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Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции - РИА Новости, 01.10.2021
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции Филиппом Этьеном, сообщает РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:44
2021-10-01T04:44
2021-10-01T04:44
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции Филиппом Этьеном, сообщает Белый дом.Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома, встреча прошла в продолжение обозначенной в телефонном разговоре президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона приверженности началу процесса углубленных консультаций по ряду стратегических вопросов, "для создания условий по обеспечению доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей"."Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с официальными лицами в правительстве США для продвижения общей повестки в преддверии встречи президента Байдена и президента Макрона в Европе в конце октября", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210929/frantsiya-1752395969.html
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в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, джейк салливан, aukus
Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
Салливан обсудил меры по укреплению доверия с вернувшимся в Вашингтон послом Франции