
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