https://ria.ru/20211001/shefir-1752757510.html

Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского

Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского - РИА Новости, 01.10.2021

Полиция не нашла оружие, из которого стреляли в помощника Зеленского

Украинская полиция прочесала 430 гектаров леса, но не нашла оружие, из которого стреляли в Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:25

2021-10-01T23:25

2021-10-01T23:25

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

денис монастырский

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская полиция прочесала 430 гектаров леса, но не нашла оружие, из которого стреляли в Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, сообщает МВД страны со ссылкой на министра Дениса Монастырского.Чуть более недели назад под Киевом обстреляли автомобиль Шефира, был ранен его водитель."Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - указывается на сайте.Монастырский надеется, что скоро в расследовании будут результаты. "Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - сказал он.Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.

https://ria.ru/20210923/shefir-1751543559.html

https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387618.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, денис монастырский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир