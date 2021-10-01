https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html

В Татарстане самозанятые смогут размещать товары на Ozon

В Татарстане самозанятые смогут размещать товары на Ozon - РИА Новости, 01.10.2021

В Татарстане самозанятые смогут размещать товары на Ozon

Самозанятые Татарстана смогут размещать свои товары на маркетплейсе Ozon, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте республики по защите прав... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:14

2021-10-01T11:14

2021-10-01T11:14

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

александр шульгин

фарид абдулганиев

ozon

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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Самозанятые Татарстана смогут размещать свои товары на маркетплейсе Ozon, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей по итогам встречи бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева с генеральным директором Ozon Александром Шульгиным."Татарстанские самозанятые смогут размещать на маркетплейсе Ozon свои товары… Включение Ozon в пока еще небольшой список маркетплейсов, которые начали оказывать услуги самозанятым, Фарид Абдулганиев назвал важным шагом к полноценному признанию самозанятых, который открывает им дорогу к созданию своего бизнеса", - говорится в сообщении.По словам Шульгина, Ozon стремится снять барьеры для роста среднего и малого бизнеса. "Самозанятые – это огромный пласт начинающих предпринимателей, которые только выходят в бизнес. Те, кто сейчас только думает над производством товаров, могут быстро зарегистрироваться в этом статусе и начать продавать. Сейчас, по нашим оценкам, на маркетплейсах продают товары несколько десятков тысяч самозанятых, потенциал – в разы и даже десятки раз больше", - отметил он.Бизнес-омбудсмен Татарстана напомнил, что тема работы самозанятых на маркетплейсах была поднята в июне этого года на очередной встрече предпринимателей с президентом республики Рустамом Миннихановым и постоянно находится в фокусе внимания властей. "Для нас эта тема очень актуальна, так как сейчас в республике уже более 147 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Огромный рынок сбыта, выход на который предоставляют маркетплейсы, позволяет быстро масштабировать бизнес – после преодоления допустимого порога оборота самозанятые переходят в статус индивидуальных предпринимателей, а там недалеко и до создания своего ООО", - сказал Абдулганиев.Он отметил, что президентом Татарстана была поставлена задача обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок. Для этого в республику стали привлекать крупнейшие маркетплейсы, строить для них современные распределительные центры, начали подготовку кадров, обучение предпринимателей тонкостям электронной торговли. С 1 марта в Татарстане заработал центр электронной торговли "Маркетплейс.Легко", консультации получили уже более 13 тысяч предпринимателей. На различных маркетплейсах зарегистрировано около 2,5 тысячи аккаунтов.По словам Абдулганиева, в результате предпринятых усилий, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за восемь месяцев этого года увеличилось почти в четыре раза – с 3,3 тысячи на конец 2020 года до 12,6 тысячи на конец августа 2021 года. За это время товарооборот татарстанских селлеров вырос более чем в пять раз и составил 18,51 миллиарда рублей (за весь прошлый год – 3,58 миллиарда рублей). По итогам восьми месяцев текущего года каждый пятый зарегистрированный на маркетплейсах магазин принадлежит татарстанскому предпринимателю, на них приходится каждая пятая отправка товаров через маркетплейсы в ПФО.

https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рустам минниханов, александр шульгин, фарид абдулганиев, ozon