https://ria.ru/20211001/spears-1752653809.html

Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото

Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото - РИА Новости, 01.10.2021

Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото

Бритни Спирс опубликовала в личном Instagram-аккаунте очень откровенные фото. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:40

2021-10-01T13:40

2021-10-01T13:40

шоубиз

бритни спирс

знаменитости

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бритни Спирс опубликовала в личном Instagram-аккаунте очень откровенные фото. На некоторых из размещенных снимков певица изображена полностью обнаженной. Они были сделаны в ванной. Выложила Бритни и кадры с пляжа. Для этих фото она позировала топлес. "Игра в Тихом океане никому не повредит", — подписала серию снимков певица.Также она прокомментировала изгибы ванной, показанной на кадрах. "Фото не были отредактированы. Это у ванны такая форма кривая", — иронично пояснила поп-звезда.Накануне суд США отстранил отца Бритни Джейми Спирса от опеки над ней. Его место временно займет бухгалтер Джон Забель, который был выбран самой исполнительницей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.

https://ria.ru/20210913/spears-1749795789.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, знаменитости