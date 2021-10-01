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Новое оружие России
https://ria.ru/20211001/robot-1752592989.html
Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года
Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года - РИА Новости, 01.10.2021
Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года
Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:58
2021-10-01T11:12
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сухопутные войска россии
олег салюков
уран-9
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на вооружение, сообщил главком этого вида Вооруженных сил России Олег Салюков.Салюков напомнил, что в этом году боевые роботы "Уран-9", наряду с комплексами "Нерехта", впервые были применены в боевых порядках общевойсковых подразделений. Причем роботы смогли поразить все свои цели. "Управление РТК осуществлялось операторами, находившимися в пунктах управления на удалении 1,5 километра, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", — уточнил главком СВ.Роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровыми пушками, комплексом управляемого вооружения "Атака", а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сухопутные войска россии, олег салюков, уран-9
00:58 01.10.2021 (обновлено: 11:12 01.10.2021)
 
Ударные роботы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года

Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс (РТК) Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на вооружение, сообщил главком этого вида Вооруженных сил России Олег Салюков.

"В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", — сказал генерал в интервью "Красной звезде" по случаю отмечаемого в пятницу в России Дня Сухопутных войск.

Салюков напомнил, что в этом году боевые роботы "Уран-9", наряду с комплексами "Нерехта", впервые были применены в боевых порядках общевойсковых подразделений. Причем роботы смогли поразить все свои цели. "Управление РТК осуществлялось операторами, находившимися в пунктах управления на удалении 1,5 километра, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", — уточнил главком СВ.
Роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровыми пушками, комплексом управляемого вооружения "Атака", а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9 - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 03:43Новое оружие России
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Новое оружие РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сухопутные войска РоссииОлег СалюковУран-9
 
 
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