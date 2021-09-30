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СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей - РИА Новости, 30.09.2021
СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
Американский суд постановил отстранить отца от опеки над американской певицей Бритни Спирс и назначить ему временную замену, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T01:38
2021-09-30T01:38
2021-09-30T02:06
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бритни спирс
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Американский суд постановил отстранить отца от опеки над американской певицей Бритни Спирс и назначить ему временную замену, сообщает телеканал NBC.Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.В начале сентября Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки. Это может произойти еще до конца года, передает CNN.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/spirs-1751977302.html
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РИА Новости
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в мире, бритни спирс, лос-анджелес, nbc
01:38 30.09.2021 (обновлено: 02:06 30.09.2021)
СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
NBC: суд отстранил отца Спирс от опеки над ней и постановил назначить ему временную замену
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.
Американский суд постановил отстранить отца от опеки над американской певицей Бритни Спирс
и назначить ему временную замену, сообщает телеканал NBC
.
Вердикт суда в Лос-Анджелесе
может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.
В начале сентября Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.
Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.
Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки. Это может произойти еще до конца года, передает CNN.