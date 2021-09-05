https://ria.ru/20210905/golos-1748734522.html
"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей
"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей - РИА Новости, 05.09.2021
"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей
Телезрители эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T05:41
2021-09-05T05:41
2021-09-05T05:41
шоубиз
олег газманов
лайма вайкуле
первый канал (телеканал)
"голос"
россия
валерий леонтьев
стас намин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748734393_0:72:866:559_1920x0_80_0_0_f10b99e062133bd03fa8149d8257fc37.png
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телезрители эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина в эфире Первого канала.Во время слепых прослушиваний восьмидесятилетний конкурсант исполнил песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Номер пришелся по душе всем членам жюри, каждый из которых поочередно повернулся к артисту.Лайма Вайкуле призналась, что восхищена голосом исполнителя. На вопрос наставников о возрасте Дятчин ответил, что ему "два по сорок".В итоге певец отдал предпочтение Валерию Леонтьеву и пошел в его команду.В комментариях пользователи отметили вокальные данные участника шоу и предположили, что он может одержать победу в конкурсе."Какой крутой талантливый харизматичный артист. Просто уникум. Браво миллион раз. Сложнейшую песню спел, не напрягаясь вообще. Слышала много раз, как исполнители буквально выдавливали из себя эту песню. Аплодирую стоя!" — высказалась Liliya Bektemirova."Исполнение на высоте как на уровне техники, так и в эмоциональном плане. Буду болеть за данного конкурсанта без сомнения. Заявка на победу", — отметила AnaD."Молодец мужик! В 80 лет так петь, учитесь, молодые", — посоветовала Людмила Логунова.
https://ria.ru/20210816/golos-1745932875.html
https://ria.ru/20210607/vaenga-1735997669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748734393_13:0:853:630_1920x0_80_0_0_c1d8e3f2334f1d6bb3e7e79829b4b8c1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, лайма вайкуле, первый канал (телеканал), "голос", россия, валерий леонтьев, стас намин, музыка
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Телезрители эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+
" Николая Дятчина в эфире Первого канала
.
Во время слепых прослушиваний восьмидесятилетний конкурсант исполнил песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Номер пришелся по душе всем членам жюри, каждый из которых поочередно повернулся к артисту.
Лайма Вайкуле
призналась, что восхищена голосом исполнителя. На вопрос наставников о возрасте Дятчин ответил, что ему "два по сорок".
"Желаю вам два по пятьдесят каждый день как минимум", — пошутил Олег Газманов.
В итоге певец отдал предпочтение Валерию Леонтьеву
и пошел в его команду.
В комментариях пользователи отметили вокальные данные участника шоу и предположили, что он может одержать победу в конкурсе.
"Я просто в шоке от этого выступления! Браво миллион раз", — заявила Natali K.
"Какой крутой талантливый харизматичный артист. Просто уникум. Браво миллион раз. Сложнейшую песню спел, не напрягаясь вообще. Слышала много раз, как исполнители буквально выдавливали из себя эту песню. Аплодирую стоя!" — высказалась Liliya Bektemirova.
"Первый претендент на победу! Для своих лет невероятно здорово поет!" — считает Василий Раздайбеда.
"Исполнение на высоте как на уровне техники, так и в эмоциональном плане. Буду болеть за данного конкурсанта без сомнения. Заявка на победу", — отметила AnaD.
"Я очень рада за конкурсанта Николая Дятчина! Браво, брависсимо. Смотрю на него, слушаю — и жить хочется! Мое восхищение!" — написала Ирина Коваленко.
"Молодец мужик! В 80 лет так петь, учитесь, молодые", — посоветовала Людмила Логунова.