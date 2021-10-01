https://ria.ru/20211001/degtyarev-1752346221.html

Михаил Дегтярев: Хабаровский край устал от политического балагана

Михаил Дегтярев: Хабаровский край устал от политического балагана - РИА Новости, 01.10.2021

Михаил Дегтярев: Хабаровский край устал от политического балагана

Жители Хабаровского края устали от междоусобиц и политического балагана, и перед властями региона после выборов стоит задача строить дороги, жилье и школы и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:00

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интервью

хабаровский край

хабаровск

госдума рф

михаил дегтярев

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Жители Хабаровского края устали от междоусобиц и политического балагана, и перед властями региона после выборов стоит задача строить дороги, жилье и школы и модернизировать первичное звено здравоохранения, уверен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В первом большом интервью после своей победы на выборах Дегтярев рассказал РИА Новости о подготовке плана реновации Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, привлечении высококлассных специалистов в край и медицинском туризме, а также о том, когда Хабаровск будет готов принять Восточный экономический форум и почему для достижения статуса миллионника ему не нужно искусственно строить город-спутник. Беседовала Дарья Ураева.– Михаил Владимирович, хотелось бы начать нашу беседу с главной темы для Хабаровского края – прошедших выборов губернатора. Вы отмечали рекордную явку – почти на 10% выше, чем на выборах 2018 года. С чем вы связываете такой рост интереса хабаровчан к выборам? Почему, на ваш взгляд, на участки пришли те, кто раньше не голосовал?– Во-первых, на такую высокую явку, конечно, наложили отпечаток высококонкурентные выборы в Госдуму. Но есть еще один фактор – Хабаровский край и подавляющая часть его жителей устали от неурядиц, междоусобиц и политического балагана, которые тут продолжались последние 2,5 года. И, конечно же, мой результат и высокая явка на выборах – это, в первую очередь, подтверждение доверия президенту России Владимиру Путину, потому что я – его выдвиженец.– Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой уже в должности главы Хабаровского края?– Нужно наращивать темпы работы в направлении развития экономики, социальной сферы края, освоения средств по линии нацпроектов. Задача – двигаться вперед во взаимодействии с федеральным правительством, администрацией президента и самим главой государства.– Какие сферы требуют особого внимания, на ваш взгляд?– Дорожное строительство, конечно. Дороги в очень плохом состоянии. За прошедший год мы увеличили вложения в эту отрасль где-то в два раза. Что касается жилищного строительства, мы планируем строить до миллиона квадратных метров нового жилья в год, начиная с 2024 года. Сейчас это наша главная задача. Социальная инфраструктура. У нас до сих пор в крае в 10% школ есть вторые смены. Это безобразие. Есть незначительная нехватка мест в детских садах, но она ощущаемая. Мы планируем с помощью механизмов государственно-частного партнерства в ближайшие два года только в Хабаровске построить четыре школы общей емкостью на пять тысяч ребят. Это хорошие цифры.Еще одна важная сфера – это здравоохранение. Сейчас первоочередная задача – модернизировать первичное звено. И у нас уже есть заделы, в ближайшие три года Хабаровскому краю из федерального бюджета будет выделено 7,1 миллиарда рублей на эти цели.– Вы уже упомянули цены на недвижимость, как вы оцениваете ситуацию на этом рынке в регионе на сегодняшний день?– Оцениваю негативно. Цена складывается из повышенного спроса, который сформировался, в том числе, благодаря совершенно справедливым и долгожданным мерам поддержки, в том числе дальневосточной ипотеке. Все это привело к тому, что спрос вырос, а местные власти сидели и ничего не делали. Строек в регионе нет. Вторая сторона вопроса – дефицит стройматериалов, которые мы завозим с запада. Это ненормально. Поэтому мы обратились в правительство. Президент нас поддержал и дал поручение создать дальневосточный кластер строительных материалов. Это десятки новых предприятий, тысячи новых рабочих мест. Каждый второй рубль из стройки должен направляться в экономику Хабаровского края. И мы это сделаем.– Ранее вы уже говорили, что Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону "квадратов" жилья в год. А справятся ли застройщики с такими показателями?– Справятся. Чтобы миллион квадратных метров жилья вводить в год, нужно в строительстве иметь 1,5 миллиона. А мы уже сейчас видим, что с 2024 года будем спокойно этот показатель достигать. И, начиная с 2024 года, будем вводить по миллиону "квадратов" нового жилья. К 2027 году, может быть, начнем снижать понемногу темп, чтобы не перенасытить ранок. К 2034 году Хабаровск станет городом-миллионником. Это неизбежный процесс.– В перспективе, откуда могли бы переехать эти 400 тысяч человек, которых не хватает Хабаровску до статуса города-миллионника?– Во-первых, межрегиональная миграция. Это, конечно, в первую очередь регионы Дальневосточного федерального округа. Точек притяжения на Дальнем Востоке, чтобы никто не обижался, всего две – это Хабаровск и Владивосток. Это факт. И вся межрегиональная миграция направлена в эти два города. Во-вторых, это внутренняя миграция внутри самого Хабаровского края. Люди переезжают в Хабаровск их малых населенных пунктов, рабочих поселков, потому что здесь есть высшие учебные заведения и зарплаты больше. Это тоже установленный факт. Но это не отменяет задачи правительства региона создавать комфортные условия и для малых городов, чем мы и занимаемся. Тем не менее, люди всегда стремятся туда, где больше возможностей.В-третьих, миграция высококвалифицированной рабочей силы из других регионов – Сибири, Урала, Поволжья. Крупные компании начинают тут большие проекты – это, например, Малмыжское месторождение, заводы СПГ, горнорудные предприятия. Это все высококвалифицированная рабочая сила, которая преимущественно будет располагаться в Хабаровске.И в-четвертых – это репатриация. Возвращение русских мигрантов из дальнего зарубежья. У нас есть соответствующие государственные программы, и Хабаровск выбран одним из городов, куда таких граждан будут приглашать. Это подготовленные специалисты, владеющие иностранными языками, культурные люди.Мы делаем все, чтобы в Хабаровском крае хотелось жить, работать и воспитывать детей. Для этого запланированы и уже реализуются крупные проекты. В их числе Дальневосточный кластер строительных материалов, Тихоокеанская железная дорога, развитие Большого Уссурийского острова и открытие грузопассажирского погранперехода в КНР, развитие туристического кластера "Хехцир" под Хабаровском. Все они требуют больших усилий и поддержки федерального центра, которую мы ощущаем каждый день. Это даст как большие вливания в экономику Хабаровского края, так и новые рабочие места.– В рамках Восточного экономического форума было принято решение о реновации крупных городов Дальнего Востока. Началась ли разработка соответствующего мастер-плана для Хабаровска?– Во-первых, мы говорим о реновации двух городов Хабаровского края – это Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. В данный момент Минвостокразвития России эту работу начало. Мы свои предложения готовим. Конечно, мы видим, что на улучшение и реконструкцию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, городских общественных пространств, транспорта, расселение аварийного жилья и комплексное развитие территорий потребуются существенные средства. Но мы знаем, куда двигаться.Мы и сами уже существенно продвинулись в этом направлении, сейчас строится новый международный терминал в аэропорту Хабаровска, который сможет обслуживать до одного миллиона пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2023 года. Но без поддержки федерального правительства и Минвостокразвития мы, конечно, быстро реновацию не проведем.– Что касается ветхого и аварийного жилья, вы уже начали сносить бараки на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, когда планируете завершить эти работы?– Проспект 60-летия Октября – как бельмо. Там проживают в аварийных домах без удобств 1340 человек. Это просто нонсенс. Мы до конца следующего года их всех расселим в комфортные квартиры в Хабаровске. Деньги есть. А все эти бараки снесем в 2023 году.В целом аварийное жилье в крае, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет полностью расселено до 31 декабря 2022 года.– На ВЭФ было подписано соглашение о создании в Приморье нового города Спутник, который станет частью Владивостока. Как вы считаете, а у Хабаровска мог бы появиться такой город-спутник?– Не надо ничего искусственно придумывать. Хабаровск растет постепенно и вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет безо всяких спутников, перестраивая комплексно кварталы, расширяясь на восток и на север.Если говорить о городе Спутник в Приморье, я хочу обратить внимание всех здравомыслящих людей на цифры, которые прозвучали: 300 тысяч человек на трех миллионах квадратных метров. На человека сколько метров? Десять. Норма – 18. Комфортное современное жилье – 25-30 метров. Поэтому такая инициатива – это или чья-то ошибка, или нереализуемые планы. В таких условиях человек жить не сможет. На трех миллионах квадратных метров комфортно смогут разместиться от силы до 130 тысяч человек.– Вы ранее предлагали уравнять дальневосточные надбавки для жителей региона и приезжающих специалистов, нашли в этом вопросе поддержку со стороны федерального правительства?– Готовлю эту инициативу. Я задался вопросом: как привлечь высококлассных специалистов в науку, промышленность, социальную сферу, государственные структуры на Дальний Восток, если априори они будут зарабатывать на 30% меньше местных граждан? Я провел много собеседований , люди хотят работать на Дальнем Востоке, но все упирается в зарплаты. Я считаю, что все достойны дальневосточных надбавок, кто работает на Дальнем Востоке. И новые, и коренные дальневосточники, мы живем в одной стране. Я как "новый дальневосточник" увидел, что приезжающие специалисты в медицине, университетской среде, госслужбе попадают в дискриминационное положение. Мало того, что они должны сюда собраться и переехать, обустроиться, так они еще и зарплату получают меньше на треть. И все молчат. Поэтому Дальний Восток и "варится в собственном соку" – нет притока кадров.– Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в крае на сегодняшний день, устраивают ли вас темпы вакцинации?– Темпы вакцинации не очень высокие, хотя у нас довольно-таки дисциплинированные люди. У нас хорошо проходит прививочная кампания на севере региона. Также у нас очень высокие показатели по вакцинации в системе образования, здравоохранения и культуры. Запас вакцин у нас есть. Запас коечного фонда достаточный, сейчас занято порядка 70% мест.Вакцинация у нас в Хабаровском крае добровольная. Но некоторым руководителям, особенно коммерческих структур, приходится об этом напоминать. Поступает очень много жалоб на моей странице в Instagram. За последнее время я потратил несколько часов на переговоры с руководителями предприятий. Я буду и впредь отрабатывать такие обращения.Мы прививаем и иностранных граждан – из Японии, Китая и Средней Азии. В наших краевых поликлиниках поставили вакцину "Спутник V" уже 926 человек. Из Средней Азии – это, в основном, трудовые мигранты, они прилетели, привились и работают. А Япония и Китай – это больше коммерческий сектор: сотрудники компаний и вакцинный туризм.Что касается уровня заболеваемости коронавирусом, он плавно снижается. Мы уже несколько месяцев находимся на плато.– Как Хабаровский край прошел паводки в этом году, все ли жители получили компенсации?– Паводки в этом году мы прошли спокойно, так как заранее к ним подготовились. Все компенсации выплачены: по 10 тысяч рублей на человека в качестве материальной помощи, 50 тысяч рублей при частичной потере имущества и 100 тысяч рублей при полной потере имущества. Федеральный центр нам в этом очень помогает, был введен режим ЧС на территории всех регионов Дальнего Востока. Также мы нарастили темпы строительства защитных дамб в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Работы здесь шли в круглосуточном режиме.– Вы ранее предлагали проводить Восточный экономический форум в других городах Дальнего Востока, в частности в Хабаровске. Будете ли выступать с инициативой провести ВЭФ в следующем году в Хабаровске?– Нет, не в следующем. Нам нужно подготовиться, построить еще несколько крупных гостиниц. Необходимо построить экспоцентр, мы сейчас подбираем участок и готовим проект.Мы потренируемся на национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkils в 2023 году. Нам нужно продвинуться в строительстве кампуса на базе двух университетов – Тихоокеанского университета и университета экономики и права. Когда мы уже увидим готовую инфраструктуру под ВЭФ, только тогда будем номинироваться. Я думаю, что в 2024-2025 годах мы будем готовы претендовать на проведение форума. А решение будет принимать, конечно, президент России. – Как планируете привлекать туристов в регион?– Будем развивать туристические маршруты. Наш край сочетает в себе уникальную природу, тут есть все: от косаток до усурийской субтропической тайги с амурскими тиграми, от северных гор до равнинных рек. Есть даже горнолыжные курорты. В нашем правительстве было создано министерство туризма, его никогда не было. Совместно с климатологом, нобелевским лауреатом Рикардо Валентини, который присутствовал на моем вступлении в должность губернатора Хабаровского края, мы намерены создать лабораторию устойчивого развития в регионе, сюда начнут приезжать ученые с мировым именем.– Выше вы уже сказали, что взглянули на проблемы Дальнего Востока с другого ракурса – как "новый дальневосточник". А как вы считаете, увидели ли вас хабаровчане как руководителя региона по-новому спустя год работы?– Наверное, раз проголосовали за меня. Я просто всегда отношусь искренне к делу, которым занимаюсь. Тот факт, что президент России доверил мне такой высокий пост вдали от Москвы, накладывает на меня дополнительную ответственность. Я искренне влюбился в Хабаровский край, перевез сюда свою семью, купил квартиру, пустил корни и стал предметно разбираться с экономикой, социальной сферой региона. Наверное, жители края это оценили. Я связываю свою политическую карьеру и личный успех с Хабаровским краем и Дальним Востоком.– Как вы считаете, протестные движения в крае закончились или рецидивы еще возможны?– Работать надо, зачем гадать? У нас все стабильно. Мы – самый спокойный регион на Дальнем Востоке на сегодняшний день, общество настроено на созидание и развитие. По доверию президенту России, по всем социологическим замерам регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, это факт.

https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html

https://ria.ru/20210903/khabarovsk-1748453162.html

https://realty.ria.ru/20210910/renovatsiya-1749472150.html

https://ria.ru/20210817/nadbavki-1746091988.html

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735705105.html

https://ria.ru/20210823/amur-1746815042.html

https://ria.ru/20210817/vedomstva-1746092386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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интервью, хабаровский край, хабаровск, госдума рф, михаил дегтярев, россия