https://ria.ru/20211001/wonka-1752499085.html

Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке

Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке - РИА Новости, 01.10.2021

Мистер Бин сыграет в фильме о Вилле Вонке

Роуэн Аткинсон сыграет в фильме "Вонка" ("Wonka"), сообщает Collider. РИА Новости, 01.10.2021

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2021-10-01T03:10

2021-10-01T03:10

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роуэн Аткинсон сыграет в фильме "Вонка" ("Wonka"), сообщает Collider. Подробности сюжета держатся в тайне. Известно, что лента станет приквелом классической истории о Вилле Вонке — эксцентричном кондитере из сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Какой образ воплотит Аткинсон, пока неясно. Кроме него роли в фильме также получили Салли Хокинс и Оливия Колман. Ранее стало известно, что молодого Вонку сыграет Тимоти Шаламе. Режиссер картины — Пол Кинг, снявший две ленты о медвежонке Паддингтоне. Повесть Даля уже несколько раз экранизировали. В 1971 году вышел мюзикл "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в роли кондитера. В 2005 состоялась премьера фильма Тима Бертона. Главную роль в этой ленте сыграл Джонни Депп. Роуэн Аткинсон стал известен благодаря образу мистера Бина. Первый эпизод сериала о незадачливом британце вышел 1 января 1990, а последний — 15 ноября 1995 года. Небольшие ролики, которые актер записывает от лица своего персонажа, выходят до сих пор.Премьера фильма "Вонка" запланирована на март 2023 года.

https://ria.ru/20210927/film-1752027049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джонни депп, роуэн аткинсон, новости культуры, кино и сериалы, тим бертон