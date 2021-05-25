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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210525/chalamet-1733784943.html
Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ
Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2021
Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ
После многократных переговоров номинант на премию "Оскар" Тимоти Шаламе подписал контракт, чтобы исполнить главную роль в предстоящем фильме студии Warner Bros. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:53
2021-05-25T12:53
джонни депп
тим бертон
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. После многократных переговоров номинант на премию "Оскар" Тимоти Шаламе подписал контракт, чтобы исполнить главную роль в предстоящем фильме студии Warner Bros. "Вонка" ("Wonka"), основанном на детской книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", сообщает THR. По информации издания, к съемкам планируют приступить в сентябре. Режиссером картины выбрали Пола Кинга, а продюсером — Дэвида Хеймана. Оба известны по работе над фильмами о приключениях медвежонка Паддингтона. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что лента станет приквелом классической истории о гениальном кондитере Вилле Вонке. В картине расскажут о том, как главный герой начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.Дату выхода фильма пока не объявили, как и полный актерский состав. Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.
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джонни депп, тим бертон, кино и сериалы, новости культуры

Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ

12:53 25.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. После многократных переговоров номинант на премию "Оскар" Тимоти Шаламе подписал контракт, чтобы исполнить главную роль в предстоящем фильме студии Warner Bros. "Вонка" ("Wonka"), основанном на детской книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", сообщает THR.
По информации издания, к съемкам планируют приступить в сентябре. Режиссером картины выбрали Пола Кинга, а продюсером — Дэвида Хеймана. Оба известны по работе над фильмами о приключениях медвежонка Паддингтона.
Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что лента станет приквелом классической истории о гениальном кондитере Вилле Вонке. В картине расскажут о том, как главный герой начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.
Дату выхода фильма пока не объявили, как и полный актерский состав.
Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.
Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.
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КультураДжонни ДеппТим БертонКино и сериалыНовости культуры
 
 
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