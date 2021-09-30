https://ria.ru/20210930/opeka-1752420925.html

СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей - РИА Новости, 30.09.2021

СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

Американский суд постановил отстранить отца от опеки над американской певицей Бритни Спирс и назначить ему временную замену, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T01:38

2021-09-30T01:38

2021-09-30T02:06

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бритни спирс

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Американский суд постановил отстранить отца от опеки над американской певицей Бритни Спирс и назначить ему временную замену, сообщает телеканал NBC.Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческим процессом.В начале сентября Джеймс Спирс сам обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки, которая была назначена в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки. Это может произойти еще до конца года, передает CNN.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/spirs-1751977302.html

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в мире, бритни спирс, лос-анджелес, nbc