https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html

Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября

Лучшие театральные премьеры октября

Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября

Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли"... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:00

2021-10-01T08:00

2021-10-01T10:08

константин богомолов

санкт-петербург

иосиф бродский

константин хабенский

иван тургенев

ксения раппопорт

театр-студия олега табакова

елизавета боярская

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли" окажется в Театре Пушкина. О том, что нового покажут в октябре в театрах, — в материале РИА Новости.Комедия БогомоловаВ Театре Наций представят спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца". В основе постановки — пьеса Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Главный герой — Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.Богомолов переносит действие в наше время."В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" больше сатиры, чем мелодрамы, — говорит режиссер. — Мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал. Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далеких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно".Богомолов отмечает, что Островский писал свои комедии про "здесь и сейчас", реагируя на яркие события своего времени. Кроме сатирической составляющей, это еще грустная история про то, что никто в современном мире не умеет любить."На всякого мудреца" станет второй (после "Гаргантюа и Пантагрюэля") постановкой Богомолова в Театре Наций о человеческих пороках.В спектакле играют Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Сергей Епишев, Александр Семчев, Марина Зудина.Премьерные постановки намечены на 10, 11, 23, 24 октября.Барон Мюнхгаузен в МХТПравдивую историю в двух актах "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" представят в МХТ.Ставит Виктор Крамер (это его дебют в МХТ, раньше его спектакли можно было увидеть в ГАБТ, Мариинском, БДТ, "Современнике"). Пьесу он написал при участии Константина Хабенского, который исполняет главную роль.В театре отмечают, что литературной основой для "Врак" стали несколько источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером. Не обошлось и без персонажей сценария Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".В постановке также принимают участие Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Даниил Феофанов.Премьеры намечены на 16, 17, 21, 22 октября.Спектакль-перформанс про любовьОткрыть Санкт-Петербург заново поможет городской перформанс "Любовные письма" Pop-up театра Семена Александровского.Таким образом, Петербургские дома расскажут истории любви своих обитателей в озвучке Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Евгения Водолазкина, Михаила Дурненкова.А среди героев любовных историй — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.Записи будут доступны в бесплатном мобильном приложении "Любовные письма". На момент запуска их около ста, но постепенно станет больше. Каждый желающий сможет зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, либо письмо из семейного архива. А затем загружать в приложение их будет команда проекта.Для участия в перформансе нужен смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном (записи включаются автоматически при приближении к месту) и дистанционном (можно слушать в ручном режиме, выбирая локации на карте приложения).Перформанс будет доступен онлайн с 8 октября.Блоха в РАМТЛучшее из шутовского театра покажут в РАМТ на спектакле "Блоха". Пьеса Евгения Замятина по мотивам "Левши" Николая Лескова была написана специально для МХАТа Второго в 1925 году.Одна из особенностей пьесы Замятина в том, что в ней появляется важный персонаж, которого не было у Лескова: возлюбленная Левши. Таким образом, постановка — не только небывальщина о блохе, но и история о чувствах.Постановщик — Александр Пономарев. Играют Андрей Гальченко, Юрий Григорьев, Полина Лашкевич.Дата премьеры уточняется.Автор-мизантроп и ее герой в театре ПушкинаСцены из жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (автора психологических детективов про Тома Рипли) покажут в постановке "Швейцария" в Театре Пушкина.К уединившейся в швейцарских Альпах Хайсмит приезжает агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить ее написать еще одну часть бестселлера про мистера Рипли. При этом агент совсем не так прост, как кажется."Посмотреть "Швейцарию" — значит получить доступ к желаниям Патриции Хайсмит, ее мраку, ее трудностям, одиночеству и ненависти к себе и миру, — говорит режиссер Татьяна Тарасова. — Это герметичная история — "смертельный баттл" между автором и персонажем, между писательницей и литературным агентом, между любовниками, между врагами, между убийцей и жертвой".В ролях Вера Воронкова и Федор Левин.Показ спектакля планируется 2, 4, 22 и 23 октября.Машков в "Табакерке"Худрук "Табакерки" Владимир Машков обновит спектакль "Ночь в отеле". Постановка по пьесе Джеффри Хэтчера в 2019-м стала первой его работой в статусе художественного руководителя. Теперь зрителям представят версию с новыми артистами и перенесут ее на Основную сцену.Персонажи: Ученый, Актриса, Сенатор и Спортсмен. У каждого есть знаменитый прототип из реальной жизни. На протяжении спектакля они спорят об успехе, воображении, власти, чувствах и эмоциях.Особенно интересно смотреть на то, как в театре создают синтез искусства и науки. Ведь оказывается, что теория относительности — важная составляющая жизни каждого из героев.В ролях: Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов, Анастасия Тимушкова, Александр Фисенко.Премьерные показы намечены на 9, 22 октября.

https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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