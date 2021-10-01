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Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье
Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье - РИА Новости, 01.10.2021
Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью РИА Новости, что город Спутник, который планируется построить в Приморье, не будет... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:28
2021-10-01T11:49
общество
приморский край
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью РИА Новости, что город Спутник, который планируется построить в Приморье, не будет соответствовать нормам для комфортного проживания."Я хочу обратить внимание всех здравомыслящих людей на цифры, которые прозвучали: 300 тысяч человек на трех миллионах квадратных метров. На человека сколько метров? Десять. Норма — 18. Комфортное современное жилье — 25-30 метров", — сказал он.По его мнению, это либо чья-то ошибка, либо нереализуемые планы. "В таких условиях человек жить не сможет. На трех миллионах квадратных метров комфортно смогут разместиться от силы до 130 тысяч человек", — добавил он.Идею создания такого же города-спутника для Хабаровска губернатор отверг. Соглашение о создании нового города Спутник подписали на ВЭФ-2021 Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Его планируется построить менее чем в 30 километрах от Владивостока на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". Город рассчитан на 300 тыcяч человек, для которых построят 2,8 миллиона квадратных метров жилья.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html
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общество, приморский край, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев
09:28 01.10.2021 (обновлено: 11:49 01.10.2021)
 
Хабаровский губернатор раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье

Глава Хабаровского края Дегтярев раскритиковал идею создать город Спутник в Приморье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью РИА Новости, что город Спутник, который планируется построить в Приморье, не будет соответствовать нормам для комфортного проживания.
"Я хочу обратить внимание всех здравомыслящих людей на цифры, которые прозвучали: 300 тысяч человек на трех миллионах квадратных метров. На человека сколько метров? Десять. Норма — 18. Комфортное современное жилье — 25-30 метров", — сказал он.
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По его мнению, это либо чья-то ошибка, либо нереализуемые планы.
"В таких условиях человек жить не сможет. На трех миллионах квадратных метров комфортно смогут разместиться от силы до 130 тысяч человек", — добавил он.
Идею создания такого же города-спутника для Хабаровска губернатор отверг.
"Не надо ничего искусственно придумывать. Хабаровск растет постепенно и вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет без всяких спутников, перестраивая комплексно кварталы, расширяясь на восток и на север", — заключил Дегтярев.
Соглашение о создании нового города Спутник подписали на ВЭФ-2021 Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Его планируется построить менее чем в 30 километрах от Владивостока на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". Город рассчитан на 300 тыcяч человек, для которых построят 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>
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ОбществоПриморский крайХабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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