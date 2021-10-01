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Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото - РИА Новости, 01.10.2021
Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
Бритни Спирс опубликовала в личном Instagram-аккаунте очень откровенные фото. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:40
2021-10-01T13:40
2021-10-01T13:40
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в личном Instagram-аккаунте очень откровенные фото. На некоторых из размещенных снимков певица изображена полностью обнаженной. Они были сделаны в ванной. Выложила Бритни и кадры с пляжа. Для этих фото она позировала топлес. "Игра в Тихом океане никому не повредит", — подписала серию снимков певица.Также она прокомментировала изгибы ванной, показанной на кадрах. "Фото не были отредактированы. Это у ванны такая форма кривая", — иронично пояснила поп-звезда.Накануне суд США отстранил отца Бритни Джейми Спирса от опеки над ней. Его место временно займет бухгалтер Джон Забель, который был выбран самой исполнительницей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.
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бритни спирс, знаменитости
Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
Спирс после освобождения от опекунства отца выложила голые фото из ванной и с пляжа