https://ria.ru/20210525/chalamet-1733784943.html

Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ

Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2021

Тимоти Шаламе согласился сыграть молодого Вилли Вонку, пишут СМИ

После многократных переговоров номинант на премию "Оскар" Тимоти Шаламе подписал контракт, чтобы исполнить главную роль в предстоящем фильме студии Warner Bros. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:53

2021-05-25T12:53

2021-05-25T12:53

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. После многократных переговоров номинант на премию "Оскар" Тимоти Шаламе подписал контракт, чтобы исполнить главную роль в предстоящем фильме студии Warner Bros. "Вонка" ("Wonka"), основанном на детской книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", сообщает THR. По информации издания, к съемкам планируют приступить в сентябре. Режиссером картины выбрали Пола Кинга, а продюсером — Дэвида Хеймана. Оба известны по работе над фильмами о приключениях медвежонка Паддингтона. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что лента станет приквелом классической истории о гениальном кондитере Вилле Вонке. В картине расскажут о том, как главный герой начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.Дату выхода фильма пока не объявили, как и полный актерский состав. Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.

https://ria.ru/20210324/reeves-1602433468.html

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джонни депп, тим бертон, кино и сериалы, новости культуры