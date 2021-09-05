https://ria.ru/20210905/golos-1748734522.html

"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей

"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей - РИА Новости, 05.09.2021

"Просто в шоке": выступление участника шоу "Голос 60+" растрогало зрителей

Телезрители эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T05:41

2021-09-05T05:41

2021-09-05T05:41

шоубиз

олег газманов

лайма вайкуле

первый канал (телеканал)

"голос"

россия

валерий леонтьев

стас намин

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телезрители эмоционально отреагировали на выступление участника шоу "Голос 60+" Николая Дятчина в эфире Первого канала.Во время слепых прослушиваний восьмидесятилетний конкурсант исполнил песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Номер пришелся по душе всем членам жюри, каждый из которых поочередно повернулся к артисту.Лайма Вайкуле призналась, что восхищена голосом исполнителя. На вопрос наставников о возрасте Дятчин ответил, что ему "два по сорок".В итоге певец отдал предпочтение Валерию Леонтьеву и пошел в его команду.В комментариях пользователи отметили вокальные данные участника шоу и предположили, что он может одержать победу в конкурсе."Какой крутой талантливый харизматичный артист. Просто уникум. Браво миллион раз. Сложнейшую песню спел, не напрягаясь вообще. Слышала много раз, как исполнители буквально выдавливали из себя эту песню. Аплодирую стоя!" — высказалась Liliya Bektemirova."Исполнение на высоте как на уровне техники, так и в эмоциональном плане. Буду болеть за данного конкурсанта без сомнения. Заявка на победу", — отметила AnaD."Молодец мужик! В 80 лет так петь, учитесь, молодые", — посоветовала Людмила Логунова.

https://ria.ru/20210816/golos-1745932875.html

https://ria.ru/20210607/vaenga-1735997669.html

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олег газманов, лайма вайкуле, первый канал (телеканал), "голос", россия, валерий леонтьев, стас намин, музыка