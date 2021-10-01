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Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции - РИА Новости, 01.10.2021
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции Филиппом Этьеном, сообщает РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:44
2021-10-01T04:44
в мире
сша
вашингтон (город)
франция
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции Филиппом Этьеном, сообщает Белый дом.Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома, встреча прошла в продолжение обозначенной в телефонном разговоре президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона приверженности началу процесса углубленных консультаций по ряду стратегических вопросов, "для создания условий по обеспечению доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей"."Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с официальными лицами в правительстве США для продвижения общей повестки в преддверии встречи президента Байдена и президента Макрона в Европе в конце октября", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, джейк салливан, aukus
04:44 01.10.2021
 
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции

Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции Филиппом Этьеном, сообщает Белый дом.
Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома, встреча прошла в продолжение обозначенной в телефонном разговоре президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона приверженности началу процесса углубленных консультаций по ряду стратегических вопросов, "для создания условий по обеспечению доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей".
"Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с официальными лицами в правительстве США для продвижения общей повестки в преддверии встречи президента Байдена и президента Макрона в Европе в конце октября", - говорится в сообщении.
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В миреСШАВашингтон (город)ФранцияДжо БайденДжейк СалливанAUKUS
 
 
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