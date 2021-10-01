00:58 01.10.2021 (обновлено: 11:12 01.10.2021)
Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года
Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на вооружение, сообщил главком этого вида Вооруженных сил России Олег Салюков.
"В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", — сказал генерал в интервью "Красной звезде" по случаю отмечаемого в пятницу в России Дня Сухопутных войск.
Салюков напомнил, что в этом году боевые роботы "Уран-9", наряду с комплексами "Нерехта", впервые были применены в боевых порядках общевойсковых подразделений. Причем роботы смогли поразить все свои цели. "Управление РТК осуществлялось операторами, находившимися в пунктах управления на удалении 1,5 километра, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", — уточнил главком СВ.
Роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровыми пушками, комплексом управляемого вооружения "Атака", а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.