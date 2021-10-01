https://ria.ru/20211001/uchitelya-1752600166.html

Учителя рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Учителя рассказали, какую зарплату хотели бы получать - РИА Новости, 01.10.2021

Учителя рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Пятая часть российских учителей (22 процента) хотели бы получать в месяц более 100 тысяч рублей, говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T06:47

2021-10-01T06:47

2021-10-01T10:17

общество

россия

maximum education

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пятая часть российских учителей (22 процента) хотели бы получать в месяц более 100 тысяч рублей, говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Еще 11 процентов педагогов признались, что их устроил бы заработок от 25 до 50 тысяч рублей в месяц, 34 процента — от 50 до 75 тысяч, 33 процента — от 75 до 100 тысяч.Почти половина опрошенных (46 процентов) заявили, что их нагрузка в неделю составляет полторы ставки (27 часов), 26 процентов работают на две ставки (36 часов), 18 процентов — на одну (18 часов), у семи процентов — более двух ставок, а у двух процентов — меньше одной.Когда учителей попросили рассказать, каков их доход в месяц, выяснилось, что 39 процентов получают до 25 тысяч рублей, 38 процентов — от 25 до 50 тысяч, 15 процентов — от 50 до 75 тысяч, восемь процентов — от 75 до 100 тысяч, и только у одного процента заработок превышает 100 тысяч рублей в месяц.При этом 94 процента опрошенных недовольны своей зарплатой. Ее уровень устраивает лишь шесть процентов учителей.Большинство респондентов (66 процентов) заявили, что празднуют свой профессиональный праздник — День учителя. Чуть более половины (51 процент) чаще всего получают в этот день в подарок поздравление от учеников (выступления, стихотворения, песни), 45 процентов — цветы, 33 процента — открытки, 32 процента — конфеты, шесть процентов — сувениры.Исследование проводилось с 28 по 29 сентября методом опроса через электронную почту. В нем приняли участие более тысячи учителей со всей России.

https://ria.ru/20210925/uchitelya-1751784919.html

https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, maximum education