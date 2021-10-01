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Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского
Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского - РИА Новости, 01.10.2021
Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского
Украинская полиция прочесала 430 гектаров леса, но не нашла оружие, из которого стреляли в Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:25
2021-10-01T23:25
в мире
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
давид арахамия
денис монастырский
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская полиция прочесала 430 гектаров леса, но не нашла оружие, из которого стреляли в Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, сообщает МВД страны со ссылкой на министра Дениса Монастырского.Чуть более недели назад под Киевом обстреляли автомобиль Шефира, был ранен его водитель."Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - указывается на сайте.Монастырский надеется, что скоро в расследовании будут результаты. "Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - сказал он.Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
https://ria.ru/20210923/shefir-1751543559.html
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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, денис монастырский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
23:25 01.10.2021
 
Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского

Полиция Украины не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского Шефира

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская полиция прочесала 430 гектаров леса, но не нашла оружие, из которого стреляли в Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, сообщает МВД страны со ссылкой на министра Дениса Монастырского.
Чуть более недели назад под Киевом обстреляли автомобиль Шефира, был ранен его водитель.
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 23:53
В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира
"Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - указывается на сайте.
Монастырский надеется, что скоро в расследовании будут результаты. "Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - сказал он.
Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 23:55
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДавид АрахамияДенис МонастырскийПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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