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СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"
СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников" - РИА Новости, 02.10.2021
СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"
Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:23
2021-10-02T21:04
в мире
оон
талибан
пакистан
бадахшан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает местное агентство Khaama Press.Регион расположен на северо-востоке Афганистана — рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, оон, талибан, пакистан, бадахшан, россия, мохаммад хасан ахунд
16:23 02.10.2021 (обновлено: 21:04 02.10.2021)
 
СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"

Khaama Press: афганские власти разместят на границах страны "батальон смертников"

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает местное агентство Khaama Press.
Регион расположен на северо-востоке Афганистана — рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреООНТалибанПакистанБадахшанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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