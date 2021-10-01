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Хамчиева переназначили сенатором от Ингушетии
Хамчиева переназначили сенатором от Ингушетии - РИА Новости, 01.10.2021
Хамчиева переназначили сенатором от Ингушетии
Депутаты народного собрания Ингушетии наделили полномочиями сенатора Белана Хамчиева, который ранее работал в этой же должности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:54
2021-10-01T17:54
политика
республика ингушетия
госдума рф
совет федерации рф
россия
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии наделили полномочиями сенатора Белана Хамчиева, который ранее работал в этой же должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента."На первом заседании седьмого созыва народного собрания республики депутаты наделили полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя народного собрания Ингушетии Белана Хамчиева", - сказал собеседник агентства, уточнив, что за Хамчиева проголосовал 31 депутат, а еще один бюллетень оказался испорченным.Шестидесятилетний Хамчиев ранее работал заместителем главы администрации Ингушетии, премьер-министром республики, заместителем министра сельского хозяйства РФ, являлся депутатом Госдумы шестого созыва, последние 5 лет представлял законодательную власть региона в Совете Федерации.
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политика, республика ингушетия, госдума рф, совет федерации рф, россия
17:54 01.10.2021
 
Хамчиева переназначили сенатором от Ингушетии

Депутаты народного собрания Ингушетии переназначили Хамчиева сенатором в Совфед

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЧлен Совета Федерации от народного собрания Ингушетии Белан Хамчиев
Член Совета Федерации от народного собрания Ингушетии Белан Хамчиев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии наделили полномочиями сенатора Белана Хамчиева, который ранее работал в этой же должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
"На первом заседании седьмого созыва народного собрания республики депутаты наделили полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя народного собрания Ингушетии Белана Хамчиева", - сказал собеседник агентства, уточнив, что за Хамчиева проголосовал 31 депутат, а еще один бюллетень оказался испорченным.
Шестидесятилетний Хамчиев ранее работал заместителем главы администрации Ингушетии, премьер-министром республики, заместителем министра сельского хозяйства РФ, являлся депутатом Госдумы шестого созыва, последние 5 лет представлял законодательную власть региона в Совете Федерации.
Сулейман Керимов в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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