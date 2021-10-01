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Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года

Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года - РИА Новости, 01.10.2021

Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года

Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T00:58

2021-10-01T00:58

2021-10-01T11:12

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сухопутные войска россии

олег салюков

уран-9

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на вооружение, сообщил главком этого вида Вооруженных сил России Олег Салюков.Салюков напомнил, что в этом году боевые роботы "Уран-9", наряду с комплексами "Нерехта", впервые были применены в боевых порядках общевойсковых подразделений. Причем роботы смогли поразить все свои цели. "Управление РТК осуществлялось операторами, находившимися в пунктах управления на удалении 1,5 километра, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", — уточнил главком СВ.Роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровыми пушками, комплексом управляемого вооружения "Атака", а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.

https://ria.ru/20210814/robot-1745718084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сухопутные войска россии, олег салюков, уран-9