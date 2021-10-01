https://ria.ru/20211001/putin-1752749729.html

Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 01.10.2021

Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя "Дома музыки" в Санкт-Петербурге Сергея... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:32

2021-10-01T21:32

2021-10-01T21:42

санкт-петербург

сергей ролдугин

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя "Дома музыки" в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ролдугина Сергея Павловича - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Дом музыки", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, сергей ролдугин, общество, владимир путин