https://ria.ru/20211001/sputnik-1752608720.html

Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье

Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье - РИА Новости, 01.10.2021

Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью РИА Новости, что город Спутник, который планируется построить в Приморье, не будет... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:28

2021-10-01T09:28

2021-10-01T11:49

общество

приморский край

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_0:197:3200:1997_1920x0_80_0_0_188d8f5d61045449068fd9cc031b9bc3.jpg

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью РИА Новости, что город Спутник, который планируется построить в Приморье, не будет соответствовать нормам для комфортного проживания."Я хочу обратить внимание всех здравомыслящих людей на цифры, которые прозвучали: 300 тысяч человек на трех миллионах квадратных метров. На человека сколько метров? Десять. Норма — 18. Комфортное современное жилье — 25-30 метров", — сказал он.По его мнению, это либо чья-то ошибка, либо нереализуемые планы. "В таких условиях человек жить не сможет. На трех миллионах квадратных метров комфортно смогут разместиться от силы до 130 тысяч человек", — добавил он.Идею создания такого же города-спутника для Хабаровска губернатор отверг. Соглашение о создании нового города Спутник подписали на ВЭФ-2021 Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Его планируется построить менее чем в 30 километрах от Владивостока на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". Город рассчитан на 300 тыcяч человек, для которых построят 2,8 миллиона квадратных метров жилья.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>

https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

приморский край

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев