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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211001/pugacheva-1752623438.html
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 01.10.2021
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
Алла Пугачева собрала в замке в подмосковной деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+". Об этом в личном микроблоге рассказал супруг Примадонны Максим Галкин. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:30
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алла пугачева
олег газманов
лайма вайкуле
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Алла Пугачева собрала в замке в подмосковной деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+". Об этом в личном микроблоге рассказал супруг Примадонны Максим Галкин. Лайма Вайкуле в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками подробностями того, как провела с друзьями вечер, а также опубликовала небольшое видео из дома звезды российской эстрады. Судя по ролику, в гости к Алле Борисовне она пришла не с пустыми руками. Певица принесла угощения и вручила Примадонне букет от Ивана Урганта. Премьера первого сезона шоу "Голос 60+" состоялась в эфире "Первого канала" 14 сентября 2018 года. 3 сентября 2021 стартовал четвертый выпуск популярной передачи. Телезрители внимательно следят за выходом новых эпизодов и активно обсуждают в Сети представленные номера. Недавно они эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина.
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алла пугачева, олег газманов, лайма вайкуле, валерий леонтьев, стас намин
11:30 01.10.2021
 
Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"

Алла Пугачева собрала в замке в деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Алла Пугачева собрала в замке в подмосковной деревне Грязь жюри шоу "Голос 60+". Об этом в личном микроблоге рассказал супруг Примадонны Максим Галкин.
"Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри "Голос 60+" в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма, Олег Газманов с Мариной. Очень весело посидели!" — сообщил юморист.
Лайма Вайкуле в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками подробностями того, как провела с друзьями вечер, а также опубликовала небольшое видео из дома звезды российской эстрады. Судя по ролику, в гости к Алле Борисовне она пришла не с пустыми руками. Певица принесла угощения и вручила Примадонне букет от Ивана Урганта.
Премьера первого сезона шоу "Голос 60+" состоялась в эфире "Первого канала" 14 сентября 2018 года. 3 сентября 2021 стартовал четвертый выпуск популярной передачи.
Телезрители внимательно следят за выходом новых эпизодов и активно обсуждают в Сети представленные номера. Недавно они эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина.
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 11:00Шоубиз
Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"

 
ШоубизАлла ПугачеваОлег ГазмановЛайма ВайкулеВалерий ЛеонтьевСтас Намин
 
 
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