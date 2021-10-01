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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html
Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября
Лучшие театральные премьеры октября
Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября
Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли"... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:00
2021-10-01T10:08
константин богомолов
санкт-петербург
иосиф бродский
константин хабенский
иван тургенев
ксения раппопорт
театр-студия олега табакова
елизавета боярская
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли" окажется в Театре Пушкина. О том, что нового покажут в октябре в театрах, — в материале РИА Новости.Комедия БогомоловаВ Театре Наций представят спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца". В основе постановки — пьеса Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Главный герой — Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.Богомолов переносит действие в наше время."В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" больше сатиры, чем мелодрамы, — говорит режиссер. — Мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал. Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далеких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно".Богомолов отмечает, что Островский писал свои комедии про "здесь и сейчас", реагируя на яркие события своего времени. Кроме сатирической составляющей, это еще грустная история про то, что никто в современном мире не умеет любить."На всякого мудреца" станет второй (после "Гаргантюа и Пантагрюэля") постановкой Богомолова в Театре Наций о человеческих пороках.В спектакле играют Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Сергей Епишев, Александр Семчев, Марина Зудина.Премьерные постановки намечены на 10, 11, 23, 24 октября.Барон Мюнхгаузен в МХТПравдивую историю в двух актах "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" представят в МХТ.Ставит Виктор Крамер (это его дебют в МХТ, раньше его спектакли можно было увидеть в ГАБТ, Мариинском, БДТ, "Современнике"). Пьесу он написал при участии Константина Хабенского, который исполняет главную роль.В театре отмечают, что литературной основой для "Врак" стали несколько источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером. Не обошлось и без персонажей сценария Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".В постановке также принимают участие Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Даниил Феофанов.Премьеры намечены на 16, 17, 21, 22 октября.Спектакль-перформанс про любовьОткрыть Санкт-Петербург заново поможет городской перформанс "Любовные письма" Pop-up театра Семена Александровского.Таким образом, Петербургские дома расскажут истории любви своих обитателей в озвучке Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Евгения Водолазкина, Михаила Дурненкова.А среди героев любовных историй — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.Записи будут доступны в бесплатном мобильном приложении "Любовные письма". На момент запуска их около ста, но постепенно станет больше. Каждый желающий сможет зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, либо письмо из семейного архива. А затем загружать в приложение их будет команда проекта.Для участия в перформансе нужен смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном (записи включаются автоматически при приближении к месту) и дистанционном (можно слушать в ручном режиме, выбирая локации на карте приложения).Перформанс будет доступен онлайн с 8 октября.Блоха в РАМТЛучшее из шутовского театра покажут в РАМТ на спектакле "Блоха". Пьеса Евгения Замятина по мотивам "Левши" Николая Лескова была написана специально для МХАТа Второго в 1925 году.Одна из особенностей пьесы Замятина в том, что в ней появляется важный персонаж, которого не было у Лескова: возлюбленная Левши. Таким образом, постановка — не только небывальщина о блохе, но и история о чувствах.Постановщик — Александр Пономарев. Играют Андрей Гальченко, Юрий Григорьев, Полина Лашкевич.Дата премьеры уточняется.Автор-мизантроп и ее герой в театре ПушкинаСцены из жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (автора психологических детективов про Тома Рипли) покажут в постановке "Швейцария" в Театре Пушкина.К уединившейся в швейцарских Альпах Хайсмит приезжает агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить ее написать еще одну часть бестселлера про мистера Рипли. При этом агент совсем не так прост, как кажется."Посмотреть "Швейцарию" — значит получить доступ к желаниям Патриции Хайсмит, ее мраку, ее трудностям, одиночеству и ненависти к себе и миру, — говорит режиссер Татьяна Тарасова. — Это герметичная история — "смертельный баттл" между автором и персонажем, между писательницей и литературным агентом, между любовниками, между врагами, между убийцей и жертвой".В ролях Вера Воронкова и Федор Левин.Показ спектакля планируется 2, 4, 22 и 23 октября.Машков в "Табакерке"Худрук "Табакерки" Владимир Машков обновит спектакль "Ночь в отеле". Постановка по пьесе Джеффри Хэтчера в 2019-м стала первой его работой в статусе художественного руководителя. Теперь зрителям представят версию с новыми артистами и перенесут ее на Основную сцену.Персонажи: Ученый, Актриса, Сенатор и Спортсмен. У каждого есть знаменитый прототип из реальной жизни. На протяжении спектакля они спорят об успехе, воображении, власти, чувствах и эмоциях.Особенно интересно смотреть на то, как в театре создают синтез искусства и науки. Ведь оказывается, что теория относительности — важная составляющая жизни каждого из героев.В ролях: Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов, Анастасия Тимушкова, Александр Фисенко.Премьерные показы намечены на 9, 22 октября.
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константин богомолов, санкт-петербург, иосиф бродский, константин хабенский, иван тургенев, ксения раппопорт, театр-студия олега табакова, елизавета боярская, владимир машков, владимир маяковский, театр наций, московский драматический театр имени а. с. пушкина, российский академический молодежный театр , евгений водолазкин, игорь гордин, лиля брик, александр семчев (актер), антон чехов, знаменитости, театр
08:00 01.10.2021 (обновлено: 10:08 01.10.2021)
 

Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября

© Фото : Ксения БубенецСцена из спектакля "Ночь в отеле"
Сцена из спектакля Ночь в отеле - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Ксения Бубенец
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Богомолов в Театре Наций интерпретирует Островского. Хабенский станет бароном Мюнхгаузеном в МХТ. "Блоха" попадет в РАМТ, а автор "Талантливого мистера Рипли" окажется в Театре Пушкина. О том, что нового покажут в октябре в театрах, — в материале РИА Новости.

Комедия Богомолова

В Театре Наций представят спектакль Константина Богомолова "На всякого мудреца". В основе постановки — пьеса Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Главный герой — Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяБогомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов на репетиции спектакля На всякого мудреца - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Богомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов переносит действие в наше время.
"В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" больше сатиры, чем мелодрамы, — говорит режиссер. — Мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал. Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других, казалось бы, бесконечно далеких от Александра Николаевича авторов, сочиняя самостоятельно".
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяЕпишев на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Епишев на репетиции спектакля На всякого мудреца - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Епишев на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов отмечает, что Островский писал свои комедии про "здесь и сейчас", реагируя на яркие события своего времени. Кроме сатирической составляющей, это еще грустная история про то, что никто в современном мире не умеет любить.
"На всякого мудреца" станет второй (после "Гаргантюа и Пантагрюэля") постановкой Богомолова в Театре Наций о человеческих пороках.
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяЕпишев и Новин на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Епишев и Новин на репетиции спектакля На всякого мудреца
1 из 3
Епишев и Новин на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Фрагмент репетиции спектакля "На всякого мудреца"

Репетиция спектакля На всякого мудреца
2 из 3

Фрагмент репетиции спектакля "На всякого мудреца"

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Богомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"

Богомолов на репетиции спектакля На всякого мудреца
3 из 3

Богомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 3
Епишев и Новин на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 3

Фрагмент репетиции спектакля "На всякого мудреца"

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 3

Богомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
В спектакле играют Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Сергей Епишев, Александр Семчев, Марина Зудина.
Премьерные постановки намечены на 10, 11, 23, 24 октября.

Барон Мюнхгаузен в МХТ

Правдивую историю в двух актах "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" представят в МХТ.
© Фото : Александр ИванишинХабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Хабенский на репетиции спектакля Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Александр Иванишин
Хабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Ставит Виктор Крамер (это его дебют в МХТ, раньше его спектакли можно было увидеть в ГАБТ, Мариинском, БДТ, "Современнике"). Пьесу он написал при участии Константина Хабенского, который исполняет главную роль.

"Мир, окружающий нас, очень непрост, жесток, напряжен, технологичен, — говорит Крамер. — Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путем барона Мюнхгаузена — попробовать создать собственный мир, невзаправдашний, иллюзорный, но в нем будет радостно жить".

© Фото : Александр ИванишинРепетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Репетиция спектакля Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Александр Иванишин
Репетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
В театре отмечают, что литературной основой для "Врак" стали несколько источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером. Не обошлось и без персонажей сценария Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".
В постановке также принимают участие Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Даниил Феофанов.
Премьеры намечены на 16, 17, 21, 22 октября.
© Фото : Александр ИванишинХабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Хабенский на репетиции спектакля Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Александр Иванишин
Хабенский на репетиции спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"

Спектакль-перформанс про любовь

Открыть Санкт-Петербург заново поможет городской перформанс "Любовные письма" Pop-up театра Семена Александровского.

"В городе сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них команда проекта выбрала и озвучила", — рассказывают в пресс-службе театра.

Таким образом, Петербургские дома расскажут истории любви своих обитателей в озвучке Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Евгения Водолазкина, Михаила Дурненкова.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Ксения Раппопорт на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр"

Актриса Ксения Раппопорт
1 из 3

Ксения Раппопорт на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр"

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Елизавета Боярская перед вручением премии "Золотой Орел"

ктриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год Золотой Орел. 26 января 2018
2 из 3

Елизавета Боярская перед вручением премии "Золотой Орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Писатель Евгений Водолазкин

Писатель Евгений Водолазкин
3 из 3

Писатель Евгений Водолазкин

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 3

Ксения Раппопорт на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр"

© РИА Новости / Нина Зотина
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2 из 3

Елизавета Боярская перед вручением премии "Золотой Орел"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Писатель Евгений Водолазкин

© РИА Новости / Алексей Даничев
А среди героев любовных историй — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.
Записи будут доступны в бесплатном мобильном приложении "Любовные письма". На момент запуска их около ста, но постепенно станет больше. Каждый желающий сможет зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, либо письмо из семейного архива. А затем загружать в приложение их будет команда проекта.
CC BY-SA 4.0 / Mordovian History Museum / Исаак Бродский
Исаак Бродский
1 из 3
Исаак Бродский
CC BY-SA 4.0 / Mordovian History Museum /
© Public domainРоссийский император Александр II
Российский император Александр II
2 из 3
Российский император Александр II
© Public domain
© Public domain Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова. 1866 год
Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова. 1866 год
3 из 3
Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова. 1866 год
© Public domain
1 из 3
Исаак Бродский
CC BY-SA 4.0 / Mordovian History Museum /
2 из 3
Российский император Александр II
© Public domain
3 из 3
Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова. 1866 год
© Public domain
Для участия в перформансе нужен смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном (записи включаются автоматически при приближении к месту) и дистанционном (можно слушать в ручном режиме, выбирая локации на карте приложения).
Перформанс будет доступен онлайн с 8 октября.

Блоха в РАМТ

Лучшее из шутовского театра покажут в РАМТ на спектакле "Блоха". Пьеса Евгения Замятина по мотивам "Левши" Николая Лескова была написана специально для МХАТа Второго в 1925 году.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), режиссер Алексей Бородин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 08:00Культура
День Бородина: как РАМТу удается оставаться молодежным театром

"В ней — традиции скоморошьей игры народного балагана и ярмарочного райка. Мы не занимаемся реконструкцией того легендарного спектакля 25 года, а черпаем из кладовой шутовского театра, оставаясь в сегодняшнем дне", — рассказали в РАМТ.

Одна из особенностей пьесы Замятина в том, что в ней появляется важный персонаж, которого не было у Лескова: возлюбленная Левши. Таким образом, постановка — не только небывальщина о блохе, но и история о чувствах.
Постановщик — Александр Пономарев. Играют Андрей Гальченко, Юрий Григорьев, Полина Лашкевич.
Дата премьеры уточняется.

Автор-мизантроп и ее герой в театре Пушкина

© Фото : Ольга ШвецоваФедор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле Швейцария - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Ольга Швецова
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
Сцены из жизни знаменитой американской писательницы Патриции Хайсмит (автора психологических детективов про Тома Рипли) покажут в постановке "Швейцария" в Театре Пушкина.
К уединившейся в швейцарских Альпах Хайсмит приезжает агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить ее написать еще одну часть бестселлера про мистера Рипли. При этом агент совсем не так прост, как кажется.
© Фото : Ольга ШвецоваФедор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле Швейцария
1 из 3
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
© Фото : Ольга Швецова
© Фото : Ольга Швецова

Фрагмент из спектакля "Швейцария"

Вера Воронкова в спектакле Швейцария
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Швейцария"

© Фото : Ольга Швецова
© Фото : Ольга ШвецоваСцена из спектакля "Швейцария"
Сцена из спектакля Швейцария
3 из 3
Сцена из спектакля "Швейцария"
© Фото : Ольга Швецова
1 из 3
Федор Левин и Вера Воронкова в спектакле "Швейцария"
© Фото : Ольга Швецова
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Швейцария"

© Фото : Ольга Швецова
3 из 3
Сцена из спектакля "Швейцария"
© Фото : Ольга Швецова
"Посмотреть "Швейцарию" — значит получить доступ к желаниям Патриции Хайсмит, ее мраку, ее трудностям, одиночеству и ненависти к себе и миру, — говорит режиссер Татьяна Тарасова. — Это герметичная история — "смертельный баттл" между автором и персонажем, между писательницей и литературным агентом, между любовниками, между врагами, между убийцей и жертвой".
В ролях Вера Воронкова и Федор Левин.
Показ спектакля планируется 2, 4, 22 и 23 октября.

Машков в "Табакерке"

© Фото : Ксения БубенецАнастасия Тимушкова в спектакле "Ночь в отеле"
Анастасия Тимушкова в спектакле Ночь в отеле - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Ксения Бубенец
Анастасия Тимушкова в спектакле "Ночь в отеле"
Худрук "Табакерки" Владимир Машков обновит спектакль "Ночь в отеле". Постановка по пьесе Джеффри Хэтчера в 2019-м стала первой его работой в статусе художественного руководителя. Теперь зрителям представят версию с новыми артистами и перенесут ее на Основную сцену.
Персонажи: Ученый, Актриса, Сенатор и Спортсмен. У каждого есть знаменитый прототип из реальной жизни. На протяжении спектакля они спорят об успехе, воображении, власти, чувствах и эмоциях.
© Фото : Ксения БубенецСергей Угрюмов в спектакле "Ночь в отеле"
Сергей Угрюмов в спектакле Ночь в отеле
1 из 3
Сергей Угрюмов в спектакле "Ночь в отеле"
© Фото : Ксения Бубенец
© Фото : Ксения Бубенец

Фрагмент из спектакля "Ночь в отеле"

Угрюмов и Леонтьев в спектакле Ночь в отеле
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Ночь в отеле"

© Фото : Ксения Бубенец
© Фото : Ксения Бубенец

Спектакль "Ночь в отеле"

Тимушкова и Угрюмов в спектакле Ночь в отеле
3 из 3

Спектакль "Ночь в отеле"

© Фото : Ксения Бубенец
1 из 3
Сергей Угрюмов в спектакле "Ночь в отеле"
© Фото : Ксения Бубенец
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Ночь в отеле"

© Фото : Ксения Бубенец
3 из 3

Спектакль "Ночь в отеле"

© Фото : Ксения Бубенец
Особенно интересно смотреть на то, как в театре создают синтез искусства и науки. Ведь оказывается, что теория относительности — важная составляющая жизни каждого из героев.
В ролях: Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов, Анастасия Тимушкова, Александр Фисенко.
Премьерные показы намечены на 9, 22 октября.
Актеры в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 20:00Культура
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы
 
КультураКонстантин БогомоловСанкт-ПетербургИосиф БродскийКонстантин ХабенскийИван ТургеневКсения РаппопортТеатр-студия Олега ТабаковаЕлизавета БоярскаяВладимир МашковВладимир МаяковскийТеатр нацийМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаРоссийский академический молодежный театрЕвгений ВодолазкинИгорь ГординЛиля БрикАлександр Семчев (актер)Антон ЧеховЗнаменитостиТеатр
 
 
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13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12Материалы против блогера за провокационные фото у храма передали в СК
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
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