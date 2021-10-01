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Во Владимире прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского
Во Владимире прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского - РИА Новости, 01.10.2021
Во Владимире прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского
Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:10
2021-10-01T18:32
в мире
украина
владимир
волынская область
верховная рада украины
владимир вятрович
россия
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия.В пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения. "Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня", - подчеркнул Карпилович.Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошёл в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210908/nazvanie-1749097910.html
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в мире, украина, владимир, волынская область, верховная рада украины, владимир вятрович, россия
18:10 01.10.2021 (обновлено: 18:32 01.10.2021)
 
Во Владимире прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского

Во Владимире ответили Владимиру-Волынскому: город Владимир может быть только один

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗолотые ворота во Владимире
Золотые ворота во Владимире - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия.
В пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
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"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - сказал Карпилович.
Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения. "Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня", - подчеркнул Карпилович.
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Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошёл в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
 
В миреУкраинаВладимирВолынская областьВерховная Рада УкраиныВладимир ВятровичРоссия
 
 
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