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Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 01.10.2021
Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя "Дома музыки" в Санкт-Петербурге Сергея... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:32
2021-10-01T21:32
2021-10-01T21:42
санкт-петербург
сергей ролдугин
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя "Дома музыки" в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ролдугина Сергея Павловича - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Дом музыки", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
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санкт-петербург, сергей ролдугин, общество, владимир путин
21:32 01.10.2021 (обновлено: 21:42 01.10.2021)
Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени