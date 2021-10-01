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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/wonka-1752499085.html
Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке
Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке - РИА Новости, 01.10.2021
Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке
Роуэн Аткинсон сыграет в фильме "Вонка" ("Wonka"), сообщает Collider. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:10
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культура
джонни депп
роуэн аткинсон
новости культуры
кино и сериалы
тим бертон
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роуэн Аткинсон сыграет в фильме "Вонка" ("Wonka"), сообщает Collider. Подробности сюжета держатся в тайне. Известно, что лента станет приквелом классической истории о Вилле Вонке — эксцентричном кондитере из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Какой образ воплотит Аткинсон, пока неясно. Кроме него роли в фильме также получили Салли Хокинс и Оливия Колман. Ранее стало известно, что молодого Вонку сыграет Тимоти Шаламе. Режиссер картины — Пол Кинг, снявший две ленты о медвежонке Паддингтоне. Повесть Даля уже несколько раз экранизировали. В 1971 году вышел мюзикл "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в роли кондитера. В 2005 состоялась премьера фильма Тима Бертона. Главную роль в этой ленте сыграл Джонни Депп. Роуэн Аткинсон стал известен благодаря образу мистера Бина. Первый эпизод сериала о незадачливом британце вышел 1 января 1990, а последний — 15 ноября 1995 года. Небольшие ролики, которые актер записывает от лица своего персонажа, выходят до сих пор.Премьера фильма "Вонка" запланирована на март 2023 года.
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джонни депп, роуэн аткинсон, новости культуры, кино и сериалы, тим бертон
03:10 01.10.2021
 
Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке

Роуэн Аткинсон сыграет в картине "Вонка" Пола Кинга

© Фото : PolyGram Filmed EntertainmentАктер Роуэн Аткинсон в фильме "Мистер Бин" (1997)
Актер Роуэн Аткинсон в фильме Мистер Бин (1997) - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : PolyGram Filmed Entertainment
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роуэн Аткинсон сыграет в фильме "Вонка" ("Wonka"), сообщает Collider.
Подробности сюжета держатся в тайне. Известно, что лента станет приквелом классической истории о Вилле Вонке — эксцентричном кондитере из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".
Какой образ воплотит Аткинсон, пока неясно. Кроме него роли в фильме также получили Салли Хокинс и Оливия Колман. Ранее стало известно, что молодого Вонку сыграет Тимоти Шаламе.
Режиссер картины — Пол Кинг, снявший две ленты о медвежонке Паддингтоне.
Повесть Даля уже несколько раз экранизировали. В 1971 году вышел мюзикл "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в роли кондитера. В 2005 состоялась премьера фильма Тима Бертона. Главную роль в этой ленте сыграл Джонни Депп.
Роуэн Аткинсон стал известен благодаря образу мистера Бина. Первый эпизод сериала о незадачливом британце вышел 1 января 1990, а последний — 15 ноября 1995 года. Небольшие ролики, которые актер записывает от лица своего персонажа, выходят до сих пор.
Премьера фильма "Вонка" запланирована на март 2023 года.
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КультураДжонни ДеппРоуэн АткинсонНовости культурыКино и сериалыТим Бертон
 
 
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