https://ria.ru/20211002/afganistan-1752805382.html

СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"

СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников" - РИА Новости, 02.10.2021

СМИ: власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"

Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:23

2021-10-02T16:23

2021-10-02T21:04

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мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает местное агентство Khaama Press.Регион расположен на северо-востоке Афганистана — рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/bazy-1752494568.html

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бадахшан

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в мире, оон, талибан, пакистан, бадахшан, россия, мохаммад хасан ахунд