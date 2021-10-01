https://ria.ru/20211001/pugacheva-1752623438.html
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 01.10.2021
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
Алла Пугачева собрала в замке в подмосковной деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+". Об этом в личном микроблоге рассказал супруг Примадонны Максим Галкин. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:30
2021-10-01T11:30
2021-10-01T11:30
шоубиз
алла пугачева
олег газманов
лайма вайкуле
валерий леонтьев
стас намин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Алла Пугачева собрала в замке в подмосковной деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+". Об этом в личном микроблоге рассказал супруг Примадонны Максим Галкин. Лайма Вайкуле в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками подробностями того, как провела с друзьями вечер, а также опубликовала небольшое видео из дома звезды российской эстрады. Судя по ролику, в гости к Алле Борисовне она пришла не с пустыми руками. Певица принесла угощения и вручила Примадонне букет от Ивана Урганта. Премьера первого сезона шоу "Голос 60+" состоялась в эфире "Первого канала" 14 сентября 2018 года. 3 сентября 2021 стартовал четвертый выпуск популярной передачи. Телезрители внимательно следят за выходом новых эпизодов и активно обсуждают в Сети представленные номера. Недавно они эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина.
https://ria.ru/20210928/golos-1752121145.html
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алла пугачева, олег газманов, лайма вайкуле, валерий леонтьев, стас намин
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
Алла Пугачева собрала в замке в деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+"