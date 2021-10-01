Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли" окажется в Театре Пушкина. О том, что нового покажут в октябре в театрах, — в материале РИА Новости.Комедия БогомоловаВ Театре Наций представят спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца". В основе постановки — пьеса Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Главный герой — Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.Богомолов переносит действие в наше время."В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" больше сатиры, чем мелодрамы, — говорит режиссер. — Мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал. Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далеких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно".Богомолов отмечает, что Островский писал свои комедии про "здесь и сейчас", реагируя на яркие события своего времени. Кроме сатирической составляющей, это еще грустная история про то, что никто в современном мире не умеет любить."На всякого мудреца" станет второй (после "Гаргантюа и Пантагрюэля") постановкой Богомолова в Театре Наций о человеческих пороках.В спектакле играют Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Сергей Епишев, Александр Семчев, Марина Зудина.Премьерные постановки намечены на 10, 11, 23, 24 октября.Барон Мюнхгаузен в МХТПравдивую историю в двух актах "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" представят в МХТ.Ставит Виктор Крамер (это его дебют в МХТ, раньше его спектакли можно было увидеть в ГАБТ, Мариинском, БДТ, "Современнике"). Пьесу он написал при участии Константина Хабенского, который исполняет главную роль.В театре отмечают, что литературной основой для "Врак" стали несколько источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером. Не обошлось и без персонажей сценария Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".В постановке также принимают участие Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Даниил Феофанов.Премьеры намечены на 16, 17, 21, 22 октября.Спектакль-перформанс про любовьОткрыть Санкт-Петербург заново поможет городской перформанс "Любовные письма" Pop-up театра Семена Александровского.Таким образом, Петербургские дома расскажут истории любви своих обитателей в озвучке Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Евгения Водолазкина, Михаила Дурненкова.А среди героев любовных историй — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.Записи будут доступны в бесплатном мобильном приложении "Любовные письма". На момент запуска их около ста, но постепенно станет больше. Каждый желающий сможет зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, либо письмо из семейного архива. А затем загружать в приложение их будет команда проекта.Для участия в перформансе нужен смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном (записи включаются автоматически при приближении к месту) и дистанционном (можно слушать в ручном режиме, выбирая локации на карте приложения).Перформанс будет доступен онлайн с 8 октября.Блоха в РАМТЛучшее из шутовского театра покажут в РАМТ на спектакле "Блоха". Пьеса Евгения Замятина по мотивам "Левши" Николая Лескова была написана специально для МХАТа Второго в 1925 году.Одна из особенностей пьесы Замятина в том, что в ней появляется важный персонаж, которого не было у Лескова: возлюбленная Левши. Таким образом, постановка — не только небывальщина о блохе, но и история о чувствах.Постановщик — Александр Пономарев. Играют Андрей Гальченко, Юрий Григорьев, Полина Лашкевич.Дата премьеры уточняется.Автор-мизантроп и ее герой в театре ПушкинаСцены из жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (автора психологических детективов про Тома Рипли) покажут в постановке "Швейцария" в Театре Пушкина.К уединившейся в швейцарских Альпах Хайсмит приезжает агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить ее написать еще одну часть бестселлера про мистера Рипли. При этом агент совсем не так прост, как кажется."Посмотреть "Швейцарию" — значит получить доступ к желаниям Патриции Хайсмит, ее мраку, ее трудностям, одиночеству и ненависти к себе и миру, — говорит режиссер Татьяна Тарасова. — Это герметичная история — "смертельный баттл" между автором и персонажем, между писательницей и литературным агентом, между любовниками, между врагами, между убийцей и жертвой".В ролях Вера Воронкова и Федор Левин.Показ спектакля планируется 2, 4, 22 и 23 октября.Машков в "Табакерке"Худрук "Табакерки" Владимир Машков обновит спектакль "Ночь в отеле". Постановка по пьесе Джеффри Хэтчера в 2019-м стала первой его работой в статусе художественного руководителя. Теперь зрителям представят версию с новыми артистами и перенесут ее на Основную сцену.Персонажи: Ученый, Актриса, Сенатор и Спортсмен. У каждого есть знаменитый прототип из реальной жизни. На протяжении спектакля они спорят об успехе, воображении, власти, чувствах и эмоциях.Особенно интересно смотреть на то, как в театре создают синтез искусства и науки. Ведь оказывается, что теория относительности — важная составляющая жизни каждого из героев.В ролях: Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов, Анастасия Тимушкова, Александр Фисенко.Премьерные показы намечены на 9, 22 октября.
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли" окажется в Театре Пушкина. О том, что нового покажут в октябре в театрах, — в материале РИА Новости.
Комедия Богомолова
В Театре Наций представят спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца". В основе постановки — пьеса Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Главный герой — Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.
Богомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов переносит действие в наше время.
"В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" больше сатиры, чем мелодрамы, — говорит режиссер. — Мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал. Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далеких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно".
Епишев на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов отмечает, что Островский писал свои комедии про "здесь и сейчас", реагируя на яркие события своего времени. Кроме сатирической составляющей, это еще грустная история про то, что никто в современном мире не умеет любить.
"На всякого мудреца" станет второй (после "Гаргантюа и Пантагрюэля") постановкой Богомолова в Театре Наций о человеческих пороках.
Хабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Ставит Виктор Крамер (это его дебют в МХТ, раньше его спектакли можно было увидеть в ГАБТ, Мариинском, БДТ, "Современнике"). Пьесу он написал при участии Константина Хабенского, который исполняет главную роль.
"Мир, окружающий нас, очень непрост, жесток, напряжен, технологичен, — говорит Крамер. — Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путем барона Мюнхгаузена — попробовать создать собственный мир, невзаправдашний, иллюзорный, но в нем будет радостно жить".
Репетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
В театре отмечают, что литературной основой для "Врак" стали несколько источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером. Не обошлось и без персонажей сценария Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".
В постановке также принимают участие Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Даниил Феофанов.
Хабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Спектакль-перформанс про любовь
Открыть Санкт-Петербург заново поможет городской перформанс "Любовные письма" Pop-up театра Семена Александровского.
"В городе сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них команда проекта выбрала и озвучила", — рассказывают в пресс-службе театра.
Таким образом, Петербургские дома расскажут истории любви своих обитателей в озвучке Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Евгения Водолазкина, Михаила Дурненкова.
А среди героев любовных историй — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.
Записи будут доступны в бесплатном мобильном приложении "Любовные письма". На момент запуска их около ста, но постепенно станет больше. Каждый желающий сможет зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, либо письмо из семейного архива. А затем загружать в приложение их будет команда проекта.
Для участия в перформансе нужен смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном (записи включаются автоматически при приближении к месту) и дистанционном (можно слушать в ручном режиме, выбирая локации на карте приложения).
Перформанс будет доступен онлайн с 8 октября.
Блоха в РАМТ
Лучшее из шутовского театра покажут в РАМТ на спектакле "Блоха". Пьеса Евгения Замятина по мотивам "Левши" Николая Лескова была написана специально для МХАТа Второго в 1925 году.
"В ней — традиции скоморошьей игры народного балагана и ярмарочного райка. Мы не занимаемся реконструкцией того легендарного спектакля 25 года, а черпаем из кладовой шутовского театра, оставаясь в сегодняшнем дне", — рассказали в РАМТ.
Одна из особенностей пьесы Замятина в том, что в ней появляется важный персонаж, которого не было у Лескова: возлюбленная Левши. Таким образом, постановка — не только небывальщина о блохе, но и история о чувствах.
Постановщик — Александр Пономарев. Играют Андрей Гальченко, Юрий Григорьев, Полина Лашкевич.
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
Сцены из жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (автора психологических детективов про Тома Рипли) покажут в постановке "Швейцария" в Театре Пушкина.
К уединившейся в швейцарских Альпах Хайсмит приезжает агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить ее написать еще одну часть бестселлера про мистера Рипли. При этом агент совсем не так прост, как кажется.
"Посмотреть "Швейцарию" — значит получить доступ к желаниям Патриции Хайсмит, ее мраку, ее трудностям, одиночеству и ненависти к себе и миру, — говорит режиссер Татьяна Тарасова. — Это герметичная история — "смертельный баттл" между автором и персонажем, между писательницей и литературным агентом, между любовниками, между врагами, между убийцей и жертвой".
В ролях Вера Воронкова и Федор Левин.
Показ спектакля планируется 2, 4, 22 и 23 октября.
Худрук "Табакерки" Владимир Машков обновит спектакль "Ночь в отеле". Постановка по пьесе Джеффри Хэтчера в 2019-м стала первой его работой в статусе художественного руководителя. Теперь зрителям представят версию с новыми артистами и перенесут ее на Основную сцену.
Персонажи: Ученый, Актриса, Сенатор и Спортсмен. У каждого есть знаменитый прототип из реальной жизни. На протяжении спектакля они спорят об успехе, воображении, власти, чувствах и эмоциях.
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